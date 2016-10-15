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بالفيديو : النصر يصعد للخامس بتغلبة على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ

15 أكتوبر, 2016 , 22:13 م
بالفيديو : النصر يصعد للخامس بتغلبة على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ
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صحيفة المرصد : تقدم النصر على مضيفه الوحدة باستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة بقدم المحترف الكرواتي إيفان توميتشاك (40)، وبعد مرور خمسة دقائق أضاف المحترف مارين توماسوف الهدف الثاني للنصر، قبل أن يحرز المهاجم محمد السهلاوي الهدف الثالث لفريقه بعد صناعة زميله نايف هزازي (89).



تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    ااببووححمموودد

    أول مباراة تنتهي .. وآخر مباراة ينزل خبرها ( ؟ ! ) .. مبروك جماهير الشمس .. مبروك لكل عالمي و عالمية .. الفارس قادم يتخطى الحواجز و المطبات انتظروه .
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  2. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    خالدين بريدة

    فوز النصر مهم وحلو لكن الأحلى و الأمثل و الأهم غياب المشكلجي حسين عبد الغني و مرافقه الشخصي التابع البيه البواب حارس العمارة عبد الله العنزي .
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