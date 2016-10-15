بالفيديو : النصر يصعد للخامس بتغلبة على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ

صحيفة المرصد : تقدم النصر على مضيفه الوحدة باستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة بقدم المحترف الكرواتي إيفان توميتشاك (40)، وبعد مرور خمسة دقائق أضاف المحترف مارين توماسوف الهدف الثاني للنصر، قبل أن يحرز المهاجم محمد السهلاوي الهدف الثالث لفريقه بعد صناعة زميله نايف هزازي (89).