بالصور:الشرطة الكويتية تؤكد القبض على الفنان “عادل المسلم” بتهمة ترويج المخدرات وتكشف عن حجم ثروته

صحيفة المرصد :أعلنت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم المتهم بجلب و ترويج المخدرات داخل الكويت مستتراً بشركته الفنية كغطاء لتجارة المواد المخدرة فقام بتحويل مكتبه في أحد المجمعات التجارية إلى معمل لتصنيع مخدر “الكيميكال” بكميات كبيرة.

وأصدرت إدارة الإعلام الأمني في الكويت بيانا قالت فيه إن المسلم كان يستورد المواد الخام التي يصنع منها المخدر من خارج الكويت، ويستغل عدم إدراج هذه المواد ضمن لائحة المواد المحظورة، ويدخلها الكويت ضمن شحنات خاصة بمحلات تجميل نسائية، ليقوم بتصنيعها في معمله وبيعها بمساعدة شريك عراقي.

وكان المسلم قد لفت الأنظار في الفترة الأخيرة بثرائه الفاحش وبرصيده الذي تجاوز حاجز العشرة ملايين دينار كويتي، وكان يبرر النمو المطرد في ثروته بأنه ناتج عن تجارته في دول أوروبا الشرقية. والمسلم هو زوج نجمة السناب شات الفنانة المهرة البحرينية، وهو شقيق الفنان عبدالعزيز المسلم، وشارك في مسلسلات ومسرحيات كويتية كممثل ومخرج ومنتج منذ العام 1986 من أهمها “أشباح أم علي” و”بيت المرحوم”.