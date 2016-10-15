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بالصور:الشرطة الكويتية تؤكد القبض على الفنان “عادل المسلم” بتهمة ترويج المخدرات وتكشف عن حجم ثروته

15 أكتوبر, 2016 , 22:38 م
بالصور:الشرطة الكويتية تؤكد القبض على الفنان “عادل المسلم” بتهمة ترويج المخدرات وتكشف عن حجم ثروته
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صحيفة المرصد :أعلنت  الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم المتهم بجلب و ترويج المخدرات داخل الكويت مستتراً بشركته الفنية كغطاء لتجارة المواد المخدرة فقام بتحويل مكتبه في أحد المجمعات التجارية إلى معمل لتصنيع مخدر “الكيميكال” بكميات كبيرة.

وأصدرت إدارة الإعلام الأمني في الكويت بيانا قالت فيه إن المسلم كان يستورد المواد الخام التي يصنع منها المخدر من خارج الكويت، ويستغل عدم إدراج هذه المواد ضمن لائحة المواد المحظورة، ويدخلها الكويت ضمن شحنات خاصة بمحلات تجميل نسائية، ليقوم بتصنيعها في معمله وبيعها بمساعدة شريك عراقي.

وكان المسلم قد لفت الأنظار في الفترة الأخيرة بثرائه الفاحش وبرصيده الذي تجاوز حاجز العشرة ملايين دينار كويتي، وكان يبرر النمو المطرد في ثروته بأنه ناتج عن تجارته في دول أوروبا الشرقية. والمسلم هو زوج نجمة السناب شات الفنانة المهرة البحرينية، وهو شقيق الفنان عبدالعزيز المسلم، وشارك في مسلسلات ومسرحيات كويتية كممثل ومخرج ومنتج منذ العام 1986 من أهمها “أشباح أم علي” و”بيت المرحوم”.

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تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 55
    16 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    ◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦

    عندما تسقط الاقنعة وينكشف الزيف ..وتظهر الوجوه على حقيقتها
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  2. 54
    16 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    دروجبا

    خنبوقه ورخوله ياما نصحتكم قلت لكم اتركوا التهريب رفضتوا الحين دوروا احد يفكم من شرطة الكويت ماودي انهم طلعوا صوركم ياحرام
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  3. 53
    16 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    إستشاري صح

    الله لايرده ، لكن يحقق معه صح حتى يطلع أعوانه ....تحية تقدير وإحترام للشرطة الكويتية.
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  4. 52
    16 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ك

    يجب مصادرت امواله ،
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  5. 51
    16 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    .# ياجماعة الخير #.

    المخدرات سبب للمشاكل والأمراض النفسية والجرائم وإهانة الكرامة والشرف فأحذروها
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  6. 50
    15 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    ياصبر الأرض عليك ومن يعرفك

    اصمت ياالرحااال ماحد طلب رايك خلك على جنب وتفرج من المدرجات ياملقوف ياملحوط
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  7. 49
    15 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    سعد

    كني اشوف خنقبق يلطم و يشد شعيرات راسه ويقول ياحسين ياحسين يامدد يامدد لعادلوه المسلموه الصفويوه
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  8. 48
    15 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    أتمنى التشهير بصورة واضحة وبجنسية أهل المخدرات والحرامية والمجرمين أعلامياً

    شوفو الاعلام الكويتي يا أعلامنا وتعلمو منه كيف يشهر بصور وأسماءهؤلاءالمجرمين
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  9. 47
    15 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    بقايا مشاعر

    م.طار طير..ن..وارتفع . ..الاكما طار وقع ...اللهم لاشماته الحمدلله الذي اوقعه في سوء عمله
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  10. 46
    15 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    سلمان

    خنبوقة شد حيلك بالمعرفات الملونة اسود وابيض واصفر هههه
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  11. 45
    15 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    خالد

    اللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه اللهم افضحه على الملاء واجعل دائررة السوء عليه اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض تحته
    لا يعجبني(2) اعجبني(20)
  12. 44
    15 أكتوبر, 2016 , 23:36 م
    عدد التعليقات:5634

    الرحااال

    على فكره..تاجر المخدرات اهون من تاجر دين ..صحيح يستاهلون كلهم العقوبه..لكن تاجر الدين يجعلك تفعل افعال اكبر مما تفعله المخدرات بك
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  13. 43
    15 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    سعد

    يا اخوان ترى فيه شيعه صفويين اسماؤهم تنطبق على اسماء عوائل الجزيره السنه وعملوا هذا بقصد التضليل
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  14. 42
    15 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    محق

    يستاهل هذا الخائن المتواطئ مع العراقي الفاسد ضد وطنه ياليت يكلبشو اللي يتواطؤومع اللبنانيين والشوام لغسل أموال البلاد عندنا
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  15. 41
    15 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    قلم مكسور

    والنعم والله برجال مكافحة المخدرات وانت يالمسلم دمرت عيال بلدك الله لايفرجها عليك ولايفك أسرك ، كل شيء إلا تدمير الأسر وتشتيت العوائل وضياع الشباب
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  16. 40
    15 أكتوبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:2883

    ابن الوطن

    هذا حضه اقشر و الا فيه هوامير اكبر ذا
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  17. 39
    15 أكتوبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:5634

    الرحااال

    عادل المسلم..من بني خالد..معروف عن بني خالد في السعوديه او في الكويت انهم رجال طيبين وكريمين..لو قام واحد بمثل ماقام به عادل فهذا لاينقص الخوالد ابدا
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  18. 38
    15 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    خليل

    دمر شباب المنطقه الله يدمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 37
    15 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    زائر ..

    باقي اصحاب الطيارات الخاصة امثال احلام وباقي الزمرة من اين لك هذا !؟!!مخدرااااااات ياحبيبي ملاييين اكيد بتصير اكبر ملياردير ..خلال اشهر معدودة
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  20. 36
    15 أكتوبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:2883

    ابن الوطن

    استيراد من 4 دول معروفه يديرها احفاد خامنئي
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  21. 35
    15 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    زحلقه

    ياراقع .. هذا الكلام تقوله على غير ديرة الكويت . عزالله أنهم رجاجيل ويحبون وطنهم .. ولاهمهم لافنان ولاشخصيات إعتباريه .. يكفي صورته على ركبته وهو مكتف
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  22. 34
    15 أكتوبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:2883

    ابن الوطن

    و الله ما انتم دارين عنه بس اكيد فيه طرف ثاني مبلغ عنه
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  23. 33
    15 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    ريم

    لو عندنا ما كان طلعو صورته
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  24. 32
    15 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    راقع

    هين ... سوف يخرج منها مثل ماتخرج الشعرة من العجين و سوف يُعتذر منه إعتذاراً رسمياً لأنه من الطائفة المعصومة . الله يستر لا ينسجنون الضباط المشاركين!!
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  25. 31
    15 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    مالكم لوا

    أنتم فاهمين أن الفنانين والممثلين والمطربين وأصحاب الطائرات والتجار أصحاب المليارات أن ثرائهم الفاحش نتيجة للتجارة والبيع والشراء ؟ مالكم لوا
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  26. 30
    15 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    عبدالله

    الى (((قلم ))) وين تعليقك السب ديم تسب أهل الدين هذا واحد نفس تفكيرك ونفس توجهك وطلع مهرب مخدرات طبعا هذا مجتمع الفن اصلن
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  27. 29
    15 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    سعد

    اعتقد انه شيعي صفوي وكانت مهمته تدمير شباب الكويت والحمد لله على انكشاف امر المجرم
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  28. 28
    15 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    همسات الحنين بيقول عنه قلم الحقيبه اخواني - لانه مبرمج على ذلك والقصد ليس الاخوان بل استهداف وطعن اهل السنه ولن يفلح هو او غيره
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  29. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    قرقوره

    يستاااااهل .. دمر شباب البلد
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  30. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:5634

    الرحااال

    اللهم استرنا دنيا وآخره..الصعوبه ليست في الشخص نفسه..بل في أهله واخوانه..اعوذبالله من الفضائح كلها..
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  31. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    بنت البحيرات

    الله ىيستر من صديقات السوء ومن يعاونهم تبدأ بمطعم وبعين كوفي وبعدين سهر و سفر .. و مخدرات ضياع ...الخ
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  32. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    سهوكه

    لو عندنا .. كان قالوا ( شخصيه إعتباريه .. مليونير .. رجل أعمال .. متنفذ .. لاعب دولي فنان . من الجنسيه الفلانيه ) ثمن يغطون وجوههم وإلا يعطونا مقافيهم
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  33. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    قرقوره

    يستاااااهل. دمر شباب البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  34. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    مهرة الرحيلي

    واو واو يا ربي استر علينا وابعد عنا المخدرات وصحبه اهلها وبارب ما ننخدع فيهم ولا حتى ..
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  35. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    ااببووححمموودد

    المخدرات .. أسرع الطرق لثّراء .. لمن لا دين له ولا اخلاق !!
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  36. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    ......

    هاذي عمايل اليبرالي قواده وتجارة مخدرات ويتسترون بالشهره وجمال نساهم يستعرض فيها ليبعد الشبه
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  37. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    بارك الله فيكم

    هناك مشاهير مطربات وفنانات ومذيعات أصحاب طائرات خاصه ومجوهرات بالملايين وسفريات لباريس ولندن وبياكلوا فول . ثرائهم فاحش أنفضوهم وسترون أن وراهم بلاوي
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  38. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    يعجبوني الكويت في بعض الأشياء 👍
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  39. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:14526

    قلم الحقيقه

    لو ظللت على ماقسمه الله لك من رزق حلال وهو يكفيك وزيادة لكفيت نفسك عناء هذه السقطة المدوية التي أنهيت بها حياتك للأبد.لامال لازوجة لاحرية خلاص انتهيت.
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  40. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    سنه يعمل وأحلى سياره وبيت وزوجه ويقولك من عرق جبيني الى والله من المخدرات والسرق والنصب
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  41. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    .لن .

    وفيه كثير واجهات وشركات وثراء فاحش والله مخترع اختارع يخدم الكرة الارضية ما زادت ارباحه وثرائه بهذا الشكل لا والمشكلة مصدق نفسه بديت من الصبر وبطولات!
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  42. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:76

    حسين الحارثي ابوامجد

    هيه ليست شماته ولكن هيه عبره لمن لايعتبر
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  43. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    رساله

    صوره لرجال مكافحة المخدرات ولرجال الأمن أنظروا وتمقلوا في صورالمجرمين كيف يعرضهم الأمن الكويتي بدون تغطيه لوجوههم مهما كان موقعهم نتمنى أن تحذون حذوهم
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  44. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:2

    سلمان البقمي

    سبحان الله.. مهما عمل الإنسان ومهما كان حذرا.. لكن المال الحرام يمحق صاحبه وتنزع منه البركة.. ويقع في شر أعماله.. اتمنى العقوبة بحجم الجريمة والضرر
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  45. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    المباحث ما يخشون وجوههم مثلنا والمجرمين يصورونهم من قدام ، خصوصا المجرمين المفروض يورونا أشكالهم لمصلحتنا
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  46. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    همسات الحنين

    بيقول عنه قلم الحقيبه اخواني
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  47. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    سعيد

    تحية للكويت التي شهرت فيه فورآ لو كان عندنا كان كتبوا مقيم عربي ولا آسيوي. .😂😂😂
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  48. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    صالح

    مال من حرام لاخير فيه بل هو وبال وشر على من اكتسبه يوم القيامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    همسات الحنين

    بيقول عنه قلم الحقيبه اخواني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:3349

    ولدالشيوخ

    المخدرات افة اجتماعيه مدمره..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    الله لايجعلنا من الشامتين - احذرو الشماته
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  52. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    شقران

    راحت عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:76

    حسين الحارثي ابوامجد

    ربي كشف امره المتستر وراء مسمى عمله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    سعيد

    مافيه حاجه اسمها بديت من الصفر وخلال خمس سنوات ملياردير . الا مخدراي وغسيل اموال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:76

    حسين الحارثي ابوامجد

    ربي كشف امره المتستر وراء مسمى عمله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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