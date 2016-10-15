بالصور:الشرطة الكويتية تؤكد القبض على الفنان “عادل المسلم” بتهمة ترويج المخدرات وتكشف عن حجم ثروته

صحيفة المرصد :أعلنت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم المتهم بجلب و ترويج المخدرات داخل الكويت مستتراً بشركته الفنية كغطاء لتجارة المواد المخدرة فقام بتحويل مكتبه في أحد المجمعات التجارية إلى معمل لتصنيع مخدر “الكيميكال” بكميات كبيرة.
وأصدرت إدارة الإعلام الأمني في الكويت بيانا قالت فيه إن المسلم كان يستورد المواد الخام التي يصنع منها المخدر من خارج الكويت، ويستغل عدم إدراج هذه المواد ضمن لائحة المواد المحظورة، ويدخلها الكويت ضمن شحنات خاصة بمحلات تجميل نسائية، ليقوم بتصنيعها في معمله وبيعها بمساعدة شريك عراقي.
وكان المسلم قد لفت الأنظار في الفترة الأخيرة بثرائه الفاحش وبرصيده الذي تجاوز حاجز العشرة ملايين دينار كويتي، وكان يبرر النمو المطرد في ثروته بأنه ناتج عن تجارته في دول أوروبا الشرقية. والمسلم هو زوج نجمة السناب شات الفنانة المهرة البحرينية، وهو شقيق الفنان عبدالعزيز المسلم، وشارك في مسلسلات ومسرحيات كويتية كممثل ومخرج ومنتج منذ العام 1986 من أهمها “أشباح أم علي” و”بيت المرحوم”.
تعليقات ( 55 )
◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦عندما تسقط الاقنعة وينكشف الزيف ..وتظهر الوجوه على حقيقتها
دروجباخنبوقه ورخوله ياما نصحتكم قلت لكم اتركوا التهريب رفضتوا الحين دوروا احد يفكم من شرطة الكويت ماودي انهم طلعوا صوركم ياحرام
إستشاري صحالله لايرده ، لكن يحقق معه صح حتى يطلع أعوانه ....تحية تقدير وإحترام للشرطة الكويتية.
كيجب مصادرت امواله ،
.# ياجماعة الخير #.المخدرات سبب للمشاكل والأمراض النفسية والجرائم وإهانة الكرامة والشرف فأحذروها
ياصبر الأرض عليك ومن يعرفكاصمت ياالرحااال ماحد طلب رايك خلك على جنب وتفرج من المدرجات ياملقوف ياملحوط
سعدكني اشوف خنقبق يلطم و يشد شعيرات راسه ويقول ياحسين ياحسين يامدد يامدد لعادلوه المسلموه الصفويوه
أتمنى التشهير بصورة واضحة وبجنسية أهل المخدرات والحرامية والمجرمين أعلامياًشوفو الاعلام الكويتي يا أعلامنا وتعلمو منه كيف يشهر بصور وأسماءهؤلاءالمجرمين
بقايا مشاعرم.طار طير..ن..وارتفع . ..الاكما طار وقع ...اللهم لاشماته الحمدلله الذي اوقعه في سوء عمله
سلمانخنبوقة شد حيلك بالمعرفات الملونة اسود وابيض واصفر هههه
خالداللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه اللهم افضحه على الملاء واجعل دائررة السوء عليه اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض تحته
عدد التعليقات:5634
الرحااالعلى فكره..تاجر المخدرات اهون من تاجر دين ..صحيح يستاهلون كلهم العقوبه..لكن تاجر الدين يجعلك تفعل افعال اكبر مما تفعله المخدرات بك
سعديا اخوان ترى فيه شيعه صفويين اسماؤهم تنطبق على اسماء عوائل الجزيره السنه وعملوا هذا بقصد التضليل
محقيستاهل هذا الخائن المتواطئ مع العراقي الفاسد ضد وطنه ياليت يكلبشو اللي يتواطؤومع اللبنانيين والشوام لغسل أموال البلاد عندنا
قلم مكسوروالنعم والله برجال مكافحة المخدرات وانت يالمسلم دمرت عيال بلدك الله لايفرجها عليك ولايفك أسرك ، كل شيء إلا تدمير الأسر وتشتيت العوائل وضياع الشباب
عدد التعليقات:2883
ابن الوطنهذا حضه اقشر و الا فيه هوامير اكبر ذا
عدد التعليقات:5634
الرحااالعادل المسلم..من بني خالد..معروف عن بني خالد في السعوديه او في الكويت انهم رجال طيبين وكريمين..لو قام واحد بمثل ماقام به عادل فهذا لاينقص الخوالد ابدا
خليلدمر شباب المنطقه الله يدمره
زائر ..باقي اصحاب الطيارات الخاصة امثال احلام وباقي الزمرة من اين لك هذا !؟!!مخدرااااااات ياحبيبي ملاييين اكيد بتصير اكبر ملياردير ..خلال اشهر معدودة
عدد التعليقات:2883
ابن الوطناستيراد من 4 دول معروفه يديرها احفاد خامنئي
زحلقهياراقع .. هذا الكلام تقوله على غير ديرة الكويت . عزالله أنهم رجاجيل ويحبون وطنهم .. ولاهمهم لافنان ولاشخصيات إعتباريه .. يكفي صورته على ركبته وهو مكتف
عدد التعليقات:2883
ابن الوطنو الله ما انتم دارين عنه بس اكيد فيه طرف ثاني مبلغ عنه
ريملو عندنا ما كان طلعو صورته
راقعهين ... سوف يخرج منها مثل ماتخرج الشعرة من العجين و سوف يُعتذر منه إعتذاراً رسمياً لأنه من الطائفة المعصومة . الله يستر لا ينسجنون الضباط المشاركين!!
مالكم لواأنتم فاهمين أن الفنانين والممثلين والمطربين وأصحاب الطائرات والتجار أصحاب المليارات أن ثرائهم الفاحش نتيجة للتجارة والبيع والشراء ؟ مالكم لوا
عبداللهالى (((قلم ))) وين تعليقك السب ديم تسب أهل الدين هذا واحد نفس تفكيرك ونفس توجهك وطلع مهرب مخدرات طبعا هذا مجتمع الفن اصلن
سعداعتقد انه شيعي صفوي وكانت مهمته تدمير شباب الكويت والحمد لله على انكشاف امر المجرم
قرقورهيستاااااهل .. دمر شباب البلد
عدد التعليقات:5634
الرحااالاللهم استرنا دنيا وآخره..الصعوبه ليست في الشخص نفسه..بل في أهله واخوانه..اعوذبالله من الفضائح كلها..
بنت البحيراتالله ىيستر من صديقات السوء ومن يعاونهم تبدأ بمطعم وبعين كوفي وبعدين سهر و سفر .. و مخدرات ضياع ...الخ
سهوكهلو عندنا .. كان قالوا ( شخصيه إعتباريه .. مليونير .. رجل أعمال .. متنفذ .. لاعب دولي فنان . من الجنسيه الفلانيه ) ثمن يغطون وجوههم وإلا يعطونا مقافيهم
قرقورهيستاااااهل. دمر شباب البلد
مهرة الرحيليواو واو يا ربي استر علينا وابعد عنا المخدرات وصحبه اهلها وبارب ما ننخدع فيهم ولا حتى ..
ااببووححممووددالمخدرات .. أسرع الطرق لثّراء .. لمن لا دين له ولا اخلاق !!
......هاذي عمايل اليبرالي قواده وتجارة مخدرات ويتسترون بالشهره وجمال نساهم يستعرض فيها ليبعد الشبه
بارك الله فيكمهناك مشاهير مطربات وفنانات ومذيعات أصحاب طائرات خاصه ومجوهرات بالملايين وسفريات لباريس ولندن وبياكلوا فول . ثرائهم فاحش أنفضوهم وسترون أن وراهم بلاوي
💎⭐️عهود⭐️💎يعجبوني الكويت في بعض الأشياء 👍
عدد التعليقات:14526
قلم الحقيقهلو ظللت على ماقسمه الله لك من رزق حلال وهو يكفيك وزيادة لكفيت نفسك عناء هذه السقطة المدوية التي أنهيت بها حياتك للأبد.لامال لازوجة لاحرية خلاص انتهيت.
.لن .وفيه كثير واجهات وشركات وثراء فاحش والله مخترع اختارع يخدم الكرة الارضية ما زادت ارباحه وثرائه بهذا الشكل لا والمشكلة مصدق نفسه بديت من الصبر وبطولات!
عدد التعليقات:76
حسين الحارثي ابوامجدهيه ليست شماته ولكن هيه عبره لمن لايعتبر
رسالهصوره لرجال مكافحة المخدرات ولرجال الأمن أنظروا وتمقلوا في صورالمجرمين كيف يعرضهم الأمن الكويتي بدون تغطيه لوجوههم مهما كان موقعهم نتمنى أن تحذون حذوهم
عدد التعليقات:2
سلمان البقميسبحان الله.. مهما عمل الإنسان ومهما كان حذرا.. لكن المال الحرام يمحق صاحبه وتنزع منه البركة.. ويقع في شر أعماله.. اتمنى العقوبة بحجم الجريمة والضرر
همسات الحنينبيقول عنه قلم الحقيبه اخواني
سعيدتحية للكويت التي شهرت فيه فورآ لو كان عندنا كان كتبوا مقيم عربي ولا آسيوي. .😂😂😂
صالحمال من حرام لاخير فيه بل هو وبال وشر على من اكتسبه يوم القيامة
همسات الحنينبيقول عنه قلم الحقيبه اخواني
عدد التعليقات:3349
ولدالشيوخالمخدرات افة اجتماعيه مدمره..
شقرانراحت عليك
عدد التعليقات:76
حسين الحارثي ابوامجدربي كشف امره المتستر وراء مسمى عمله
سعيدمافيه حاجه اسمها بديت من الصفر وخلال خمس سنوات ملياردير . الا مخدراي وغسيل اموال
عدد التعليقات:76
حسين الحارثي ابوامجدربي كشف امره المتستر وراء مسمى عمله