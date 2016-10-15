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الفنان “الكويتي” المتهم بترويج المخدرات في حوار سابق له يكشف سر امتلاكه لطائرة خاصة

15 أكتوبر, 2016 , 23:09 م
الفنان “الكويتي” المتهم بترويج المخدرات في حوار سابق له يكشف سر امتلاكه لطائرة خاصة
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صحيفة المرصد:عبر حوار سابق كشف الفنان والمنتج الكويتي عادل المسلم، والذي قبضت عليه السلطات الكويتية، صباح اليوم،  بتهمة تجارة مواد مخدرة، أن عشقه للمغامرة هو السبب الحقيقي وراء امتلاكه لطائرة خاصة.

ونفى المسلم، وذلك في حوار أجراه مع جريدة الراي الكويتية قبل نحو عام، الشكوك التي أثيرت حول ثرائه المفاجئ، مؤكدا أن عمله في مجال الطيران لا يعتبر بمثابة غسيل أموال، وقال: “هذا غير صحيح على الإطلاق”، معرباً عن عدم استغرابه من ذلك، وموضحاً أنه اختار مجال الطيران لأنه ممتع ويتعلم من خلاله أشياء جديدة، وأضاف: “وعلى فكرة امتلاك طائرة خاصة ليس بالأمر الصعب.”

وقال المسلم في حواره: “الشعور بالمتعة كان دافعي لاتخاذ خطوة امتلاك الطائرة فليس بالضرورة أن يفهم الإنسان في كل شيء حتى يجرب متعته، والدليل أن معظم تجار الكويت الناجحين لديهم الكثير من المشاريع ليسوا متخصصين فيها، لكنهم بالرغم من ذلك ناجحون ويعملون على إدارتها بشكل جيد”.

وأكد المسلم أنه هناك العديد من الأشياء التي سواها في السابق ولم يعلن عنها، وتابع: “افتتحت محلات للأسماك، وأنشأت سوقاً عبر الإنترت مع إحدى الشركات الكبرى، ولدي محطتان للبنزين في الولايات المتحدة الأميركية”، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن أي من تلك الأنشطة.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    ابو شلش

    اول مره اسمع عن مخدر اسمه كميكال
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  2. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    باب الشمال

    يعني تسفط سمك وتمتلك طائرة خاصة ياحبيبي انت شغال تحويل اموال لحزب اللات اللبناني ونت في الكويت قاعد تجمع الخمس...
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  3. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    ◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦

    المواقف وحدها ... هي من تنزع تلك الاقنعة.. وتعري تلك النفوس.. المواقف وحدها .. هي من تكشف زيفهم.. وتظهرهم على حقيقتهم
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  4. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦

    عندما تسقط الاقنعة وتكشف لنا.. عن أبشع الوجوه وأحقر النفوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    ◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦◦˚ஐ˚◦

    عندما تسقط الاقنعة ..ينكشف ما يخبو وراءها ..من وجوه تتلون كالحرباء
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  6. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    ك

    من هذا الفنان الذي قبض عليه مروج مخدرات ؟ اول مرة اشوفه او اسمع فيه ، وغير معروف اللهم لاشماته
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  7. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    إستشاري صح

    اكيد مع روس كثير وعملاء ومساعدين عسى الله يظهرهم .
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  8. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    إستشاري صح

    الفنانين والرياضيين اكثرهم لايؤمن جانبه من الإنحراف الأخلاقي .
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  9. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:5521

    بسمه

    تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت👌🏻
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  10. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    سمر العازمي

    لتقولون ان زوجتة ما كانت تدري والمصيبه اذا كانت تدري لترويجه السموم وهي مستره علية فتلك المصيبه اكبر ولازم ينوبها من الحب جانب الله لا يربحه ولا يرده
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  11. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    الرجال ناقصين عقل ودين ..)
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  12. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    اسمرعبر

    كان اشتريت بفلوس الطيارة برج بديرتك وفتحت كم مشروع وبطلت من الحرام .. لكن الطمع يعمي الانسان للاسف وربما دعوة ام تأذى ولدها من المخدرات
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  13. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    محمدالجعيد

    كل بدايه لها نهايه وكل نهايه لها بدايه . كل الفنانين منتهين اصلا
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  14. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    خالد

    اللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه اللهم افضحه على الملاء واجعل دائررة السوء عليه اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض تحته
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  15. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    ركاااان

    المهم مهرتك طارة ونت بتخيس في السجن اذا كنت في نعمه فرعها فأن المعاصي تزيل النعم
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  16. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    بنت البحيرات

    زوجته المسيكينه الحين وش موقفها مع صديقاتها . يا حرام .
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  17. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    خليل

    حتى بعض المذيعات راتبها على قد حالها ومع ذلك تجدها في فتره وجيزه تملك مالا يملكه رجال اعمال قضى ٨٠ سنه في تجارته مع ان نشاطاتها مرتبطه بدول غربيه !!!!
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  18. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    وليد

    كان يقدم نصائح عن اضرار المخدرات .. وبالاخير طلع اكبر تاجر مخدرات اللهم لاشماته
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  19. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    خنبقه ودنبقه

    وأنا أقول وش ذي الهدايا لمهره مره رانج روفر ومره طائره خاصه ومره مجوهرات ... أثاريك طلعت بارون مخدرات ... بيض الله وجه رجال مكافحة المخدرات الكويتيين
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  20. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:3349

    ولدالشيوخ

    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك..
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  21. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    نايف

    المظاهر خداعه و هذه رساله للمعجبين والمعجبات بالفنانين والفنانات والمشاهير
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  22. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    من وين صار فنان ماعمري شفته ولا في مسلسل
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