الفنان “الكويتي” المتهم بترويج المخدرات في حوار سابق له يكشف سر امتلاكه لطائرة خاصة

صحيفة المرصد:عبر حوار سابق كشف الفنان والمنتج الكويتي عادل المسلم، والذي قبضت عليه السلطات الكويتية، صباح اليوم، بتهمة تجارة مواد مخدرة، أن عشقه للمغامرة هو السبب الحقيقي وراء امتلاكه لطائرة خاصة.

ونفى المسلم، وذلك في حوار أجراه مع جريدة الراي الكويتية قبل نحو عام، الشكوك التي أثيرت حول ثرائه المفاجئ، مؤكدا أن عمله في مجال الطيران لا يعتبر بمثابة غسيل أموال، وقال: “هذا غير صحيح على الإطلاق”، معرباً عن عدم استغرابه من ذلك، وموضحاً أنه اختار مجال الطيران لأنه ممتع ويتعلم من خلاله أشياء جديدة، وأضاف: “وعلى فكرة امتلاك طائرة خاصة ليس بالأمر الصعب.”

وقال المسلم في حواره: “الشعور بالمتعة كان دافعي لاتخاذ خطوة امتلاك الطائرة فليس بالضرورة أن يفهم الإنسان في كل شيء حتى يجرب متعته، والدليل أن معظم تجار الكويت الناجحين لديهم الكثير من المشاريع ليسوا متخصصين فيها، لكنهم بالرغم من ذلك ناجحون ويعملون على إدارتها بشكل جيد”.

وأكد المسلم أنه هناك العديد من الأشياء التي سواها في السابق ولم يعلن عنها، وتابع: “افتتحت محلات للأسماك، وأنشأت سوقاً عبر الإنترت مع إحدى الشركات الكبرى، ولدي محطتان للبنزين في الولايات المتحدة الأميركية”، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن أي من تلك الأنشطة.