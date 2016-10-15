قيادة التحالف: آسفون لحادثة صنعاء غير المقصودة

صحيفة المرصد – واس:أعلنت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ويؤكد التحالف أنه يقبل ما خلصت إليه النتائج وقد بدأ فعلياً باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات.
وقيادة التحالف إذ تعلن ذلك لتعرب عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيله للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.
تعليقات ( 59 )
شمس و قمرفي الامس جاستا واليوم ضحايا صنعاء .. اين نصرف هذا الاسف .. كافي استنزاف كل شي تعوضوه من ثرواتنا وبكل سهوله يااااه
من ناحيتي اناأعلنت قيادة التحالف انها ماتبغى تقتل المدنيين والحوثيين بوسط البيوت والمدنيين فهمت ليش طولت الحرب ؟ السعودية تقدر تنهي اليمن وإيران في يوم واحد .
س جهذي معركه شفتو الروس واليرنيين يعتذرون قصف المدنين السوريين لوبديتنا كذا كان استسلمو ورضخو لمطلبنا
الشريفيا اخوان ادعو الله ان تقف هذه الحرب باسرع وقت الحروب لا نجي منها اي ثمار لا نجني من الحروب الا سفك الدماء والدمار والتخلف وايقافها مطلب اساسي
داعس رقبة الزيدي الحوثيازرع القات فوق راسك يا حوثي تطلع لك قرون خامنئي
Ymni mahbobمفقود كلامكم ذهب فّـِ♡ـٌَدِيـِتـك ......
===عصابة الحوثي وعفاش يقتلون الاطفال والنساء والابرياء باليمن ونجران وجيزان
Ymni mahbobاشهد ان الحروب تبي عزم واصرار.....
Ymni mahbobارجوا استمرار الحرب لما فيها فايده للبلد من الاقتصاد ....
مفقودبصراحة اليمن بلد فقير وضعيف وصار لنا سنتين ومافيه حسم, اجل لو حاربنا ايران كم نستغرق؟
داعس رقبة الزيدي الحوثيسبايا صعده تباع بالرقه
اخونجي16 الحل هو وقف الحرب في اليمن (( وهذا ما نتمناه بعد أن يعود صالح والحوثي لرشدهم وترجع الأمور لنصابها ))
داعس رقبة الزيدي الحوثيههههههه لانتسى شعارك قبل ان ترد على غيرك
Ymni mahbobليش قلتلو الحوثيون وبعدها اسفون هه....
عليوم44 ما فيه ياروافض ايقاف حرب دم الشهداء بالحد الجنوبي يسواكم واطهر منكم واشرف ما لكم الا شب شب مطاط داعس في طين ،،، مدعوسين باذن الله لأحد يصرخ منكم
داعس رقبة الزيدي الحوثيالحرب ما فيها رحمه تاكل الأخضر و اليابس طفل كبار سن نساء هم من بدو الخيانه
اخونجيليعلم الخونة في كل مكان وبلد أن أخلاقيتنا لا تسمح باستهداف عزاء ،، معلومات مغلوطة قام بها الطيران اليمني اجتهادا من نفسه وليس لقوات التحالف علم بذلك .
داعس رقبة الزيدي الحوثيالحوثي رخمه يستاجرون الافارقه لزجهم على الحدود هو ما يملك الشجاعه حتى يدافع عن عرضه
31انا حوثي وتبت وانشاء الله ما بنعيدها والخميني وايران هي من حرضتنا وباعتنا واليوم عرفنا اننا اذناب ما كنا نعرف الله يلعن الخميني وقفوا الضرب
اخونجيالقوات الجوية اليمنية تصرفت من ذاتها بناء على معلومات خاطئة ونفذت دون الرجوع لقيادة التحالف
اخونجيالبعض لا يعلم أن قوات الشرعية اليمنية بقيادة هادي لها قوات جوية تحلق بجانب التحالف العربي ..
راويوالأنفس البريئة التي تسقط على الحدود من المدنيين ، الايوجد إحصائية لهم والمطالبة بتعويضات لهم والمباني السكنية والحكومية ؟!
عليوم35 مافيه مافيه ايقاف حرب ما لكم يا الروافض وأقلام البهت والحوثه واعداء الوطن الخونه والعار الا الشب شب
داعس رقبة الزيدي الحوثيالزيدي لا يملك قرار التصرف في ارضه قد باعها فهو مجرد حارس اجير لدي ايران
عليومكل رافضي مجوسي حوثي هو هدف من اهداف التحالف .. نباحه لا يهمنا صقورنا في الجو وجنودنا في الارض ضد كل عميل ذنب للخميني لعن الله قبره الخسيس
اخونجيالتزام قوات التحالف هو التزام أدبي أخلاقي حربي بحكم السيطرة على الأجواء اليمنية وهذا الالتزام يحتم المصداقية التزاما بالمواثيق الدولية وقواعد الاشتباك
1515 ما فيه ايقاف حرب لا تتامل يا رافضي .. أقلام الخيانه والكذب تتالم ..صراخهم وعويلهم ونباحهم غير مسنوع .. الحرب بداتموها انتم ولا نوقفها الا نحن ..
مفقوديجب ان يكون السلق الصالح قدوة لهم
Ymni mahbobمخالف
اخونجيقوات الدفاع الجوي اليمني تصرفت من ذاتها باجتهاد ومعلومات خاطئة حيث أن قوات التحالف لم تسجل تلك الضربة في أوامر طلعاتها
مدمرهم قتلو اطفال ونساء في جيزان وغيرها ولا همهم وهذي حرب مع اني مع حكومتنا الرشيده بكل شي بس العين بلعين هم قتلو ناس امنين عندنا ونحن بدون قصد وهم بقصد
شايمولماذا اسفون القاعدة الشرعية تقول المتسبب اولا بالخسارة والمتسب في الحرب هم الانقلابيون المهم يدفعون دايات اهل الحد الجنوبي قبل وبعدين نتفاهم
داعس رقبة الزيدي الحوثيدعاء ...... كمل الفراغ
قاهر المجوس15مالكم غير الدعس الحوثي فعل لإخواننا اليمنيين بمساعدة ايران كل جرم خبيث وانتهك الحرمات وسفك الدم والله لا اسف عليكم لو احترقتم ياروافض ياخلطاء النط
اخونجيمخالف
سلمانخنبوقة شد حيلك بمعرافاتك الملونة وردي واحمر وليموني
مفقودبغض النظر عن هذه الكارثة, هل كنا نرمي لهم الورود مثلا؟ وهل نتوقع منهم الا الدفاع عن ارضهم ونفسهم؟
داعس رقبة الزيدي الحوثيحوثي فاقد الشرف و الكرامه مكانه تحت الاقدام
Ymni mahbobمخالف
اخونجي6 موضوع الإنكار (( قوات التحالف يبنت أن تلك الضربة ليست لقوات التحالف وهذا ما أثبته التحقيق حيث أن من قام به اجتهاد خاطئ للجويه اليمنية ))
خالداللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه اللهم افضحه على الملاء واجعل دائررة السوء عليه اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض تحته
داعس رقبة الزيدي الحوثيالسحق و الدعس على *** ايران لا خيار سواه
قاهر المجوساعتذاركم دليل نبلكم .... اما الحوثه المجوس ما لهم الا الدعس ... شكرا لكم جنودنا البواسل
مفقودحيثما وجدت الحروب وجد التخلف والتقهقر الاقتصادي, الى اين يابلدي؟
اخونجي6 موضوع الإنكار وبعده اعتراف (( أنت تكذب كذبا بواحا )) قوات التحالف قالت بالحرف أن تلك الضربة ليست من الضربات المدرجة في نظام قوات التحالف ،،
عدد التعليقات:2883
ابن الوطنالحرب لن توقف الا على آخر جثت حوثي ايراني
عدد التعليقات:2883
ابن الوطنالزيدي مرسي من تكون انت حتى توقف الحرب
اخونجيمن جبل على الصدق والمحبة لن يكذب كما يتنفس
اخونجيجنود عقيدتهم الإيمان والإخلاص والصدق منصورين بإذن الله على الحق سائرون
مفقودبناء مدرسة او مستشفى اليس اجدى من الحروب؟ اننا نصنع اعداؤنا
اخونجيأخلاقيتنا تحتم علينا الصدق مع أنفسنا قبل الأخرين (( لله درك من وطن ولله در جنود صادقين مع أنفسهم ))
اخونجيأخلاقيتنا تحتم علينا الصدق مع أنفسنا قبل الأخرين (( لله در عقيدة اسلامية تعتقدون ))
موضوع الإنكار وبعده اعترافلا شك انه موضوع ليس في محله أبدا ،، لكن السؤال هل موضوع القصف مقصود من طرف المصدر داخل اليمن والطيار ، حتى يحرجنا ، يمكن هذا الموضوع مقصود،علينا ألحذر
محايدالحرب على الحوثيين واجتثاث جذورهم واجب علينا وعلى دول التحالف ايران لابد من خلع ضرسها من اليمن
عدد التعليقات:5634
الرحاااللا اله الا الله ...
مرسي الزهرانيان الاوان لوقف الحرب حالا.
رؤيةقمة الشجاعة الاعتراف بالخطأ . ولكن ماحصل في صالة العزاء لا يقاس بما يفعله المجرمون بوتين وبشار والسيسي
فهد العرمانيهذي تعتبر من الاثار الجانبية للحرب وماعليك منهم اكملوا قصف الحوثي وابيدوهم ابادة تامة