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قيادة التحالف: آسفون لحادثة صنعاء غير المقصودة

15 أكتوبر, 2016 , 23:24 م
قيادة التحالف: آسفون لحادثة صنعاء غير المقصودة
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صحيفة المرصد – واس:أعلنت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ويؤكد التحالف أنه يقبل ما خلصت إليه النتائج وقد بدأ فعلياً باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات.

وقيادة التحالف إذ تعلن ذلك لتعرب عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيله للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.



تعليقات ( 59 )

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  1. 59
    16 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    شمس و قمر

    في الامس جاستا واليوم ضحايا صنعاء .. اين نصرف هذا الاسف .. كافي استنزاف كل شي تعوضوه من ثرواتنا وبكل سهوله يااااه
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  2. 58
    16 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    من ناحيتي انا

    أعلنت قيادة التحالف انها ماتبغى تقتل المدنيين والحوثيين بوسط البيوت والمدنيين فهمت ليش طولت الحرب ؟ السعودية تقدر تنهي اليمن وإيران في يوم واحد .
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  3. 57
    16 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    س ج

    هذي معركه شفتو الروس واليرنيين يعتذرون قصف المدنين السوريين لوبديتنا كذا كان استسلمو ورضخو لمطلبنا
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  4. 56
    16 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    الشريف

    يا اخوان ادعو الله ان تقف هذه الحرب باسرع وقت الحروب لا نجي منها اي ثمار لا نجني من الحروب الا سفك الدماء والدمار والتخلف وايقافها مطلب اساسي
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  5. 55
    16 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ازرع القات فوق راسك يا حوثي تطلع لك قرون خامنئي
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  6. 54
    16 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    Ymni mahbob

    مفقود كلامكم ذهب فّـِ♡ـٌَدِيـِتـك ......
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  7. 53
    16 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    ===

    عصابة الحوثي وعفاش يقتلون الاطفال والنساء والابرياء باليمن ونجران وجيزان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 52
    16 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    Ymni mahbob

    اشهد ان الحروب تبي عزم واصرار.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 51
    16 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    Ymni mahbob

    ارجوا استمرار الحرب لما فيها فايده للبلد من الاقتصاد ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 50
    16 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    مفقود

    بصراحة اليمن بلد فقير وضعيف وصار لنا سنتين ومافيه حسم, اجل لو حاربنا ايران كم نستغرق؟
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  11. 49
    16 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    سبايا صعده تباع بالرقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 48
    16 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    اخونجي

    16 الحل هو وقف الحرب في اليمن (( وهذا ما نتمناه بعد أن يعود صالح والحوثي لرشدهم وترجع الأمور لنصابها ))
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  13. 47
    16 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ههههههه لانتسى شعارك قبل ان ترد على غيرك
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  14. 46
    16 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    Ymni mahbob

    ليش قلتلو الحوثيون وبعدها اسفون هه....
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  15. 45
    16 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    عليوم

    44 ما فيه ياروافض ايقاف حرب دم الشهداء بالحد الجنوبي يسواكم واطهر منكم واشرف ما لكم الا شب شب مطاط داعس في طين ،،، مدعوسين باذن الله لأحد يصرخ منكم
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  16. 44
    16 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الحرب ما فيها رحمه تاكل الأخضر و اليابس طفل كبار سن نساء هم من بدو الخيانه
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  17. 43
    16 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    اخونجي

    ليعلم الخونة في كل مكان وبلد أن أخلاقيتنا لا تسمح باستهداف عزاء ،، معلومات مغلوطة قام بها الطيران اليمني اجتهادا من نفسه وليس لقوات التحالف علم بذلك .
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  18. 42
    16 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الحوثي رخمه يستاجرون الافارقه لزجهم على الحدود هو ما يملك الشجاعه حتى يدافع عن عرضه
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  19. 41
    16 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    31

    انا حوثي وتبت وانشاء الله ما بنعيدها والخميني وايران هي من حرضتنا وباعتنا واليوم عرفنا اننا اذناب ما كنا نعرف الله يلعن الخميني وقفوا الضرب
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  20. 40
    15 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    اخونجي

    القوات الجوية اليمنية تصرفت من ذاتها بناء على معلومات خاطئة ونفذت دون الرجوع لقيادة التحالف
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  21. 39
    15 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    اخونجي

    البعض لا يعلم أن قوات الشرعية اليمنية بقيادة هادي لها قوات جوية تحلق بجانب التحالف العربي ..
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  22. 38
    15 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    راوي

    والأنفس البريئة التي تسقط على الحدود من المدنيين ، الايوجد إحصائية لهم والمطالبة بتعويضات لهم والمباني السكنية والحكومية ؟!
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  23. 37
    15 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    عليوم

    35 مافيه مافيه ايقاف حرب ما لكم يا الروافض وأقلام البهت والحوثه واعداء الوطن الخونه والعار الا الشب شب
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  24. 36
    15 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الزيدي لا يملك قرار التصرف في ارضه قد باعها فهو مجرد حارس اجير لدي ايران
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  25. 35
    15 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    عليوم

    كل رافضي مجوسي حوثي هو هدف من اهداف التحالف .. نباحه لا يهمنا صقورنا في الجو وجنودنا في الارض ضد كل عميل ذنب للخميني لعن الله قبره الخسيس
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  26. 34
    15 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    اخونجي

    التزام قوات التحالف هو التزام أدبي أخلاقي حربي بحكم السيطرة على الأجواء اليمنية وهذا الالتزام يحتم المصداقية التزاما بالمواثيق الدولية وقواعد الاشتباك
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  27. 33
    15 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    15

    15 ما فيه ايقاف حرب لا تتامل يا رافضي .. أقلام الخيانه والكذب تتالم ..صراخهم وعويلهم ونباحهم غير مسنوع .. الحرب بداتموها انتم ولا نوقفها الا نحن ..
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  28. 32
    15 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    مفقود

    يجب ان يكون السلق الصالح قدوة لهم
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  29. 31
    15 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  30. 30
    15 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    اخونجي

    قوات الدفاع الجوي اليمني تصرفت من ذاتها باجتهاد ومعلومات خاطئة حيث أن قوات التحالف لم تسجل تلك الضربة في أوامر طلعاتها
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  31. 29
    15 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    مدمر

    هم قتلو اطفال ونساء في جيزان وغيرها ولا همهم وهذي حرب مع اني مع حكومتنا الرشيده بكل شي بس العين بلعين هم قتلو ناس امنين عندنا ونحن بدون قصد وهم بقصد
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  32. 28
    15 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    شايم

    ولماذا اسفون القاعدة الشرعية تقول المتسبب اولا بالخسارة والمتسب في الحرب هم الانقلابيون المهم يدفعون دايات اهل الحد الجنوبي قبل وبعدين نتفاهم
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  33. 27
    15 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    دعاء ...... كمل الفراغ
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  34. 26
    15 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    قاهر المجوس

    15مالكم غير الدعس الحوثي فعل لإخواننا اليمنيين بمساعدة ايران كل جرم خبيث وانتهك الحرمات وسفك الدم والله لا اسف عليكم لو احترقتم ياروافض ياخلطاء النط
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  35. 25
    15 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    اخونجي

    مخالف
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  36. 24
    15 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    سلمان

    خنبوقة شد حيلك بمعرافاتك الملونة وردي واحمر وليموني
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  37. 23
    15 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    مفقود

    بغض النظر عن هذه الكارثة, هل كنا نرمي لهم الورود مثلا؟ وهل نتوقع منهم الا الدفاع عن ارضهم ونفسهم؟
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  38. 22
    15 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    حوثي فاقد الشرف و الكرامه مكانه تحت الاقدام
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  39. 21
    15 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  40. 20
    15 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    اخونجي

    6 موضوع الإنكار (( قوات التحالف يبنت أن تلك الضربة ليست لقوات التحالف وهذا ما أثبته التحقيق حيث أن من قام به اجتهاد خاطئ للجويه اليمنية ))
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  41. 19
    15 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    خالد

    اللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه اللهم افضحه على الملاء واجعل دائررة السوء عليه اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض تحته
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  42. 18
    15 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    السحق و الدعس على *** ايران لا خيار سواه
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  43. 17
    15 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    قاهر المجوس

    اعتذاركم دليل نبلكم .... اما الحوثه المجوس ما لهم الا الدعس ... شكرا لكم جنودنا البواسل
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  44. 16
    15 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    الحل هو وقف الحرب في اليمن هذا هو الحل
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  45. 15
    15 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    مفقود

    حيثما وجدت الحروب وجد التخلف والتقهقر الاقتصادي, الى اين يابلدي؟
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  46. 14
    15 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    اخونجي

    6 موضوع الإنكار وبعده اعتراف (( أنت تكذب كذبا بواحا )) قوات التحالف قالت بالحرف أن تلك الضربة ليست من الضربات المدرجة في نظام قوات التحالف ،،
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  47. 13
    15 أكتوبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:2883

    ابن الوطن

    الحرب لن توقف الا على آخر جثت حوثي ايراني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 12
    15 أكتوبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:2883

    ابن الوطن

    الزيدي مرسي من تكون انت حتى توقف الحرب
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  49. 11
    15 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    اخونجي

    من جبل على الصدق والمحبة لن يكذب كما يتنفس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 10
    15 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    اخونجي

    جنود عقيدتهم الإيمان والإخلاص والصدق منصورين بإذن الله على الحق سائرون
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  51. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    مفقود

    بناء مدرسة او مستشفى اليس اجدى من الحروب؟ اننا نصنع اعداؤنا
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  52. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    اخونجي

    أخلاقيتنا تحتم علينا الصدق مع أنفسنا قبل الأخرين (( لله درك من وطن ولله در جنود صادقين مع أنفسهم ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    اخونجي

    أخلاقيتنا تحتم علينا الصدق مع أنفسنا قبل الأخرين (( لله در عقيدة اسلامية تعتقدون ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    موضوع الإنكار وبعده اعتراف

    لا شك انه موضوع ليس في محله أبدا ،، لكن السؤال هل موضوع القصف مقصود من طرف المصدر داخل اليمن والطيار ، حتى يحرجنا ، يمكن هذا الموضوع مقصود،علينا ألحذر
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  55. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    محايد

    الحرب على الحوثيين واجتثاث جذورهم واجب علينا وعلى دول التحالف ايران لابد من خلع ضرسها من اليمن
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  56. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:5634

    الرحااال

    لا اله الا الله ...
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  57. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    مرسي الزهراني

    ان الاوان لوقف الحرب حالا.
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  58. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    رؤية

    قمة الشجاعة الاعتراف بالخطأ . ولكن ماحصل في صالة العزاء لا يقاس بما يفعله المجرمون بوتين وبشار والسيسي
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  59. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    فهد العرماني

    هذي تعتبر من الاثار الجانبية للحرب وماعليك منهم اكملوا قصف الحوثي وابيدوهم ابادة تامة
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