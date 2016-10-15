بالفيديو: “السومة” يتحدث عن تجنيسه ويكشف سر دعوة عبدالله بن مساعد

صحيفة المرصد: قال اللاعب السوري، عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم: “أتمنى أن أكون من مواطني المملكة العربية السعودية”.
وقال إن أُثير عن الحديث مع الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أثناء مباراة السعودية والإمارات لا يعدو كونه تشريفًا لدعوة حضور اللقاء.
جاء ذلك في رده على سؤال مذيع “mbc pro” عقب مباراة الأهلي مع القادسية التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد سجلهما المحترف الأجنبي عمر السومة.
وقال: “أنا سوري بالأول والأخير، وسمعت مثلكم عن وجود حديث مع الأمير عبدالله بن مساعد بخصوص الجنسية السعودية، وأتشرف أن أكون من مواطني هذا البلد، وما حدث لا يعدو كونه دعوة وتشريفًا لحضور المباراة”.
تعليقات ( 20 )
صرخة صمتيستاهل التجنيس وحاله من حل ماجد المهندس
طالب بحصة تعبيركنت في اجازة قضيتها في احد الاحياء بمدينة الرياض واخذت اتمشى في احد المولات ودخلت لاشتري شيئا ما وقابلت بائع من جنسية عربية وكان بائع محترم وخلوق
عدد التعليقات:4075
العنيداللهم رحمه من عندك ياقادر يامقتدر. . وصل الله وسلم على نبينا محمد
عدد التعليقات:4075
العنيداصبحت الجنسيه سهله تعطى لمن لآيستحق ...هل تعطى الجنسيه لعالم او رجل دين الآن تعطى الفنانيين واللاعبيين
عدد التعليقات:8675
اللامي10💚مبدع ياعمر بالتوفيق💚
فارس الزهرانيمخالف
حسين السبيعيالله يوفقه لاعب محترم وخلوق
عدد التعليقات:4075
العنيدفائدة اللاعب سنوات قليلة جداً مقارنة بغيره من المهن المهمه والمحتاجه لها البلد لانكن عاطفيين ومتسرعين ففي قائمة الإنتظار من هو احق من لاعب كوه قدم
عدد التعليقات:4075
العنيدلسنا في حاجتك لدينا من ابناء بلدنا من يستطيع تشريف الكورة السعوديه
مزارع من أرض الطيبينأول..سوري. ..وآخر سوري وطبيعي تتشرف بالجنسية السعودية وغيرك كمان يتمناها
الشريفواذا تجنس فقد تم تجنيس الكثير الكثير من سمران الغربية
عفاف اللحيانيالسومه يقول أنا سوري بلأول ولإخير يعني يقصد حتى لو حصل على الجنسيه السعوديه ماراح يتنازل عن جنسيته السوريه
خليليا السومه انت رفعت صوتك على رجل امن في المطار وانت اجنبي كيف راح يكون وضعك اذا اخذت الجنسيه
سؤال وجيه ؟؟؟؟؟وقال: “أنا سوري بالأول والأخير !!! يعني ان اخذ الجنسية او لم يأخها هو قال اتمنى ولكن اناسوري بالاول والخير .. قضي الامر وبان اخلاصه لوطنه الام
اسمرعبرمن حقك تحلم يالسومة الـ🐸 ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه ..
سعديستاهل عمر رجل طيب وخلوق و متدين و محترف
عدد التعليقات:5521
بسمهخلاص فضوها سيرة ✋🏻
هلاليمثله مثل المولد وهوساوي ومثل السومة لا يفرط فيه