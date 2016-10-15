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بالفيديو: “السومة” يتحدث عن تجنيسه ويكشف سر دعوة عبدالله بن مساعد

15 أكتوبر, 2016 , 23:38 م
بالفيديو: “السومة” يتحدث عن تجنيسه ويكشف سر دعوة عبدالله بن مساعد
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صحيفة المرصد: قال اللاعب السوري، عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم: “أتمنى أن أكون من مواطني المملكة العربية السعودية”.

وقال إن أُثير عن الحديث مع الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أثناء مباراة السعودية والإمارات لا يعدو كونه تشريفًا لدعوة حضور اللقاء.

جاء ذلك في رده على سؤال مذيع “mbc pro” عقب مباراة الأهلي مع القادسية التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد سجلهما المحترف الأجنبي عمر السومة.

وقال: “أنا سوري بالأول والأخير، وسمعت مثلكم عن وجود حديث مع الأمير عبدالله بن مساعد بخصوص الجنسية السعودية، وأتشرف أن أكون من مواطني هذا البلد، وما حدث لا يعدو كونه دعوة وتشريفًا لحضور المباراة”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    صرخة صمت

    يستاهل التجنيس وحاله من حل ماجد المهندس
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  2. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    طالب بحصة تعبير

    كنت في اجازة قضيتها في احد الاحياء بمدينة الرياض واخذت اتمشى في احد المولات ودخلت لاشتري شيئا ما وقابلت بائع من جنسية عربية وكان بائع محترم وخلوق
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  3. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    اللي يعلقون بلاعب محترم وخلوق !! ايش تحسون فيه ؟ ترى الموضوع ماهو حصة تعبير عن الاخلاق
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  4. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:4075

    العنيد

    اللهم رحمه من عندك ياقادر يامقتدر. . وصل الله وسلم على نبينا محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص
    عدد التعليقات:4075

    العنيد

    اصبحت الجنسيه سهله تعطى لمن لآيستحق ...هل تعطى الجنسيه لعالم او رجل دين الآن تعطى الفنانيين واللاعبيين
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  6. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:8675

    اللامي10

    💚مبدع ياعمر بالتوفيق💚
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  7. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    فارس الزهراني

    مخالف
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  8. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    افهموا يالربع هو لو اخذ الجنسية يقول : أنا سوري بالأول والأخير ... يعني اخلاصه لوطنه واسم بلده ماراح تغيره الجنسية السعودية .. بصراحة يعجبوني المخلصين
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  9. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    حسين السبيعي

    الله يوفقه لاعب محترم وخلوق
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  10. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:4075

    العنيد

    فائدة اللاعب سنوات قليلة جداً مقارنة بغيره من المهن المهمه والمحتاجه لها البلد لانكن عاطفيين ومتسرعين ففي قائمة الإنتظار من هو احق من لاعب كوه قدم
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  11. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:4075

    العنيد

    لسنا في حاجتك لدينا من ابناء بلدنا من يستطيع تشريف الكورة السعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    أول..سوري. ..وآخر سوري وطبيعي تتشرف بالجنسية السعودية وغيرك كمان يتمناها
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  13. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    الشريف

    واذا تجنس فقد تم تجنيس الكثير الكثير من سمران الغربية
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  14. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    عفاف اللحياني

    السومه يقول أنا سوري بلأول ولإخير يعني يقصد حتى لو حصل على الجنسيه السعوديه ماراح يتنازل عن جنسيته السوريه
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  15. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    خليل

    يا السومه انت رفعت صوتك على رجل امن في المطار وانت اجنبي كيف راح يكون وضعك اذا اخذت الجنسيه
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  16. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    سؤال وجيه ؟؟؟؟؟

    وقال: “أنا سوري بالأول والأخير !!! يعني ان اخذ الجنسية او لم يأخها هو قال اتمنى ولكن اناسوري بالاول والخير .. قضي الامر وبان اخلاصه لوطنه الام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    اسمرعبر

    من حقك تحلم يالسومة الـ🐸 ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه ..
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  18. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    سعد

    يستاهل عمر رجل طيب وخلوق و متدين و محترف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:5521

    بسمه

    خلاص فضوها سيرة ✋🏻
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  20. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    هلالي

    مثله مثل المولد وهوساوي ومثل السومة لا يفرط فيه
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