بالفيديو: “السومة” يتحدث عن تجنيسه ويكشف سر دعوة عبدالله بن مساعد

صحيفة المرصد: قال اللاعب السوري، عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم: “أتمنى أن أكون من مواطني المملكة العربية السعودية”.

وقال إن أُثير عن الحديث مع الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أثناء مباراة السعودية والإمارات لا يعدو كونه تشريفًا لدعوة حضور اللقاء.

جاء ذلك في رده على سؤال مذيع “mbc pro” عقب مباراة الأهلي مع القادسية التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد سجلهما المحترف الأجنبي عمر السومة.

وقال: “أنا سوري بالأول والأخير، وسمعت مثلكم عن وجود حديث مع الأمير عبدالله بن مساعد بخصوص الجنسية السعودية، وأتشرف أن أكون من مواطني هذا البلد، وما حدث لا يعدو كونه دعوة وتشريفًا لحضور المباراة”.