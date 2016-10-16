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كيف تحوّل “عادل المسلم” من مجرد فنان إلى واحد من أكبر تجار المخدرات في الكويت؟

16 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص
كيف تحوّل “عادل المسلم” من مجرد فنان إلى واحد من أكبر تجار المخدرات في الكويت؟
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صحيفة المرصد:صُدم الجمهور الكويتي والعربي، اليوم السبت، بنبأ اعتقال الفنان الكويتي عادل المسلم بعد الكشف عن تورطه في تجارة المخدرات.

وهز خبر اعتقال المسلم الأوساط الإعلامية والفنية، فمن هو عادل المسلم وكيف تحوّل من مجرد فنان إلى واحد من كبار تجار المخدرات؟ وفقاًً لموقع إرم نيوز.

زومبي

ويبدو أنّ المسلم، الذي جسد شخصية “زومبي” في مسرحيته التي ألفها “زومبي”، قد لعب هذا الدور في حياته الواقعية، بعد أن تحول من فنان إلى “زومبي” يبيع الموت للناس.

ولد عادل المسلم في 30 يوليو 1970، في الكويت، وهو ابن المؤلف عبدالله المسلم، وشقيق الفنان عبدالعزيز المسلم الذي ساهم بتأسيس مسرح الشباب.

وعمل عادل المسلم منتجا وممثلا ومخرجا مسرحيا وتلفزيونيا وكاتبا ومصمما ومنفذا للمعارض، كما عمل في مسرح الرعب الذي أسسه شقيقه عبدالعزيز.

بدأ عادل المسلم حياته الفنية منذ كان في السابعة من عمره، خاصة أنه ترعرع في بيت فني، فيما بدأ نشاطه الفعلي منذ العام 1985.

حصل على الدكتوراة الفخرية في مجال الفنون والإعلام من إحدى جامعات لندن العام 2013.

ترشح لمجلس الأمة

ورغم انغماس المسلم كليا في الفن -ظاهريا-، إلا أنه اعترف في لقاء معه أنه محب للسياسة ورشح نفسه لعضوية مجلس الأمة الكويتي، وتمكن من المنافسة بقوة في العام 2006، وبرر عدم دخوله مجلس الأمة بكونه “ممثلا” و”فنانا” فقط وهو ما جعلهم يستبعدونه.

زواجه من المهرة

في العام 2016، دخل عادل المسلم القفص الذهبي بعقد قرانه على الفنانة المهرة البحرينية، حيث كان المسلم قد استقدمها سابقا من البحرين للعمل في المسرح، وبعد شائعات طوال سنوات عن علاقة حب بينهما، أعلنا أخيرا قرارهما الزواج مع مطلع 2016، واختارا يوم “الفالانتاين” لإقامة زفافهما.

البذخ وبداية الشكوك

بدأت شكوك تحوم حول عادل المسلم، منذ أخذت مشاريعه فجأة تزداد وتكبر، فقبل سنوات قليلة فقط، أخذ عدد شركاته الفنية يزداد، كما كثف نشاطاته المسرحية.

ويبدو أنّ محاولات التباهي من قبل زوجته المهرة البحرينية، أوقعت بالمسلم، حيث فوجئ المجتمع الكويتي بالبذخ المفاجئ الذي هبط على المسلم، خاصة بعد أن صورت المهرة مقطع فيديو للحظة إهداء زوجها لها طائرة خاصة. بل وافتتاحها أيضا شركة طيران خاصة.

ورغم إصرار المسلم على أنّ هذه الأموال نتيجة عمله الفني، لكن الأموال غير المبررة أوقعت به في قبضة الأمن في النهاية.

وقام الأمن الكويتي بنشر مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية اعتقال المسلم بعد اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخدرة في مكتبه.

شركة الطيران الوهمية

بعدما تزايدت الشكوك دأب عادل المسلم على الحديث عن عمله في مجال الطيران الخاص وتأسيسه لـ 4 شركات في ساعات بتشيكيا، متحدثا في كل المناسبات تقريبا عن شركة طيران خاصة قال إن اسمها “كيو8 برايفت جت”.

غير أن هذه الشركة تبدو وهمية فلا وجود لها على الأقل في عالم الانترنت.

وتقول مصادر مقربة من المسلم إن الطائرة المهداة للمهرة كانت خدعة فهي على ما يبدو طائرة مستأجرة.

مهرجان كان

يقول عادل المسلم وزوجته المهرمة إنهما أول فنانين خليجيين تتم دعوتهما لمهرجان كان السينمائي الشهير.

غير أن هذا الحضور يبقى محل جدل كبير رغم دفاع المسلم في برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان الماضي بالقول إنه دعي كمنتج.

ويقول مطلعون إن الفنانين حضرا على الأرجح بصفتهما الشخصية لالتقاط الصور دون أن أي دعوة رسمية من المهرجان العريق.

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تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    16 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    راصد

    دمر شباب الخليج الله يدمره هو والي وراه
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  2. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    راصد

    ان الله يمهل ولا يهمل
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  3. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    ابوسجى

    هههههههههه بذخ وفشخرة وآخرتها مخدرات طارت المهرة منك وستبحث عن فارس آخر ههههههههه
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  4. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 2:07 ص

    زائر المرصد

    كل شي مسموح وقابل للسماح إلا تمثيل العواطف ..الخداع يثير في قلبي الجراح و تبدا يا إنت العواصف
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  5. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 2:00 ص

    مواطن

    بكرةيحطلةمحامي ويطلع منها
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  6. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    في بعض الدول إذا مسكوا بالغلط بعض أباطرة المخدرات ... يهمسون في أذنهم ( هيا لاعاد تعودنها ) وأنتبهو ثاني مره .. خلاص ؟؟ يقولون لهم أوكي توبه ..
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  7. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    يوم أسود وحزين في عيون بني لبرال وأهل الكيف .... فقد اُطيح بأحد اباطرة المخدرات في الخليج ..
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  8. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    شمس و قمر

    الفاس طاح ب الراس وكل شي له نهايه ياااااه من جد نهايه موجعه ومؤلمه والان
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  9. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    مسمار

    هههههه حليلنا العرب كل من باعله جرامين نشوفه من كبار تجار المخدرات وايش نقول ع اللي في كوبا والمكسيك
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  10. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    طلال الحربي

    واضح عيون اللي وراه بلى
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  11. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    سالم

    ييبغى فلوووووس
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  12. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    العقل نعمة

    بعض الفنانين والفنانات تجيهم فلوس وهدايا من المعجبين والمعجبات.في معجبين يهدون فنانات سيارات وجوالات وفلوس حتى اذا مرضت يتكفل بعلاجها!؟
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  13. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص
    عدد التعليقات:4

    سلمان البقمي

    هذة القضية هل تنبه الأجهزة الأمنية والرقابية لدينا في المملكة.. بحيث أي شخص مشهور أو لاعب أو فنان يتضخم رصيده فجأة وبسرعة.. أن يتم التدقيق معه وسؤاله
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  14. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص
    عدد التعليقات:7300

    الحرمان

    تحياتنا لرئيس الفلبين الشباب في خطر لابد من خطه لمحاربه الحشيش والحبوب خطتي لكم عليها بدايه السماح بالخمور موقت لكي ننتشلهم من المخدرات او الحزم بقوه👌
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  15. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    مبارك

    ف اغلب الدول الاسلاميه وبعض دول الخليج المشروبات مسموحه وممكن تصير تاجر وتفتح محلات وتستورد وتصنع وتصير شيخ وف باقي الدول جريمه كبرى ههاا شف كيف
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  16. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    عليوم

    تعتبر اكبر دوله ناشره للمخدرات ايران وعمائمها وقوادها ولن تجد عمامه الا ورائها اما خمس ينهبه من الناس او مخدرات ينشرها بينهم .مافيا العمائم وراء هذا
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  17. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    واقع مؤلم

    شوفوا الشنط في الصوره (2) ماحزني إلا هالمهره المسيكينه اللي تزوجها وأستخدمها هاالمجرم لتمرير وتهريب مخدراته . الله أكبر عليه .. ولكن الله فضحه
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  18. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    سلموا لي والله على رئيس الفلبين .. ... ولاننسى رجال مكافحة المخدرات بالكويت .. بيض الله وجوههم .. ماعندهم لامسلم ولامهره ولامجاملات
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  19. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    مبارك

    حلوه قصته سينمائيه تصلح فلم . عادي عندهم هالسوالف . يحب الاستعراض وفتح ع نفسه ثغرات . اعتقد لا 1 ولا اخر واحد م المشهورين يسويها
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  20. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

    خزييه / هذه ليست شماته ولاإظهار عيوب بالآخرين .. هذا شخص مجرم وقاتل وبتجارته القذره هذه / يستطيع تدمير أجيال بكاملها ... فكبك من الدفاع عن المجرمين
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  21. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:7300

    الحرمان

    نرجع للمخدرات هناك مخدرات طبيعيه دائمه الا وهي العشق والهيام ولذه المغامرات تجعلك مرفع طبيعي كيفي معكم هذا وانا مرفع شوق وحب ولا للمخدرات والف لا
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  22. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص
    عدد التعليقات:82

    حسين الحارثي ابوامجد

    من هنا نقطة نظام الفنان “الكويتي” المتهم بترويج المخدرات في حوار سابق له يكشف سر امتلاكه لطائرة خاصة تبين لهم من اين لك هذا ياهذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص
    عدد التعليقات:7300

    الحرمان

    بعد الفه يبقي لك اثنتان تعابيرها وهي تتحدث والاخيره صعبه شوي الاوهي تربيتها وتفهما وحسن تصرفها اذا اكتملت تدخل في دائره الحب والعشق وتمازج الروحين
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  24. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    هوه بس الشخص الوحيد القذر اللي شغال فبيع السموم وأستيرادها وتروجيها .. غيره كثير مطربات وفنانين ورجال سياسه وتجار . وإلا بماذا نفسر ثرائهم الفاحش ؟؟
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  25. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    خوسيه

    الاخوه الكرام ،، اياكم والشتيمه او الاستهزاء ادعوا له ولأنفسكم بالهدايه ولاتنشغل بعيوب الآخرين حتى لا يأتي يوم ينشغل الآخرين بعيوبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  26. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    حساوي

    بصراحه ماعرفته الا اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:7300

    الحرمان

    تنظر لها من الامام جميله من الجنب تجدها غير مريحه فنصيحه خذ لفه وقت الشوفه الشرعيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص
    عدد التعليقات:7300

    الحرمان

    !! فيه فتيات اذا نظرت لهن مايخشن نافوخك رغم انها جميله زاويه الجمال عندي منحرفه ام انا منحرف
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