كيف تحوّل “عادل المسلم” من مجرد فنان إلى واحد من أكبر تجار المخدرات في الكويت؟

صحيفة المرصد:صُدم الجمهور الكويتي والعربي، اليوم السبت، بنبأ اعتقال الفنان الكويتي عادل المسلم بعد الكشف عن تورطه في تجارة المخدرات.

وهز خبر اعتقال المسلم الأوساط الإعلامية والفنية، فمن هو عادل المسلم وكيف تحوّل من مجرد فنان إلى واحد من كبار تجار المخدرات؟ وفقاًً لموقع إرم نيوز.

زومبي

ويبدو أنّ المسلم، الذي جسد شخصية “زومبي” في مسرحيته التي ألفها “زومبي”، قد لعب هذا الدور في حياته الواقعية، بعد أن تحول من فنان إلى “زومبي” يبيع الموت للناس.

ولد عادل المسلم في 30 يوليو 1970، في الكويت، وهو ابن المؤلف عبدالله المسلم، وشقيق الفنان عبدالعزيز المسلم الذي ساهم بتأسيس مسرح الشباب.

وعمل عادل المسلم منتجا وممثلا ومخرجا مسرحيا وتلفزيونيا وكاتبا ومصمما ومنفذا للمعارض، كما عمل في مسرح الرعب الذي أسسه شقيقه عبدالعزيز.

بدأ عادل المسلم حياته الفنية منذ كان في السابعة من عمره، خاصة أنه ترعرع في بيت فني، فيما بدأ نشاطه الفعلي منذ العام 1985.

حصل على الدكتوراة الفخرية في مجال الفنون والإعلام من إحدى جامعات لندن العام 2013.

ترشح لمجلس الأمة

ورغم انغماس المسلم كليا في الفن -ظاهريا-، إلا أنه اعترف في لقاء معه أنه محب للسياسة ورشح نفسه لعضوية مجلس الأمة الكويتي، وتمكن من المنافسة بقوة في العام 2006، وبرر عدم دخوله مجلس الأمة بكونه “ممثلا” و”فنانا” فقط وهو ما جعلهم يستبعدونه.

زواجه من المهرة

في العام 2016، دخل عادل المسلم القفص الذهبي بعقد قرانه على الفنانة المهرة البحرينية، حيث كان المسلم قد استقدمها سابقا من البحرين للعمل في المسرح، وبعد شائعات طوال سنوات عن علاقة حب بينهما، أعلنا أخيرا قرارهما الزواج مع مطلع 2016، واختارا يوم “الفالانتاين” لإقامة زفافهما.

البذخ وبداية الشكوك

بدأت شكوك تحوم حول عادل المسلم، منذ أخذت مشاريعه فجأة تزداد وتكبر، فقبل سنوات قليلة فقط، أخذ عدد شركاته الفنية يزداد، كما كثف نشاطاته المسرحية.

ويبدو أنّ محاولات التباهي من قبل زوجته المهرة البحرينية، أوقعت بالمسلم، حيث فوجئ المجتمع الكويتي بالبذخ المفاجئ الذي هبط على المسلم، خاصة بعد أن صورت المهرة مقطع فيديو للحظة إهداء زوجها لها طائرة خاصة. بل وافتتاحها أيضا شركة طيران خاصة.

ورغم إصرار المسلم على أنّ هذه الأموال نتيجة عمله الفني، لكن الأموال غير المبررة أوقعت به في قبضة الأمن في النهاية.

وقام الأمن الكويتي بنشر مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية اعتقال المسلم بعد اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخدرة في مكتبه.

شركة الطيران الوهمية

بعدما تزايدت الشكوك دأب عادل المسلم على الحديث عن عمله في مجال الطيران الخاص وتأسيسه لـ 4 شركات في ساعات بتشيكيا، متحدثا في كل المناسبات تقريبا عن شركة طيران خاصة قال إن اسمها “كيو8 برايفت جت”.

غير أن هذه الشركة تبدو وهمية فلا وجود لها على الأقل في عالم الانترنت.

وتقول مصادر مقربة من المسلم إن الطائرة المهداة للمهرة كانت خدعة فهي على ما يبدو طائرة مستأجرة.

مهرجان كان

يقول عادل المسلم وزوجته المهرمة إنهما أول فنانين خليجيين تتم دعوتهما لمهرجان كان السينمائي الشهير.

غير أن هذا الحضور يبقى محل جدل كبير رغم دفاع المسلم في برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان الماضي بالقول إنه دعي كمنتج.

ويقول مطلعون إن الفنانين حضرا على الأرجح بصفتهما الشخصية لالتقاط الصور دون أن أي دعوة رسمية من المهرجان العريق.