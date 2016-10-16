أمر ملكي : تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج

صحيفة المرصد :صدر الأمر الملكي بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية.

وكان السبهان أعلن الجمعة تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة السعودية في بغداد.