أمر ملكي : تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج 16 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص 1٬063 13 حجم الخط صحيفة المرصد :صدر الأمر الملكي بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية. وكان السبهان أعلن الجمعة تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة السعودية في بغداد.
تعليقات ( 13 )
مع الخيلتستاهل كل خير والله هيا انتبه على نفسك ترى الرافضة حاقدين عليك الله يحفظك من كل شر
الوااااااافييستاهل يستاهل بيض الله وجهه ونفع بِه الامه. احد الرجال الذين قهروا أعداء السعوديه. الى الامام وفقكم الله
نوافالسبهان كفيت ووفيت رجل بألف بارك الله فيه ونفع به وأتمنى أن نراه قريباً في موقع مهم يخدم دينه ووطنه
محب الوطنيستاهل بطل من ابطال مملكتي الغاليه بقيادة صاحب الجلاله الملك سلمان حفظه الله ورعاه وايده بنصره وولي عهده وولي عهده ولشعبنا العزيز
الناقديستاهل . . قاهر المجوس في بلاد الرافدين ،،
عدد التعليقات:132
شقردي بطرانالله يوفقه
علييستاهل الرجل المناسب للمكان المناسب وفارق عباد المجوس وربح
....................تستاهل مقامك عالي تاج رؤوسنا ))
شمس و قمرشرف لكل مواطن أن يخدم مملكتي في اي مجال من المجالات .. حفظ الله مملكتي ومسؤوليها
سعودي وافتخركفو يستاهل الله يوفقه ويسدده
عدد التعليقات:4
سلمان البقمييستاهل البطل السبهان..قرار ينم عن حكمة ودهاء القيادة الرشيدة..سوف يجن الروافض***..بدلاً من سفير في بغداد الآن أصبح مسؤول عن الخليج العربي بأكمله
خالديستاهل رجل قاهر وفاضح الروافض الله يوفقه للخير
عدد التعليقات:82
حسين الحارثي ابوامجديستاهل اكثرررررر من ذالك على القوه