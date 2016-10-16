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أمر ملكي : تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج

16 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص
أمر ملكي : تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج
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صحيفة المرصد :صدر الأمر الملكي بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية.

وكان السبهان أعلن الجمعة تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة السعودية في بغداد.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    مع الخيل

    تستاهل كل خير والله هيا انتبه على نفسك ترى الرافضة حاقدين عليك الله يحفظك من كل شر
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  2. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    الوااااااافي

    يستاهل يستاهل بيض الله وجهه ونفع بِه الامه. احد الرجال الذين قهروا أعداء السعوديه. الى الامام وفقكم الله
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  3. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    نواف

    السبهان كفيت ووفيت رجل بألف بارك الله فيه ونفع به وأتمنى أن نراه قريباً في موقع مهم يخدم دينه ووطنه
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  4. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    محب الوطن

    يستاهل بطل من ابطال مملكتي الغاليه بقيادة صاحب الجلاله الملك سلمان حفظه الله ورعاه وايده بنصره وولي عهده وولي عهده ولشعبنا العزيز
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  5. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    الناقد

    يستاهل . . قاهر المجوس في بلاد الرافدين ،،
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  6. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص
    عدد التعليقات:132

    شقردي بطران

    الله يوفقه
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  7. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    علي

    يستاهل الرجل المناسب للمكان المناسب وفارق عباد المجوس وربح
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  8. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    ....................

    تستاهل مقامك عالي تاج رؤوسنا ))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    شمس و قمر

    شرف لكل مواطن أن يخدم مملكتي في اي مجال من المجالات .. حفظ الله مملكتي ومسؤوليها
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  10. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    سعودي وافتخر

    كفو يستاهل الله يوفقه ويسدده
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  11. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص
    عدد التعليقات:4

    سلمان البقمي

    يستاهل البطل السبهان..قرار ينم عن حكمة ودهاء القيادة الرشيدة..سوف يجن الروافض***..بدلاً من سفير في بغداد الآن أصبح مسؤول عن الخليج العربي بأكمله
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  12. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    خالد

    يستاهل رجل قاهر وفاضح الروافض الله يوفقه للخير
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  13. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص
    عدد التعليقات:82

    حسين الحارثي ابوامجد

    يستاهل اكثرررررر من ذالك على القوه
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