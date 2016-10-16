بالفيديو و الصور.. شاهد قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور اليوم (السبت) لجولة ميدانية داخل قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً.

وأوضح المقطع وقوف القطار السريع في إحدى محطاته بالمدينة المنورة، ليقدم أحد العاملين في المشروع الضخم شرحاً لتصاميم المحطة.

فيما قدم شخص آخر شرحا وفياً لدرجة الضيافة من داخل قطار الحرمين ليوضح كيفية وضع الحقائب أثناء جلوس المسافرين في كراسي متقابلة في حال وجود عائلة.