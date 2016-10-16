بالفيديو و الصور.. شاهد قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور اليوم (السبت) لجولة ميدانية داخل قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً.
وأوضح المقطع وقوف القطار السريع في إحدى محطاته بالمدينة المنورة، ليقدم أحد العاملين في المشروع الضخم شرحاً لتصاميم المحطة.
فيما قدم شخص آخر شرحا وفياً لدرجة الضيافة من داخل قطار الحرمين ليوضح كيفية وضع الحقائب أثناء جلوس المسافرين في كراسي متقابلة في حال وجود عائلة.
تعليقات ( 5 )
ابو ريونالحمد لله على كل حال
ابن طيبهالحمد لله الحمد لله
نوافالحجاز العظيم حفظه الله ورعاه ..يستحق اكثر من هذا فهو منطقة مقدسة و سياحية ويستحق ان يكون اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط
عدد التعليقات:132
شقردي بطرانما شاء الله تبارك الرحمن احلى شيء دمتي لنا بالسعودية 😍💓✌