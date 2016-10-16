  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو و الصور.. شاهد قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً

16 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص
بالفيديو و الصور.. شاهد قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً
  • 763
  • 5
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور اليوم (السبت) لجولة ميدانية داخل قطار الحرمين السريع قبل تشغيله رسمياً.

وأوضح المقطع وقوف القطار السريع في إحدى محطاته بالمدينة المنورة، ليقدم أحد العاملين في المشروع الضخم شرحاً لتصاميم المحطة.

فيما قدم شخص آخر شرحا وفياً لدرجة الضيافة من داخل قطار الحرمين ليوضح كيفية وضع الحقائب أثناء جلوس المسافرين في كراسي متقابلة في حال وجود عائلة.

85242424

0135856564

2424240444 3699999999

06559565623

6868888888

24444444444

324535555555

596266666666

4534231111111

98988888888888



تعليقات ( 5 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    ابو ريون

    الحمد لله على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    ابن طيبه

    الحمد لله الحمد لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    هاالحين يجون الهمج ويكسرون الأرضيات والحيطان وتشوف المدخنين والمفترشين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص

    نواف

    الحجاز العظيم حفظه الله ورعاه ..يستحق اكثر من هذا فهو منطقة مقدسة و سياحية ويستحق ان يكون اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص
    عدد التعليقات:132

    شقردي بطران

    ما شاء الله تبارك الرحمن احلى شيء دمتي لنا بالسعودية 😍💓✌﻿
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم