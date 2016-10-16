الشرطة المصرية تلقي القبض على قاتل المعلم “خليل العميريني”

صحيفة المرصد: أكدت عدة مصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من القبض على المتهم بقتل المواطن السعودي خليل العميريني داخل شقته بحي الهرم، والذي عُثر على جثته، وعليها آثار خنق؛ حيث كشفت التحقيقات الأولية مع المتهم المضبوط عن إقدامه على قتل المجني عليه؛ بدافع السرقة، فيما يتم تطوير التحقيقات معه؛ لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سعودي، مقتولًا داخل شقته بالهرم، وكشفت المعاينة الأولية عن بعثرة محتويات الشقة، فتم تشكيل فريق من مباحث قطاع غرب الجيزة؛ لكشف غموض الجريمة، عبر فحص علاقات المجني عليه، ومناقشة حارس العقار، والجيران.

وأشارت التحريات إلى أن القتيل يعمل مدرسًا، وخرج للمعاش المبكر، ويمتلك الشقة التي توفي داخلها، ويتردد عليها من فترة لأخرى، فيما أسفر عن اكتشاف وجود آثار خنق بعنق المجني عليه، وبعثرة محتويات الشقة، وبتطوير أعمال البحث أمكن ضبط المتهم المذكور، وتجري الآن مناقشته لكشف مزيد من التفاصيل عن ظروف الجريمة.