صحفية روسية تكشف خفايا حوارها مع الأسد: طلب مني إظهار أنوثتي

صحيفة المرصد:كشفت الصحفية الروسية “داريا أصلاموفا” تفاصيل وترتيبات المقابلة التي أجرتها قبل يومين مع بشار الأسد، ليتبين أن المقابلة كانت بطلب من الأسد، وذلك تهرباً من المقابلات التي تجريها معه وسائل الإعلام الغربية التي “تزعجه بالأسئلة” حول المجازر التي ترتكبها قواته في سوريا، في حين حاول الأسد الظهور أمام روسيا والعالم بصورة “الشخصية العلمانية وسط واحة من التطرف في سوريا”، عبر طلبه من الصحفية أن “تظهر أنوثتها وترتدي أجمل فساتينها”.
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تعليقات ( 8 )
صباحباقي فيه حيل هالجني
سمران الحربيبشار مجرم ماله وجه يظهر امام العالم و الله خساره الشعب السوري راح مجازر بين بشار و روسيا لا كن الله يمهل ولايهمل
صرخة صمتبشار دكتاتور وكل حوراته كلها كذب وزيف وتغيير لحقيقة ما يحدث لسوريا من قتله وتشريده لشعبه وقصفهم ، محاوله روسيا لتلميع صوره بشار امام الرأي العام
صرخة صمتهو فعلآ دكتاتور وش دخل اظهار فساتينها وانوثتها بالحوار ، ههههه يبغاها تلتهي وتنشغل بفساتينها وانوثتها وتنشغل عن طرح الاسئله المحرجه
..أتمنى تشوفون المقابلة كاملة و تسمعون ماذا قال عن مصر و النظام المصري القائم حالياً و كيف كانوا يتواصلون معه من خلف الكواليس دون علم الرئيس مرسي
ايهكلاهما يرمي التهم على الاخر ( روسيا تتهم بشار وبشار يتهم روسيا ) كلاهما صعاليك ارهابيين ومؤشرات قوية لهلاك بشار عما قريب
كلمة حقلعنة الله على السلطه والمال الذي يجعل الانسان يقتل ٢٥٠الف نسمه بماذا تقابل ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون لا حول ولا قوة الا بالله
البوابمعتوه مكانه المصحه النفسيه لكن هذا فبل الحرب اما وقد ارتكب المجازر فمكانه تحت سكين وسيف السياف