صحفية روسية تكشف خفايا حوارها مع الأسد: طلب مني إظهار أنوثتي

صحيفة المرصد:كشفت الصحفية الروسية “داريا أصلاموفا” تفاصيل وترتيبات المقابلة التي أجرتها قبل يومين مع بشار الأسد، ليتبين أن المقابلة كانت بطلب من الأسد، وذلك تهرباً من المقابلات التي تجريها معه وسائل الإعلام الغربية التي “تزعجه بالأسئلة” حول المجازر التي ترتكبها قواته في سوريا، في حين حاول الأسد الظهور أمام روسيا والعالم بصورة “الشخصية العلمانية وسط واحة من التطرف في سوريا”، عبر طلبه من الصحفية أن “تظهر أنوثتها وترتدي أجمل فساتينها”.