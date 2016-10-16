الحوثيون يطلقون صاروخ على مدمرة ” أمريكية” قبالة سواحل اليمن

صحيفة المرصد-سكاي نيوز : نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المدمرة الأميركية “يو إس إس ماسون” تعرضت لإطلاق صاروخ واحد على الأقل مرة أخرى في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن، لكن الصاروخ لم يصل إليها فيما أطلقت المدمرة مضاداتها الدفاعية.وقال المسؤلون الأميركيون إن الحادث وقع مساء السبت أو صباح الأحد بالتوقيت المحلي لليمن واستهدف فيه صاروخ واحد على الأقل المدمرة يو اس إس ميسون. وتعرضت يو إس إس ميسون لمحاولتي استهداف بصواريخ أطلقها ووجهها الحوثيون من على السواحل اليمنية حسبما أعلن مسؤولون أميركيون.وإثر ذلك شنت المدمرة الأميركية نيتز ضربات صاروخية دفاعية دمرت فيها ثلاثة رادارات استخدمت من قبل الحوثيين في تحديد مكان السفن في مياه البحر الأحمر ومن ثم استهدافها.