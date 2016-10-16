الحوثيون يطلقون صاروخ على مدمرة ” أمريكية” قبالة سواحل اليمن

صحيفة المرصد-سكاي نيوز : نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المدمرة الأميركية “يو إس إس ماسون” تعرضت لإطلاق صاروخ واحد على الأقل مرة أخرى في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن، لكن الصاروخ لم يصل إليها فيما أطلقت المدمرة مضاداتها الدفاعية.وقال المسؤلون الأميركيون إن الحادث وقع مساء السبت أو صباح الأحد بالتوقيت المحلي لليمن واستهدف فيه صاروخ واحد على الأقل المدمرة يو اس إس ميسون. وتعرضت يو إس إس ميسون لمحاولتي استهداف بصواريخ أطلقها ووجهها الحوثيون من على السواحل اليمنية حسبما أعلن مسؤولون أميركيون.وإثر ذلك شنت المدمرة الأميركية نيتز ضربات صاروخية دفاعية دمرت فيها ثلاثة رادارات استخدمت من قبل الحوثيين في تحديد مكان السفن في مياه البحر الأحمر ومن ثم استهدافها.
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تعليقات ( 5 )
سمران الحربيا لحرب خدعه و النوايا مكشوفه امريكا غير واضحه مع باراك اوباما لكن الله يجيب العواقب سليمه و يدوم علينا الامن والامان
مسمارمعقول ضاعت هيبة الدوله العظمى حتى اصبح الحوثي يرمي مدمراتها يا اوباما خليت المثل ينطبق عليكم من خلى نفسه قمامه يستاهل بعثرة الدجاج!!
سعد بن فهدالحوثيون يتحرشون بالامريكيين شكل التحالف العربي بتدخل فيه امريكا بسبب الحوثي
مسمارايش الموال اللي يغنوه الحوثيين والامريكان الحوثي يطلق صواريخ ماتصيب المدمره يعني من جنب القده وامريكا تقصف رادار خربان معقوول يامريكا ماتقصفو الا رادا
الحمدانوالله انها لعبه امريكيه حوثيه لكي يمدوهم بالسلاح لان التحالف لايفتش السفن الامريكيه وهاذي انفاقيه بينهم اضربني واتعذر اجيب لك اسلحه اللعبه مكشوفه