فيديو : “أبو عزرائيل” يهدد أردوغان ويتوعد عناصر”جبهة النصرة”

صحيفة المرصد: هدد قائد ميليشيا الحشد الشعبي “أبو عزرائيل”، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من إبقاء قوّاته في العراق.وظهر “أبو عزرائيل” المعروف بارتكابه عشرات المجازر بحق أهل السنة في مقطع فيديو يتوعد تركيا وأردوغان بالقتل في حال واصل التكلم عن العبادي.

وقال: “وحق الحسين إذا نخليك بروسنا، ما نخلي جريذي بالعراق”، في إشارة إلى الجنود الأتراك. مضيفاً: “يا جبهة النصرة والله العظيم إذا انضربت قبّة السيدة زينب لا تلومون إلا أنفسكم، حتى عوائلكم معكم”.وختم الفيديو قائلاً: “والله العظيم إذا قبر السيدة زينب صار فيه شيء، وحق فاطمة الزهراء نخرمشكم تخرمش” وفقا لموقع أورينت .

وكان مسؤولون سُنة في العراق وجهوا أصابع الاتهام إلى المقاتلين الشيعة في الحشد الشعبي بالوقوف وراء سلسلة انتهاكات حصلت بعد تحرير مناطق ذات غالبية سنية من سيطرة داعش في ديالى وصلاح الدين، في حين ألقى الحشد بالمسؤولية على عصابات مجرمة، دون أن يسميها.

