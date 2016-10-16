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قاضٍ يمتنع عن إلزام مواطن دفع 8 ملايين لـ”بنك” بحجة فوائد المصرف ربوية ومحرمة شرعا

16 أكتوبر, 2016 , 6:38 ص
قاضٍ يمتنع عن إلزام مواطن دفع 8 ملايين لـ”بنك” بحجة فوائد المصرف ربوية ومحرمة شرعا
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن قاضى محكمة التنفيذ امتنع عن إجازة قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية القاضي بتسليم نحو ثمانية ملايين ريال لأحد البنوك، مبررا رفضه بأن الفوائد التي يحصل عليها المصرف ربوية ومحرمة شرعا.

ووفقا لصحيفة عكاظ, أوضح القاضي أن الاتفاق ابتداء لم يثبت من قبل البنك، كما أن ما ورد في السند تضمن أن الاتفاق بين البنك والمواطن نص على حصول الأول على عمولة قدرها 2.5%‏، على أقساط المديونية ولم يتضح مقدار هذه الفوائد مفصولة عن رأس المال، مما يتعذر معه التنفيذ إلا بالجمع وأوضح القاضي في قراره أن العمولات فوائد على القرض وإعادة الجدولة بمثابة فوائد ربوية محرمة شرعا ولم يتحدد مقدارها.

واستند في قراره بالامتناع إلى الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)، إضافة إلى المادة التاسعة من لائحة التنفيذ والتي تنص على أن «كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ يصدر القاضي قرارا بذلك، يخضع لطرق الاستئناف».

ومن الجدير بالذكر أن  لجنة تسوية المنازعات قضت بتسليم مبلغ 8.5 مليون ريال للبنك من مواطن اقترض مبلغا ولم يقم بسداده، كما طالبت اللجنة بالحجز والتنفيذ، إلا أن القاضي ذكر أنه عاد إلى السند التنفيذي وتأمله وتبين له بأنه يخص تسهيلات ائتمانية حصل عليها المواطن من البنك طالب التنفيذ، ثم تأخر في سدادها فاتفق الطرفان على إعادة جدولتها.

 



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    مسمار

    بارك الله في هالقاضي فقد وقى نفسه نارا وقودها الناس والحجاره
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  2. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    ابو جواهر

    رباء تقترض اعوذبالله ماتدري وين راحت الفلوس تطير ويمحق الله بركتها وان حطيتها في سلعه نزع الله بركتها انكان سياره كل يوم حادث
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  3. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    مهرول

    الم يسأل أحدكم نفسه ماذا فعل الرجل ب 8ملايين هذا ليس قرض عادي فلو إشترى عقارا لأجره ب6% من رأس المال على الاقل والبنك طالبه ب2.5% فقط والفرق بجيبه
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  4. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    معلم متقاعد

    البنوك في السعودية أكثر البوك ربحية في العالم . تأخذ فوائد على أموال الناس ولا يؤخذ منها فوائد وليس فيها مرونة ولا إنسانية ولا فائدة للمجتمع
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  5. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    القاضي حكم بشرع الله الذي حرم الربا وكثر الله من أمثاله اما البنوك فهي ربا عينك عينك لابارك الله فيهم مانكب الناس غير البنوك الله لايوفقهم المرابين .
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  6. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    ابو جواهر

    مخالف
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  7. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    وبوزهراء القطيفي

    البنوك طغوا وتجبروا على المسلمين في البداية يعطونك القمر في يد والشمس في يد وأذا تم أيقاعك في الفخ لا مخرج من ظلمهم وطغيانهم وترويعهم للعميل بشتى طرق
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  8. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    أبو عمر !!!

    نعم للقاضي ما يراه صحيحا و شرعا و الدعس على البنوك الربويه و أيصحابها ما جابت إلا البلاد للبلد و المواطنيين ...لا فائده منهم تذكر ..ودائع بدون
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  9. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    مستشارك

    الله يوفق القاضي وقله امثاله بهذا الزمن وللاسف غالبهم ينظر للاجراءات النظاميه ونسى شرع الله ونسى أصل القضيه وهذي من القضايا القديمه والمعاصره حديثا
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  10. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    به شروط وهي المادة التاسعة □القضاة هم ادرى منا يعرفون شغلهم□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    مستشارك

    كلام القاضي صحيح لانه لم يفصل أصل المال عن الفوائد والفوائد من البنوك ربويه بصور متعددة يدعون انها حلال والدليل على تلاعبهم انشاء لجنه متخصصة للبنوك
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  12. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يجزاه خير القاضي محرم الربا
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  13. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    عموري

    القاضي يجب ان يحكم للبنك لأن المقترض هو الذي يتحمل جميع الالتزامات
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  14. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    أفريقي

    لماذا لا تزال مثل هذه البنوك لتريح وتستريح
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  15. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    ابو منصور

    هذا حكم سديد..لكنه لا يمثّل للأسف الا نسبة ضئيلة من الأحكام الغريبة التي يصدرها القضاة ولا نعرف مصدر اعتمادهم لإصدارها
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  16. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    مصيبة

    مرة رحت للبنك الاهلي وجالس أدور عن خدماتهم الاجتماعية يعني بحكم الأرباح المليونية تكفلوا فقط بأجهزة كمبيوتر لأحد المدارس فقط
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  17. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    نواف

    أتمنى ان تفرض عليهم ضرائب كبيرة وتصرف على الفقراء والمحتاجين مصاصين الدماء هؤلا
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  18. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    الهاشمي

    بورك فيك من قاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    نواف

    البنوك في السعودية ارباحها مليارت لأن الشعب يحرم الفوائد الربوية هذا غير دخولهم مجال التقسيط.كم مستشفى او جامعة او خدمات اجتماعية قدموها للبلد ولا شي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    علي العمري

    جميع البنوك. ربويه.
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  21. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    مواطن

    وأنا لماذا لم يمتنع القاضي عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليم البنك ثمانين ألف ربويه
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  22. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    عبدالله السحيمي

    نسئل الله العفو والعافيه انتشر الربا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك
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  23. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    محب الهيئة

    ‏قليلاً ماتشكرون! آلحمدُلله على عين تبصر و آذن تسمع وجسد مُعافى وقلب ينبض لك آلحمد ربي على نعمك آلتي لا تُعد ولا تُحصى،، جزاكم الله خيرا.
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  24. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    نواف

    اما هذة البنوك فمجرد مصاصي دماء ..ولايفرق معهم حلال من حرام ولايغرك كلمة تمويل اسلامي
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  25. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    خاقا باقا

    بيض الله وجه القاضي. الذي حكم بشرع الله. ف التعلم البنوك الربوية أنها محاربة من الله ورسوله. والربا أو البيع بالفائدة حرام نزل في القرآن الفرقان
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  26. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    نواف

    تحياتي واحترامي وتقديري لهذا القاضي ..حكم بما يرضي ضميره واستند الى قاعدة شرعيه الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)
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