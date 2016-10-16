قاضٍ يمتنع عن إلزام مواطن دفع 8 ملايين لـ”بنك” بحجة فوائد المصرف ربوية ومحرمة شرعا

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن قاضى محكمة التنفيذ امتنع عن إجازة قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية القاضي بتسليم نحو ثمانية ملايين ريال لأحد البنوك، مبررا رفضه بأن الفوائد التي يحصل عليها المصرف ربوية ومحرمة شرعا.
ووفقا لصحيفة عكاظ, أوضح القاضي أن الاتفاق ابتداء لم يثبت من قبل البنك، كما أن ما ورد في السند تضمن أن الاتفاق بين البنك والمواطن نص على حصول الأول على عمولة قدرها 2.5%، على أقساط المديونية ولم يتضح مقدار هذه الفوائد مفصولة عن رأس المال، مما يتعذر معه التنفيذ إلا بالجمع وأوضح القاضي في قراره أن العمولات فوائد على القرض وإعادة الجدولة بمثابة فوائد ربوية محرمة شرعا ولم يتحدد مقدارها.
واستند في قراره بالامتناع إلى الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)، إضافة إلى المادة التاسعة من لائحة التنفيذ والتي تنص على أن «كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ يصدر القاضي قرارا بذلك، يخضع لطرق الاستئناف».
ومن الجدير بالذكر أن لجنة تسوية المنازعات قضت بتسليم مبلغ 8.5 مليون ريال للبنك من مواطن اقترض مبلغا ولم يقم بسداده، كما طالبت اللجنة بالحجز والتنفيذ، إلا أن القاضي ذكر أنه عاد إلى السند التنفيذي وتأمله وتبين له بأنه يخص تسهيلات ائتمانية حصل عليها المواطن من البنك طالب التنفيذ، ثم تأخر في سدادها فاتفق الطرفان على إعادة جدولتها.
تعليقات ( 26 )
مسماربارك الله في هالقاضي فقد وقى نفسه نارا وقودها الناس والحجاره
ابو جواهررباء تقترض اعوذبالله ماتدري وين راحت الفلوس تطير ويمحق الله بركتها وان حطيتها في سلعه نزع الله بركتها انكان سياره كل يوم حادث
مهرولالم يسأل أحدكم نفسه ماذا فعل الرجل ب 8ملايين هذا ليس قرض عادي فلو إشترى عقارا لأجره ب6% من رأس المال على الاقل والبنك طالبه ب2.5% فقط والفرق بجيبه
معلم متقاعدالبنوك في السعودية أكثر البوك ربحية في العالم . تأخذ فوائد على أموال الناس ولا يؤخذ منها فوائد وليس فيها مرونة ولا إنسانية ولا فائدة للمجتمع
ابو جواهرمخالف
وبوزهراء القطيفيالبنوك طغوا وتجبروا على المسلمين في البداية يعطونك القمر في يد والشمس في يد وأذا تم أيقاعك في الفخ لا مخرج من ظلمهم وطغيانهم وترويعهم للعميل بشتى طرق
أبو عمر !!!نعم للقاضي ما يراه صحيحا و شرعا و الدعس على البنوك الربويه و أيصحابها ما جابت إلا البلاد للبلد و المواطنيين ...لا فائده منهم تذكر ..ودائع بدون
مستشاركالله يوفق القاضي وقله امثاله بهذا الزمن وللاسف غالبهم ينظر للاجراءات النظاميه ونسى شرع الله ونسى أصل القضيه وهذي من القضايا القديمه والمعاصره حديثا
↩🌟ريما Rima 🌟↩به شروط وهي المادة التاسعة □القضاة هم ادرى منا يعرفون شغلهم□■
مستشارككلام القاضي صحيح لانه لم يفصل أصل المال عن الفوائد والفوائد من البنوك ربويه بصور متعددة يدعون انها حلال والدليل على تلاعبهم انشاء لجنه متخصصة للبنوك
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يجزاه خير القاضي محرم الربا
عموريالقاضي يجب ان يحكم للبنك لأن المقترض هو الذي يتحمل جميع الالتزامات
أفريقيلماذا لا تزال مثل هذه البنوك لتريح وتستريح
ابو منصورهذا حكم سديد..لكنه لا يمثّل للأسف الا نسبة ضئيلة من الأحكام الغريبة التي يصدرها القضاة ولا نعرف مصدر اعتمادهم لإصدارها
مصيبةمرة رحت للبنك الاهلي وجالس أدور عن خدماتهم الاجتماعية يعني بحكم الأرباح المليونية تكفلوا فقط بأجهزة كمبيوتر لأحد المدارس فقط
نوافأتمنى ان تفرض عليهم ضرائب كبيرة وتصرف على الفقراء والمحتاجين مصاصين الدماء هؤلا
الهاشميبورك فيك من قاضي
نوافالبنوك في السعودية ارباحها مليارت لأن الشعب يحرم الفوائد الربوية هذا غير دخولهم مجال التقسيط.كم مستشفى او جامعة او خدمات اجتماعية قدموها للبلد ولا شي
علي العمريجميع البنوك. ربويه.
مواطنوأنا لماذا لم يمتنع القاضي عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليم البنك ثمانين ألف ربويه
عبدالله السحيمينسئل الله العفو والعافيه انتشر الربا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك
محب الهيئةقليلاً ماتشكرون! آلحمدُلله على عين تبصر و آذن تسمع وجسد مُعافى وقلب ينبض لك آلحمد ربي على نعمك آلتي لا تُعد ولا تُحصى،، جزاكم الله خيرا.
نوافاما هذة البنوك فمجرد مصاصي دماء ..ولايفرق معهم حلال من حرام ولايغرك كلمة تمويل اسلامي
خاقا باقابيض الله وجه القاضي. الذي حكم بشرع الله. ف التعلم البنوك الربوية أنها محاربة من الله ورسوله. والربا أو البيع بالفائدة حرام نزل في القرآن الفرقان
نوافتحياتي واحترامي وتقديري لهذا القاضي ..حكم بما يرضي ضميره واستند الى قاعدة شرعيه الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)