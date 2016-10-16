• كرة القدم (جميلة)!

• أو هكذا يجب أن تكون.

• لكن حكم (الملالي) في إيران (يشوهها)!

• مجالس عزاء!

• ولطم وضرب وتصدير فكر بائس!

• ذاك كان منظر مباراة إيران وكوريا الجنوبية!

• (أفعى الشرق) التي (صدرت الشر) لم تتغير!

• (سمومها) تنفث حتى في جنبات الملاعب!

• حتى ساحات اللعب لم تسلم من حكم (الملالي)!

• الاتحاد الآسيوي ولجنة انضباطه!

• هل سيتحركون!

• التجارب تقول (لا)!

• حتى إن فعلوا فعلى (خجل)!

• أليسوا هم من يقولون (لا شعارات سياسية)!

• لا (شعارات طائفية)!

• فأين هم عن النزال الأخير!

• إيران (تعبث) في أمن المنطقة!

• تعبث في العراق!

• تعبث في لبنان واليمن وسوريا!

• تصدر الكراهية والحقد والفرقة!

• والمجتمع الدولي (يتفرج)!

• بل بعضهم (يدعم) و(يؤيد)!

• عضلات الاتحاد الآسيوي لا تفرد إلا علينا!

• فأين هم عـما تفعله إيران!

• لا يحتاجون لتقرير مراقب!

• ولا لتوثيق (أوراق)!

• فالحدث كان موثقا (صوتا وصورة)!

• فهل يفرض الاتحاد الآسيوي عقوباته!

• سألوا الفشار على من!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال على (أفعى الشرق)!

نقلا عن مكة