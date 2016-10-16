• كرة القدم (جميلة)!
• أو هكذا يجب أن تكون.
• لكن حكم (الملالي) في إيران (يشوهها)!
• مجالس عزاء!
• ولطم وضرب وتصدير فكر بائس!
• ذاك كان منظر مباراة إيران وكوريا الجنوبية!
• (أفعى الشرق) التي (صدرت الشر) لم تتغير!
• (سمومها) تنفث حتى في جنبات الملاعب!
• حتى ساحات اللعب لم تسلم من حكم (الملالي)!
• الاتحاد الآسيوي ولجنة انضباطه!
• هل سيتحركون!
• التجارب تقول (لا)!
• حتى إن فعلوا فعلى (خجل)!
• أليسوا هم من يقولون (لا شعارات سياسية)!
• لا (شعارات طائفية)!
• فأين هم عن النزال الأخير!
• إيران (تعبث) في أمن المنطقة!
• تعبث في العراق!
• تعبث في لبنان واليمن وسوريا!
• تصدر الكراهية والحقد والفرقة!
• والمجتمع الدولي (يتفرج)!
• بل بعضهم (يدعم) و(يؤيد)!
• عضلات الاتحاد الآسيوي لا تفرد إلا علينا!
• فأين هم عـما تفعله إيران!
• لا يحتاجون لتقرير مراقب!
• ولا لتوثيق (أوراق)!
• فالحدث كان موثقا (صوتا وصورة)!
• فهل يفرض الاتحاد الآسيوي عقوباته!
• سألوا الفشار على من!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال على (أفعى الشرق)!
نقلا عن مكة
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