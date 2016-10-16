أمن الرياض يطيح بـ‏”سوري”ساوم سعوديه على شرفها لتوظيفها بعد نشرها “محادثة الوتساب”

صحيفة المرصد: قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض على وافد سوري متهم بمساومة مواطنة على شرفها لتوظيفها.
وبحسب موقع سبق كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغاً من المواطنة عن تعرضها للابتزاز والمساومة على شرفها عند بحثها عن وظيفة، حيث تم على ضوء ذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والقبض على المتهم، ويجري حالياً التحقيق معه.
يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أكدت عدم تلقيها أي شكوى حول مساومة أجنبي لمواطنة سعودية على شرفها من أجل توظيفها؛ قبل أيّام، ودعت حينها مَن يملك أي معلومات عن الواقعة لسرعة الإبلاغ من منطلق الوطنية والمصلحة العامة.
وكان هاشتاق #سوري_يساوم_سعوديه_علي_شرفها قد تضمّن صوراً لمحادثة عبر برنامج “الواتساب” بين طرفين بشأن طلب توظيف؛ حيث أظهرت المحادثة مساومة المقيم للمرأة على شرفها؛ من أجل توظيفها بنظام السعودة.
وسجل الهاشتاق استهجاناً وتذمراً كبيراً من المواطنين ومطالبات بالتحقيق والقبض على المقيم ومعاقبته.
تعليقات ( 26 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله ربي الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
القناص2ان مايقوم به بعض الوافدين من تحرش واعتداء على مواطنات خلل اجتماعي خطير يجب مسائلة كل مسؤل من صاحب الحزم المواطنه احساس بألمسؤليه الوطنيه وهموم الوطن
سعودي متزوج سوريهحالة فردية من سوري واحد لا تعممونها على كل اهلنا وأشقاؤنا السوريين كل شعب فيه الصالح وفيه الطالح وحاله وحدة من سوري واحد لا تعممونها على السوريين كلهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله ربي الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
أبو مصلفح الرياضياشباب اللي ياكل شاورما حراق قبل النوم انتبه الفكر الهلامي حاضر في كل دلالته متوافية جنبا إلى جنب مع الرقي والتقدم في كل المجالات الستر زين سلام عليكم
خالد الزهرانيقليل ادب اقل شي يحترم حرمة البلد اللي ضفه وستر عليه فعلا مافيه معروف
الشرقاويياجماعة مرة شفت احد اليمنيين يهين بنت سعودية تعمل عندة في المحل والدموع في عيونها من القهر ولم اقدر اتماسك نفسي حتى لقنة درس لن ينساه
القناص2من العيب والعار المجتمعي وعقوق الوطن ولمواطنه ان تشحذ بنت الوطن لقمة العيش من مقيمين مكنو من مفاصل اقتصادنا امام اعين الجميع دون شعور بكرامة المواطن
عبداللهالموارد البشريه يجب ان تكون سعوديه 100%
دونيس البيشي**** اتمنى التشهير به وبالشركه اما غير كذا كلام فاضي وعلاج نفسي وتصبير لبعض المواطنين
مراقبالمجرم الحقيقي ليس الوافد بل من حط هذا الوافد على رقاب المواطنيين والقصاص يفترض من الوافد ومن جلب أم الوافد
الشرقاوياتقي شر من احسنت اليه الحقد في قلوبهم على السعودية
ابو شوارباﻻسواق الي قائم عليها عماله ويستغلون من يبحث عن عمل من بناتنا مع التحية الوزارة العمل
تسفييييييييييييييرهيجب اخذ جزاءه وترحيله الى بلده ووضعه في البلاك لست
مراقبالبلاء ليس من الوافد والمشكله ليس من الوافدين البلاء من وضع هؤلاء فوق رقاب المواطنيين *****
للاسفاذلال واهانه واستغلال لضعف وحاجة المراة لذا نطالب من الدولة ان تصرف رواتب شهريه للمواطنات ربات البيوت والعاطلات وزيادة راتب الضمان للمطلقات والارامل
موحديجب معاقبة هذا المجرم الذي جاء لفيسد في ابناء الوطن ولا نستبعد كان يحلم بالتجنس
سابقفلتسمح لي وزارة العمل انها فشلت فشلا ذريعا في سَعوَدَة الوظائف التي من المفترض الا يشغلها غير السعديين مثل الموارد الشرية والمالية والادارية
زايرالله يا الدنيا صارت المواطنه غريبه في بلدها تترجى اجنبي عشان يوضفها هذا حال الدنيا الموت ارحم ولا المذله
محمد العمريخلوه يعض تراب الأرض اللئيم
اسمرعبرتسفير عند بشار خله يمحطه لين يقول بس
جنوبيه *الله ينتقم منه وافضل شي سويته انها بلغت الحين خل حياتك. يالسوري افضل واجمل
دروجباهاذي الحريه ياخنبوقه ورخوله عسى الله يحرق اجسادكم ويسلط عليكم ويرينا فيكم عجائب قدرته الله يبلاكم بحادث تتطاير منه اشلائكم وبمرض السرطان ينخر اجسادكم