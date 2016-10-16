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أمن الرياض يطيح بـ‏”سوري”ساوم سعوديه على شرفها لتوظيفها بعد نشرها “محادثة الوتساب”

16 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص
أمن الرياض يطيح بـ‏”سوري”ساوم سعوديه على شرفها لتوظيفها بعد نشرها “محادثة الوتساب”
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صحيفة المرصد: قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض على وافد سوري متهم بمساومة مواطنة على شرفها لتوظيفها.

وبحسب موقع سبق كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغاً من المواطنة عن تعرضها للابتزاز والمساومة على شرفها عند بحثها عن وظيفة، حيث تم على ضوء ذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والقبض على المتهم، ويجري حالياً التحقيق معه.
يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أكدت عدم تلقيها أي شكوى حول مساومة أجنبي لمواطنة سعودية على شرفها من أجل توظيفها؛ قبل أيّام، ودعت حينها مَن يملك أي معلومات عن الواقعة لسرعة الإبلاغ من منطلق الوطنية والمصلحة العامة.

وكان هاشتاق ‏ ‫#سوري_يساوم_سعوديه_علي_شرفها قد تضمّن صوراً لمحادثة عبر برنامج “الواتساب” بين طرفين بشأن طلب توظيف؛ حيث أظهرت المحادثة مساومة المقيم للمرأة على شرفها؛ من أجل توظيفها بنظام السعودة.

وسجل الهاشتاق استهجاناً وتذمراً كبيراً من المواطنين ومطالبات بالتحقيق والقبض على المقيم ومعاقبته.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله ربي الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  2. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    القناص2

    ان مايقوم به بعض الوافدين من تحرش واعتداء على مواطنات خلل اجتماعي خطير يجب مسائلة كل مسؤل من صاحب الحزم المواطنه احساس بألمسؤليه الوطنيه وهموم الوطن
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  3. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    سعودي متزوج سوريه

    حالة فردية من سوري واحد لا تعممونها على كل اهلنا وأشقاؤنا السوريين كل شعب فيه الصالح وفيه الطالح وحاله وحدة من سوري واحد لا تعممونها على السوريين كلهم
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  4. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله ربي الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  5. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياشباب اللي ياكل شاورما حراق قبل النوم انتبه الفكر الهلامي حاضر في كل دلالته متوافية جنبا إلى جنب مع الرقي والتقدم في كل المجالات الستر زين سلام عليكم
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  6. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    خالد الزهراني

    قليل ادب اقل شي يحترم حرمة البلد اللي ضفه وستر عليه فعلا مافيه معروف
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  7. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    الشرقاوي

    ياجماعة مرة شفت احد اليمنيين يهين بنت سعودية تعمل عندة في المحل والدموع في عيونها من القهر ولم اقدر اتماسك نفسي حتى لقنة درس لن ينساه
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  8. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    القناص2

    من العيب والعار المجتمعي وعقوق الوطن ولمواطنه ان تشحذ بنت الوطن لقمة العيش من مقيمين مكنو من مفاصل اقتصادنا امام اعين الجميع دون شعور بكرامة المواطن
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  9. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    عبدالله

    الموارد البشريه يجب ان تكون سعوديه 100%
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  10. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    احقد وأحقر ناس اوغاد الشام الله يعلكم من شتات الي شتات وملعون من يرحم الاوباش هذا ديدنكم مثل الكلاب الجائعة مايثمر المعروف ياخوانه؟؟؟
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  11. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    دونيس البيشي

    **** اتمنى التشهير به وبالشركه اما غير كذا كلام فاضي وعلاج نفسي وتصبير لبعض المواطنين
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  12. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    مراقب

    المجرم الحقيقي ليس الوافد بل من حط هذا الوافد على رقاب المواطنيين والقصاص يفترض من الوافد ومن جلب أم الوافد
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  13. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    الشرقاوي

    اتقي شر من احسنت اليه الحقد في قلوبهم على السعودية
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  14. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    ابو شوارب

    اﻻسواق الي قائم عليها عماله ويستغلون من يبحث عن عمل من بناتنا مع التحية الوزارة العمل
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  15. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    تسفييييييييييييييره

    يجب اخذ جزاءه وترحيله الى بلده ووضعه في البلاك لست
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  16. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    مراقب

    البلاء ليس من الوافد والمشكله ليس من الوافدين البلاء من وضع هؤلاء فوق رقاب المواطنيين *****
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  17. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    للاسف

    اذلال واهانه واستغلال لضعف وحاجة المراة لذا نطالب من الدولة ان تصرف رواتب شهريه للمواطنات ربات البيوت والعاطلات وزيادة راتب الضمان للمطلقات والارامل
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  18. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    تحية إجلال واكبار للرجال البحث الجنائي والأمن الداخلي والأمن العام كافة ( هذا الخبر يفرح القلب ) لايتسفر ويسجن ويعرف معني الجراره هذا المنحط ؟؟؟
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  19. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    موحد

    يجب معاقبة هذا المجرم الذي جاء لفيسد في ابناء الوطن ولا نستبعد كان يحلم بالتجنس
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  20. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    سابق

    فلتسمح لي وزارة العمل انها فشلت فشلا ذريعا في سَعوَدَة الوظائف التي من المفترض الا يشغلها غير السعديين مثل الموارد الشرية والمالية والادارية
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  21. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    زاير

    الله يا الدنيا صارت المواطنه غريبه في بلدها تترجى اجنبي عشان يوضفها هذا حال الدنيا الموت ارحم ولا المذله
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  22. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    محمد العمري

    خلوه يعض تراب الأرض اللئيم
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  23. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    اسمرعبر

    تسفير عند بشار خله يمحطه لين يقول بس
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  24. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    لابارك الللة قيك يا السورى توظف بنت البلد السعودبة فى بلادها وانت مغترب بامور محرمة تستغل الوظيفة لتفقد شرفها سواد اللة وجهك
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  25. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    جنوبيه *

    الله ينتقم منه وافضل شي سويته انها بلغت الحين خل حياتك. يالسوري افضل واجمل
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  26. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    دروجبا

    هاذي الحريه ياخنبوقه ورخوله عسى الله يحرق اجسادكم ويسلط عليكم ويرينا فيكم عجائب قدرته الله يبلاكم بحادث تتطاير منه اشلائكم وبمرض السرطان ينخر اجسادكم
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