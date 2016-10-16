أمن الرياض يطيح بـ‏”سوري”ساوم سعوديه على شرفها لتوظيفها بعد نشرها “محادثة الوتساب”

صحيفة المرصد: قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض على وافد سوري متهم بمساومة مواطنة على شرفها لتوظيفها.

وبحسب موقع سبق كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغاً من المواطنة عن تعرضها للابتزاز والمساومة على شرفها عند بحثها عن وظيفة، حيث تم على ضوء ذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والقبض على المتهم، ويجري حالياً التحقيق معه.

يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أكدت عدم تلقيها أي شكوى حول مساومة أجنبي لمواطنة سعودية على شرفها من أجل توظيفها؛ قبل أيّام، ودعت حينها مَن يملك أي معلومات عن الواقعة لسرعة الإبلاغ من منطلق الوطنية والمصلحة العامة.

وكان هاشتاق ‏ ‫#سوري_يساوم_سعوديه_علي_شرفها قد تضمّن صوراً لمحادثة عبر برنامج “الواتساب” بين طرفين بشأن طلب توظيف؛ حيث أظهرت المحادثة مساومة المقيم للمرأة على شرفها؛ من أجل توظيفها بنظام السعودة.

وسجل الهاشتاق استهجاناً وتذمراً كبيراً من المواطنين ومطالبات بالتحقيق والقبض على المقيم ومعاقبته.