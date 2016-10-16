شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 7 )
المزن🌸-قال ابن القيم : أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه بل تصل قوة الدرع إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه !!،🌸
↩🌟ريما Rima 🌟↩المرأة تكثر من شراء الملابس 👗👖👕👚ثم تشكوا بإن ماعندها ملابس ماتدري وش تلبس😴
↩🌟ريما Rima 🌟↩البحر في داخله اسرار 🐟🐠🐳🐙🐡🌾لكن خارجه هدوء وجمال🏄🏊
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال الله سبحانه وتعالى :" مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ "
المزن🌸السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸
↩🌟ريما Rima 🌟↩صباح الخير