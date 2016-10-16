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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

16 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-منال محمد

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-محمود الهمزاني

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-كاريكاتير

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن- خاالد



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    المزن

    🌸-قال ابن القيم : أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه بل تصل قوة الدرع إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه !!،🌸
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  2. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    المرأة تكثر من شراء الملابس 👗👖👕👚ثم تشكوا بإن ماعندها ملابس ماتدري وش تلبس😴
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  3. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البحر في داخله اسرار 🐟🐠🐳🐙🐡🌾لكن خارجه هدوء وجمال🏄🏊
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  4. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال الله سبحانه وتعالى :" مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
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  5. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ "
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  6. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    المزن

    🌸السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸
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  7. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صباح الخير
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