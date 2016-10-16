بالفيديو..إعلامي مصري: سائق “التوك توك” عنده يخت ولابس تيشرت انا مش لابسه وبيشتغل كومبارس

صحيفة المرصد:شن إعلامي مصري هجوماً عنيفاً على “سائق التوك توك” الذي ملأ الدنيا وشغل الناس متهماً إياه بأنه مؤجر من قبل الإخوان, وردد الإعلامي “عزمي مجاهد” الاتهامات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بأن سائق التوك توك المذكور استاذ في المرحلة الإعدادية ويعمل كومبارس في السينما بعد الظهر،
وانتقد مجاهد مقابلة “عمرو الليثي” مع سائق التوك توك وأضاف مجاهد في مداخلة ضمن برنامج ” انفراد” للإعلامي سعيد حساسين على قناة العاصمة:”هو احنا بقينا بريالة”–أي في حالة دروشة- مشيراً إلى أن “الأمر انكشف” وأنه شخصياً لا يملك ثمن الـ “تي شيرت” التي يلبسها هذا السائق واليخت الذي يملكه-حسب قوله- وأضاف متسائلاً:” ليه اللي حصل ولصالح مين في الظروف التي نحن بيها”.
وكانت عائلة مصطفى عبد العظيم الشهير بـ (سائق التوكتوك) قد أكدت نبأ اعتقاله من قبل الأمن المصري بعد صلاة المغرب الخميس الماضي.
تعليقات ( 37 )
88مخالف للنشر
عابد سالمأنا شايف اليخت حقه في سكن المقابر بالقاهرة .
جبال سديرعندما تتابع حوارات الاهلاميين وليس الاعلاميين المصريين تصاب باالغثيان
مصرى مقيمبزبط بيعملى كذا ضد الغلابه ورب المصحف ولى خلقنى ان ***ميعملو ببعضهم زى كد السيسى ملهوش امان للعرب ولمسلمين اى احد بيخالفه ضربوه بتهمه اخوانى
محمدهؤلاء الاعلاميين وغيره من ازلام نظام السيسي وبعض مؤيديه هم نفسهم من تكلموا على السعوديه بقنواتهم وهاجموا السعودية هؤلاء ا*** الكذابيين
من حدود المملكهاعلام مصر شي عجيب وغريب الليل معاك الصبح ضدك ، سؤال لهذا الاعلامي ***ضد المصريين انت سبت كلامه الحكم والدرر ومسكت بالقميص انتا تستغفل مين ***؟
سعودي وافتخرالمصري على طول من تكلمه رمى الف حلف ويمين يا ناس هالشعب يكذب ويبغاك بالغصب تصدق كذبته المشكله اذا كان الاعلامي والاعلام يكذب مين تصدق
اخونجياكذب اكذب اكذب
اخونجيما نعرفه أن الخونة يكذبون كما يتنفسون
جلوهل لا يزال هناك متخلف غبي يتابع ما تقوله هذه ***من الإعلاميين المصريين الذين الغو عقول متابعيهم واستغبوهم
عبداللههذا إعلام السيسي وأمن السيسي حملات اعتقالات واغتيالات وأي واحد يعارضهم يقلون اخواني
الصارمالعاقل يحتار ب هالبلد وأهله***
دحوم1يخت مره وحده وهو مسكين راكب توك توك* وبين من شكله انه غلبان وشقيان تستخفو بعقول الناس يالاعلام المصري السيسي يعني عنده يخت وجلس يتمشى بالتوك توك
جنوبيه *حرام عليك خليه يلبس وويشتغل وش تبغاه يموت جوع لاجل يثبت لك مصر في الحضيض 👎
ام محمدإعلام معظمه *** !! وش تنتظر منه .
عكش أبو فراعينوينك عن ما يحدث في مصر مشتاقين إلى تصريحات عكوش
الصارمبلد **** رجل قال وجهة نظر صار أبض وخائن وإخواني وعميل.وطلع غني وعنده يخت والمسكين معلم وسواق تك توك وبيعمل كمبراس وحاله كسيفه وممنوع يتكلم
جاستا **مخالف للنشر
الستينيطيب بكل بساطه فندوا ماقاله كلمه بكلمه وبهذا توضحون الامر وتحافظوا علي مصداقيتكم اذا كان لديكم مصداقيه ،،،،،،
علي1يحسدون الاعمى على كبر عيونه
هما فين ٤٥ مليارإقترب من عِش الدبابير !!!!! إذا ماقاله صحيحا ليس من حقك أن تتحدث عن ظروفه الخاصة .
88ويعمل كومبارس في السينما بعد الظهر،
مجرشيالاء ايري يابريري
عبداللهاخونونه الاعلام المدلس خخخخخخ الكلام صحيح مو صحيح مش مهم المهم طلع اجرامي شيطاني اخواني خخخخخخ الله عليك ياعلام الكذب والتدليس ماضيع مصر الا انت
أبو سحااابخريج تكتوك خرج حال الشعب المصري وسوء الحال زعلوا منه انصار النظام وكل من يتكلم مثله قالوا إخواني يعني الإخوان هم مثقفي الشعب من التكتوك إلى حمال الزبا
مراقب رقم 1مصر وصلها من الخليج خلال إنقلاب السيسي 112 مليار دولار مما نتج عنه أكل الحمير من الجوع يا أبو فلاتر وأبو كفته وأبو حمالات وأبو زحلطت الفلوس للخارج سسس
التوك توكمافيه أكذب من المصاريه غير الذي أنتم خابرين
ابو مشاري الجهنيمن الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخر ولا واحد من الشعب المصري اصدقه او احب اتعامل معاه لا في العمل او شغل البيت سبحان الله عندي فوبيا منهم
التوك توكراعي التوك توك أصدق منك يا أبو كفته وأبو فلاتر وأبو صره
مراقبراح فيها سائق هالتوكتك
وشك وشكاقول راعي التوك توك..راح غلطه..لاعقد عمل في السعوديه ولا يخت ولاتي شيرت ولا ايوها حاجه
مسمارامممما يخت مو كانها واسعه شوي هههههههه والتي شيرت عندهم من علامات الثراء مايدري ان شمندر الهندي اللي يغسل السياره مايلبس الا تي شيرت ههههههههه
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريستسقط جمهورية العسكر إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية العسكر ويأكل لحم الحمير والدولار يحلق فوق 20
يالطيفاعلام النظام
مواطن محبمخالف للنشر
احمدالمفروض يعاقب
عدد التعليقات:410
أبوخالد السعودي / الدمامعزمي هذا من ***الاعلام المصري ولسانه **ويسيء لكل الناس