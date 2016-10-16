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بالفيديو..إعلامي مصري: سائق “التوك توك” عنده يخت ولابس تيشرت انا مش لابسه وبيشتغل كومبارس

16 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
بالفيديو..إعلامي مصري: سائق “التوك توك” عنده يخت ولابس تيشرت انا مش لابسه وبيشتغل كومبارس
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صحيفة المرصد:شن إعلامي مصري هجوماً عنيفاً على “سائق التوك توك” الذي ملأ الدنيا وشغل الناس متهماً إياه بأنه مؤجر من قبل الإخوان, وردد الإعلامي “عزمي مجاهد” الاتهامات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بأن سائق التوك توك المذكور استاذ في المرحلة الإعدادية ويعمل كومبارس في السينما بعد الظهر،

وانتقد مجاهد مقابلة “عمرو الليثي” مع سائق التوك توك وأضاف مجاهد في مداخلة ضمن برنامج ” انفراد” للإعلامي سعيد حساسين على قناة العاصمة:”هو احنا بقينا بريالة”–أي في حالة دروشة- مشيراً إلى أن “الأمر انكشف” وأنه شخصياً لا يملك ثمن الـ “تي شيرت” التي يلبسها هذا السائق واليخت الذي يملكه-حسب قوله- وأضاف متسائلاً:” ليه اللي حصل ولصالح مين في الظروف التي نحن بيها”.

وكانت عائلة مصطفى عبد العظيم الشهير بـ (سائق التوكتوك) قد أكدت نبأ اعتقاله من قبل الأمن المصري بعد صلاة المغرب الخميس الماضي.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 37
    16 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    88

    مخالف للنشر
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  2. 36
    16 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    عابد سالم

    أنا شايف اليخت حقه في سكن المقابر بالقاهرة .
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  3. 35
    16 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    جبال سدير

    عندما تتابع حوارات الاهلاميين وليس الاعلاميين المصريين تصاب باالغثيان
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  4. 34
    16 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    مصرى مقيم

    بزبط بيعملى كذا ضد الغلابه ورب المصحف ولى خلقنى ان ***ميعملو ببعضهم زى كد السيسى ملهوش امان للعرب ولمسلمين اى احد بيخالفه ضربوه بتهمه اخوانى
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  5. 33
    16 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    محمد

    هؤلاء الاعلاميين وغيره من ازلام نظام السيسي وبعض مؤيديه هم نفسهم من تكلموا على السعوديه بقنواتهم وهاجموا السعودية هؤلاء ا*** الكذابيين
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  6. 32
    16 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    من حدود المملكه

    اعلام مصر شي عجيب وغريب الليل معاك الصبح ضدك ، سؤال لهذا الاعلامي ***ضد المصريين انت سبت كلامه الحكم والدرر ومسكت بالقميص انتا تستغفل مين ***؟
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  7. 31
    16 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    سعودي وافتخر

    المصري على طول من تكلمه رمى الف حلف ويمين يا ناس هالشعب يكذب ويبغاك بالغصب تصدق كذبته المشكله اذا كان الاعلامي والاعلام يكذب مين تصدق
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  8. 30
    16 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    اخونجي

    اكذب اكذب اكذب
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  9. 29
    16 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    اخونجي

    ما نعرفه أن الخونة يكذبون كما يتنفسون
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  10. 28
    16 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    جلو

    هل لا يزال هناك متخلف غبي يتابع ما تقوله هذه ***من الإعلاميين المصريين الذين الغو عقول متابعيهم واستغبوهم
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  11. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    عبدالله

    هذا إعلام السيسي وأمن السيسي حملات اعتقالات واغتيالات وأي واحد يعارضهم يقلون اخواني
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  12. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    الصارم

    العاقل يحتار ب هالبلد وأهله***
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  13. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    دحوم1

    يخت مره وحده وهو مسكين راكب توك توك* وبين من شكله انه غلبان وشقيان تستخفو بعقول الناس يالاعلام المصري السيسي يعني عنده يخت وجلس يتمشى بالتوك توك
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  14. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    جنوبيه *

    حرام عليك خليه يلبس وويشتغل وش تبغاه يموت جوع لاجل يثبت لك مصر في الحضيض 👎
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  15. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    ام محمد

    إعلام معظمه *** !! وش تنتظر منه .
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  16. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    عكش أبو فراعين

    وينك عن ما يحدث في مصر مشتاقين إلى تصريحات عكوش
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  17. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    الصارم

    بلد **** رجل قال وجهة نظر صار أبض وخائن وإخواني وعميل.وطلع غني وعنده يخت والمسكين معلم وسواق تك توك وبيعمل كمبراس وحاله كسيفه وممنوع يتكلم
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  18. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    جاستا **

    مخالف للنشر
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  19. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    الستيني

    طيب بكل بساطه فندوا ماقاله كلمه بكلمه وبهذا توضحون الامر وتحافظوا علي مصداقيتكم اذا كان لديكم مصداقيه ،،،،،،
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  20. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    علي1

    يحسدون الاعمى على كبر عيونه
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  21. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    هما فين ٤٥ مليار

    إقترب من عِش الدبابير !!!!! إذا ماقاله صحيحا ليس من حقك أن تتحدث عن ظروفه الخاصة .
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  22. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    88

    ويعمل كومبارس في السينما بعد الظهر،
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  23. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    مجرشي

    الاء ايري يابريري
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  24. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    عبدالله

    اخونونه الاعلام المدلس خخخخخخ الكلام صحيح مو صحيح مش مهم المهم طلع اجرامي شيطاني اخواني خخخخخخ الله عليك ياعلام الكذب والتدليس ماضيع مصر الا انت
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  25. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    أبو سحاااب

    خريج تكتوك خرج حال الشعب المصري وسوء الحال زعلوا منه انصار النظام وكل من يتكلم مثله قالوا إخواني يعني الإخوان هم مثقفي الشعب من التكتوك إلى حمال الزبا
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  26. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    مراقب رقم 1

    مصر وصلها من الخليج خلال إنقلاب السيسي 112 مليار دولار مما نتج عنه أكل الحمير من الجوع يا أبو فلاتر وأبو كفته وأبو حمالات وأبو زحلطت الفلوس للخارج سسس
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  27. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    التوك توك

    مافيه أكذب من المصاريه غير الذي أنتم خابرين
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  28. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    ابو مشاري الجهني

    من الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخر ولا واحد من الشعب المصري اصدقه او احب اتعامل معاه لا في العمل او شغل البيت سبحان الله عندي فوبيا منهم
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  29. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    التوك توك

    راعي التوك توك أصدق منك يا أبو كفته وأبو فلاتر وأبو صره
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  30. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    مراقب

    راح فيها سائق هالتوكتك
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  31. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    وشك وشك

    اقول راعي التوك توك..راح غلطه..لاعقد عمل في السعوديه ولا يخت ولاتي شيرت ولا ايوها حاجه
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  32. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    مسمار

    امممما يخت مو كانها واسعه شوي هههههههه والتي شيرت عندهم من علامات الثراء مايدري ان شمندر الهندي اللي يغسل السياره مايلبس الا تي شيرت ههههههههه
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  33. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    ستسقط جمهورية العسكر إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية العسكر ويأكل لحم الحمير والدولار يحلق فوق 20
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  34. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    يالطيف

    اعلام النظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    مواطن محب

    مخالف للنشر
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  36. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    احمد

    المفروض يعاقب
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  37. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:410

    أبوخالد السعودي / الدمام

    عزمي هذا من ***الاعلام المصري ولسانه **ويسيء لكل الناس
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