بالفيديو..إعلامي مصري: سائق “التوك توك” عنده يخت ولابس تيشرت انا مش لابسه وبيشتغل كومبارس

صحيفة المرصد:شن إعلامي مصري هجوماً عنيفاً على “سائق التوك توك” الذي ملأ الدنيا وشغل الناس متهماً إياه بأنه مؤجر من قبل الإخوان, وردد الإعلامي “عزمي مجاهد” الاتهامات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بأن سائق التوك توك المذكور استاذ في المرحلة الإعدادية ويعمل كومبارس في السينما بعد الظهر،

وانتقد مجاهد مقابلة “عمرو الليثي” مع سائق التوك توك وأضاف مجاهد في مداخلة ضمن برنامج ” انفراد” للإعلامي سعيد حساسين على قناة العاصمة:”هو احنا بقينا بريالة”–أي في حالة دروشة- مشيراً إلى أن “الأمر انكشف” وأنه شخصياً لا يملك ثمن الـ “تي شيرت” التي يلبسها هذا السائق واليخت الذي يملكه-حسب قوله- وأضاف متسائلاً:” ليه اللي حصل ولصالح مين في الظروف التي نحن بيها”.

وكانت عائلة مصطفى عبد العظيم الشهير بـ (سائق التوكتوك) قد أكدت نبأ اعتقاله من قبل الأمن المصري بعد صلاة المغرب الخميس الماضي.