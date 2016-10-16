بالفيديو: مدير مستشفى المزاحمية يلقي قصيدة أمام “وزير الصحة” في اجتماع بدون “الأشمغة”

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقصيدة حماسية ألقها مدير مستشفي المزاحمية”سعود النداح” تحدث فيها عن رؤية المملكة 2030 وخطط وزارة الصحة المتضمنة بالرؤية،حيث قالها خلال احتماع الوزير الدكتور “توفيق الربيعة “مع مسؤولي صحة الرياض قبل أيام.
وقال النداح إنه استوقف الدكتور”الربيعة” قبل رحيله من القاعة وأستأذنه في التعبير عن مشاعره ومشاعر زملائه، من دون حواجز أو رسميات” وألقى القصيدة في نهاية الاجتماع.
تعليقات ( 20 )
عيصوليتهم يخلونا من القصايد والكلام الفارغ ويشتغلون باخلاص وضمير
شعيل الخامس عشرياسعودما ادري ويش اقول بردي/ لكن توقع ياسعود شوية/ المسألةماهي حكي ومهايط وقصايدتلقى على القافية اسال عن اللي بالمقابرناموا وكاالسبب من غلطةطبية
عابد سالممخالف للنشر
عبيد ولد الشيخ عليالغتره والعقال في الاعياد والمناسبات العائليه فقط العمل المفروض بدون اشماغ ولو بدله بعد يكون احسن لان لبسنا بصراحه يعيق الركه
ابو غالبالله يوفقكم لخدمت المحتاج وهذا الوزير يعتبر من احسن الوزراء بعون الله تتغلبو على الصعاب
صرخة صمتالواحد اذا انمرض او احتاج عملية يخاف يغامر بنفسه ويسويها هنا ويسافر برا لان مافيه ثقه اهتمام عكس دوله الامارات والدول الاخرى يهمها سلامه المريض وصحته
الصوياننفسي اعرف ما هي الحكمة من نزع الأشمغة ؟
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهصب فنجال يارجال . تحولت مستشفياتنا من علاج مرضى والاهتام بهم وتلمس احتياجاتهم الى القاء قصايد وساحات شعر.
الهاشميالله يوفقهم لخدمة المواطن
زائر70ماشاءالله بدون الشماغ انظر منهم في الشماغ والثوب والشماغ غير عملي وكل العالم يلبس الجنزوهو عملى وغيرمكلف ويعيش فتره طويله اما الثوب والشماغ ابعدلاتوسخ
صرخة صمتمستشفياتنا من سيء لاسواء واخطاء طبية كثيره ، المستشفيات الخاصة ماهم الا الربح التجاري واستنزاف المواطن حتى الادويه يكتبتلك ادويه ماتوجد الا بصيدلتهم
صرخة صمتبدل هالقصائد يهتمو بالمستشفيات ويطوروها لخدمة المواطن وصحته
صرخة صمتلان ماعندنا رقابة على المستشفيات والاطباء ولا فيه محاسبة للمخطئ ماشية بالبركة
صرخة صمتالمستشفيات الي عندنا حالتها تعبانه عكس الامارات والدول الاوربية هنا مايهتمو بالمريض وخاصة المستشفيات الخاصة همهم تجاري يعني يحتاج عملية او مايحتاج
عدد التعليقات:11625
برق الحرم((((((( المستشفيات لها لابس طبي رسمي .......وواقيات للرأس ...... لسلامة الجميع )))))
راشدالشماغ والعقال هيبه
88سوالى الاجتماع كان فين و مين الى تكفل بالمصاريف و الاكل و الايجار اذا كانت الوزاره هي من سيدفع فهذا يتناقض مع سياسه الحد من التكاليف
الاتجاه المعاكسمخالف للنشر
88قصيدة حماسية ألقها مدير مستشفي المزاحمية تحدث فيها عن رؤية المملكة 2030 وخطط وزارة الصحة المتضمنة بالرؤية