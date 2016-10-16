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بالفيديو: مدير مستشفى المزاحمية يلقي قصيدة أمام “وزير الصحة” في اجتماع بدون “الأشمغة”

16 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص
بالفيديو: مدير مستشفى المزاحمية يلقي قصيدة أمام “وزير الصحة” في اجتماع بدون “الأشمغة”
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقصيدة حماسية ألقها مدير مستشفي المزاحمية”سعود النداح” تحدث فيها عن رؤية المملكة 2030 وخطط وزارة الصحة المتضمنة بالرؤية،حيث قالها خلال احتماع الوزير الدكتور “توفيق الربيعة “مع مسؤولي صحة الرياض قبل أيام.

وقال النداح إنه استوقف الدكتور”الربيعة” قبل رحيله من القاعة وأستأذنه في التعبير عن مشاعره ومشاعر زملائه، من دون حواجز أو رسميات” وألقى القصيدة في نهاية الاجتماع.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    عيصو

    ليتهم يخلونا من القصايد والكلام الفارغ ويشتغلون باخلاص وضمير
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  2. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    شعيل الخامس عشر

    ياسعودما ادري ويش اقول بردي/ لكن توقع ياسعود شوية/ المسألةماهي حكي ومهايط وقصايدتلقى على القافية اسال عن اللي بالمقابرناموا وكاالسبب من غلطةطبية
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  3. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    بيضالله وجهك شعرك جميل جدايسمى بكتاب الادب(شعر المديح) والشعرمن قديم الاءزل وكل القبايل العربيه تحب الشعرالعرب العاربه و المستعربه وما حوت من قبايل
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  4. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    عابد سالم

    مخالف للنشر
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  5. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    الغتره والعقال في الاعياد والمناسبات العائليه فقط العمل المفروض بدون اشماغ ولو بدله بعد يكون احسن لان لبسنا بصراحه يعيق الركه
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  6. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    ابو غالب

    الله يوفقكم لخدمت المحتاج وهذا الوزير يعتبر من احسن الوزراء بعون الله تتغلبو على الصعاب
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  7. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    صرخة صمت

    الواحد اذا انمرض او احتاج عملية يخاف يغامر بنفسه ويسويها هنا ويسافر برا لان مافيه ثقه اهتمام عكس دوله الامارات والدول الاخرى يهمها سلامه المريض وصحته
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  8. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    الصويان

    نفسي اعرف ما هي الحكمة من نزع الأشمغة ؟
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  9. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    صب فنجال يارجال . تحولت مستشفياتنا من علاج مرضى والاهتام بهم وتلمس احتياجاتهم الى القاء قصايد وساحات شعر.
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  10. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    الهاشمي

    الله يوفقهم لخدمة المواطن
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  11. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    زائر70

    ماشاءالله بدون الشماغ انظر منهم في الشماغ والثوب والشماغ غير عملي وكل العالم يلبس الجنزوهو عملى وغيرمكلف ويعيش فتره طويله اما الثوب والشماغ ابعدلاتوسخ
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  12. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    صرخة صمت

    مستشفياتنا من سيء لاسواء واخطاء طبية كثيره ، المستشفيات الخاصة ماهم الا الربح التجاري واستنزاف المواطن حتى الادويه يكتبتلك ادويه ماتوجد الا بصيدلتهم
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  13. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    صرخة صمت

    بدل هالقصائد يهتمو بالمستشفيات ويطوروها لخدمة المواطن وصحته
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  14. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    صرخة صمت

    لان ماعندنا رقابة على المستشفيات والاطباء ولا فيه محاسبة للمخطئ ماشية بالبركة
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  15. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    صرخة صمت

    المستشفيات الي عندنا حالتها تعبانه عكس الامارات والدول الاوربية هنا مايهتمو بالمريض وخاصة المستشفيات الخاصة همهم تجاري يعني يحتاج عملية او مايحتاج
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  16. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 12:02 م
    عدد التعليقات:11625

    برق الحرم

    ((((((( المستشفيات لها لابس طبي رسمي .......وواقيات للرأس ...... لسلامة الجميع )))))
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  17. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    راشد

    الشماغ والعقال هيبه
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  18. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    88

    سوالى الاجتماع كان فين و مين الى تكفل بالمصاريف و الاكل و الايجار اذا كانت الوزاره هي من سيدفع فهذا يتناقض مع سياسه الحد من التكاليف
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  19. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    الاتجاه المعاكس

    مخالف للنشر
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  20. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    88

    قصيدة حماسية ألقها مدير مستشفي المزاحمية تحدث فيها عن رؤية المملكة 2030 وخطط وزارة الصحة المتضمنة بالرؤية
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