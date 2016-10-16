بالفيديو: مدير مستشفى المزاحمية يلقي قصيدة أمام “وزير الصحة” في اجتماع بدون “الأشمغة”

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقصيدة حماسية ألقها مدير مستشفي المزاحمية”سعود النداح” تحدث فيها عن رؤية المملكة 2030 وخطط وزارة الصحة المتضمنة بالرؤية،حيث قالها خلال احتماع الوزير الدكتور “توفيق الربيعة “مع مسؤولي صحة الرياض قبل أيام.

وقال النداح إنه استوقف الدكتور”الربيعة” قبل رحيله من القاعة وأستأذنه في التعبير عن مشاعره ومشاعر زملائه، من دون حواجز أو رسميات” وألقى القصيدة في نهاية الاجتماع.