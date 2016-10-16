بماذا غرد “السبهان” بعد تعيينه وزير دولة لشؤون الخليج؟

صحيفة المرصد:غرد ثامر السبهان، وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه بمنصبه الجديد قائلاً: “اللهم لك الحمد واجعل هذا المنصب عوناً لي في خدمة ديني ومليكي ووطني وأهله”.ووفقاً لموقع “العربية نت”أضاف: “في دولة الإسلام والعروبة والحزم والكرامة ربي احفظها من كل شر”.