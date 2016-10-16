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بماذا غرد “السبهان” بعد تعيينه وزير دولة لشؤون الخليج؟

16 أكتوبر, 2016 , 12:57 م
بماذا غرد “السبهان” بعد تعيينه وزير دولة لشؤون الخليج؟
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صحيفة المرصد:غرد ثامر السبهان، وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه بمنصبه الجديد قائلاً: “اللهم لك الحمد واجعل هذا المنصب عوناً لي في خدمة ديني ومليكي ووطني وأهله”.ووفقاً لموقع “العربية نت”أضاف: “في دولة الإسلام والعروبة والحزم والكرامة ربي احفظها من كل شر”.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    سابق

    طلب وزارة الخارجية العراقية التى تأتمر بأوامر الفرس شهادة على نجاحك كسفير للمملكة مثلتها خير تمثيل مما اثار غيض وحقد صناع القرار في ايران شكرًا لك
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  2. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:3356

    ولدالشيوخ

    من حصل شي يستاهله..
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  3. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    فهد العرماني

    علي الطلاق انك كفؤ يا الاصيل ابن الاصيل ، الشجاعة اخذه حقها وزود فيك ، تستاهل يا قاهر المجوس والى الامام
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  4. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:4085

    العنيد

    كفوو يا ولد السبهان وتستاهل أكثر .. والله العالم ، المهمة القادمة ستكون وظيفة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إنتهاء مهمة الدكتور// عبدالطيف !!
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  5. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    مملكة الخليج العربي

    تتمنى اتحاد دول الخليج في دولة واحده وتسميتها مملكة الخليج العربي
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  6. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    عقبال مملكة الخليج العربي

    عقبال مملكة الخليج العربي كنت قمة في بقيادة سفارتنا بالعراق ونتمنى لك التوفيق بماكلفك فيه والدنا الغالي ملك الحزم
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