بماذا غرد “السبهان” بعد تعيينه وزير دولة لشؤون الخليج؟

صحيفة المرصد:غرد ثامر السبهان، وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه بمنصبه الجديد قائلاً: “اللهم لك الحمد واجعل هذا المنصب عوناً لي في خدمة ديني ومليكي ووطني وأهله”.ووفقاً لموقع “العربية نت”أضاف: “في دولة الإسلام والعروبة والحزم والكرامة ربي احفظها من كل شر”.
تعليقات ( 6 )
سابقطلب وزارة الخارجية العراقية التى تأتمر بأوامر الفرس شهادة على نجاحك كسفير للمملكة مثلتها خير تمثيل مما اثار غيض وحقد صناع القرار في ايران شكرًا لك
عدد التعليقات:3356
ولدالشيوخمن حصل شي يستاهله..
فهد العرمانيعلي الطلاق انك كفؤ يا الاصيل ابن الاصيل ، الشجاعة اخذه حقها وزود فيك ، تستاهل يا قاهر المجوس والى الامام
عدد التعليقات:4085
العنيدكفوو يا ولد السبهان وتستاهل أكثر .. والله العالم ، المهمة القادمة ستكون وظيفة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إنتهاء مهمة الدكتور// عبدالطيف !!
مملكة الخليج العربيتتمنى اتحاد دول الخليج في دولة واحده وتسميتها مملكة الخليج العربي
عقبال مملكة الخليج العربيعقبال مملكة الخليج العربي كنت قمة في بقيادة سفارتنا بالعراق ونتمنى لك التوفيق بماكلفك فيه والدنا الغالي ملك الحزم