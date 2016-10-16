وزارة المالية تحدد موعد صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة

صحيفة المرصد:أوضحت وزارة المالية آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407هـ ، وقد تضمن التعميم الذي اصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين ، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرون من أكتوبر 2016م ، فيما سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2016م ، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً .
تجدر الإشارة إلى أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438هـ ، كما تضمنت التعليمات ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة لإقفال حسابات السنة المالية الحالية .
تعليقات ( 47 )
معجبانتم حولتم الراتب على الشهر الميلادي ... ليش لوي الاعناق وبرج العقرب والثدي ..واليوم الوطني برج الميزان يا عمي يناير وفبراير ..بلاش استغفال
الهمدانيالتبذير الله ما يحبه المفروض الراتب يصير شهر نعم شهر لا والناس طيبين وجوديين وكثرهم بيوافقني انه التبذير لا يرضي الله ولا رسوله صح يارجال يااجوديين
عبادي العمرييعني 28 محرم... يوافق يوم جمعة... يعني الراتب يوم الاحد 30 محرم ان شاء الله... اصبرو و احتسبو ههه
وين اذنك ياحبشيسهلة يالربع.....كل شهر تحروا رؤية الهلال احد يعرف جوال الزعاق
سمولنا رب يعلم بحالنا حسبي الله ونعم الوكيل
محمد العلياول مره ادري ان العقرب له برج,,انا اعرف برج الحمام,,وبرج المويه,,كنح برجرجر,,هههههههههههههههههههههههههههههه
عبداللههل وزارة الكهرباء سوف تصرف الفواتير بالميلادي أو الهجري وايضا المياه وغيرها
يالله يا كريمسياسة من جنبها
تعليق رقم 8 himaتعليق hima اذ اردت الفساد اسال الله سبحانة وتعالى ان يريح الارض والناس منك
ابو تالامن اجل الي كان ما يحس بالقطاع الخاص الحين بيحس ويترحم على ايام الهجري
الهمدانيوالله انه شي طيب انه بقى رواتب للناس الحلوين الاجوديين
الحمد للهوفيه بعض التعليقات يريدون يستفزون الشعب ولاكن الحمد لله احنا نحب حكامنا مهما صار الله ثم المليك ثم الوطن
ابوعلىلو حطوه برج العنز كان تصرف لأن برج العنز يكثر فيه الحليب
الحمد للهيا اخوان الدولة وحكامها عمرهم ما قصروا مع المواطن التعليم مجانا والمستشفيات مجانا هالحين علشان نقصوا البدلات خلاص والله انا في نعمة فالحمد لله.....
يح يحيتبع بكذا سيكون فيه ارتفاع في الاسعار وهذا سيكون علا كاهل المواطن مثلا المساحه 50 متر اضربها في 300 والسلام
عبدالعزيز//تعليق18 يعني كل مايحصل وراح يحصل والحرب اليمنيه والايرانيه بالشمال جايه مااقنعتك سبحان الله
ابو عبداللهالراتب يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦ الموافق ٢٦/١/١٤٣٨
ابومحمدقالو عقرب و ثور عشان ما يقولون يناير و فبراير ياخوي الي يرقص ما يغطي ذقنه مثل ما يقول اخوانا السودانيين
يح يحالرد رقم 11 هذا وجهي اذا نزل اي اسعار لان حبيبتنا الاامانات جعلت اسعار الرسوم علا المحلات التجاريه المتر 300 وعليك الحسبه عن كل مساحه مسطحه باالمتر
الزبدةفي آخر السنة سيلهطون علينا راتب شهر كامل..!
عايشصرف الرواتب بالشهر الميلادي يخسر المواطن راتب كامل كل ثلاث سنوات ... من الاولى بها ؟؟!! حرمان من علاوه سنويه يخسر المواطن راتب كامل سنويا من الاولى !؟
أفريقييتهزون بالحبشي اللي أشر على أذنه البعيده وهذولا هم برج وما أدراك ما برج، أرخ بالشهر الميلادي يا راجل وريح الخلق
واثقابفهم شي واحد بما يخص رصيد الاجازات السابق ... ليش تجبرون الموظف على اخذها بأثر رجعي ؟! طيب قولوا محنا معوضينك دراهم وخلاص لاتجبرونه انه ياخذ الاجازه
محايدعقرب مين ياعمي تبغا تخوفنا بلعقرب وربي لستلم راتبي لوكان تحطه في شهر الحنش
غنقشايطيب واللي مولود في برج الثور كيف يحسب راتبه
واثقاحترم القرارات الصادره مع انني استغرب ان تلجأ اكبر دوله مصدره للنفط الى الخصم من مرتباتنا لتسديد نقصها !!!
عدد التعليقات:4085
العنيداللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمنا. .
ايهاليوم الذي يسبق يوم الراتب هناك دلالات أن الراتب سينزل غداً من هذه الدلالات ( طول الليلة السابقة ليوم الراتب ستكون 11 ساعة و 24 دقيقة
وتلك الايام....طيب الزبدة يعني متى ...كل علم الفلك شرحتوه ولاندري متى صرف الرواتب..ليش دايم وزارتنا تكلم الشعب بطرق ملتوية..
جحفلي اسطورتيحركات يا وزارة الماليه كل هاللفه عشان ما يقال الرواتب بالميلادي هههههه عشان يقال بالبرج الشمسي الهجري ههههه وهي كلها نفس الشي
عبير المنىياذا اليل ما صدقت احفظ الاشهر الميلديه احفظ ذلحين الابراج
عدد التعليقات:4085
العنيداللهم أحسن خواتمنا ،، اللهم ارزقنا سعاده الدارين ،، أللهم ارزقنا العافيه في الدنيا ،، ورزقنا الجنه في الاخره ،، يارب العالمين ،،
ابو سعدمتى بترخص الاسعار
ايهتوضيح اكثر سيكون الصرف بإذن الله إذا صار القمر ( صرفة ) أي ( 5 عقرب ) ، في الليلة السابقة سيكون القمر ( زبرة ) أي ( 4 عقرب )
حلمطيب الصرف حسب الابراج ؟ وهل الرواتب للاشهر الميلاديه حيث تلافت الوزارة ذكر الاشهر الميلاديه في بيانها يعني هذا اللي بنستبمه راتب محرم والا اكتوبر
himaالف مبروك,وعقبال انشاء الله السينماء والمسرح والطرب.
طيرحورانهههههههههههههههه
ايهيعني 16 من الوسم ألا وهو النوء 3 سماك
عكش أبو فراعينهههههههه تعليق 1
بقايا مشاعراه ي.زمان ي.وزراة الماليه يقعلو عامر ...لاحول ولاقوة الا بالله
ساموحيالربع المرور عندهم مشكله جيت مرور الدوادمي طلبو علي فحص دوري من رغم وجود اعفا يشمل جميع المحافظات لعدم توفر محطات الفحص شوفو لنا حل
عدد التعليقات:3356
ولدالشيوخيجيب الله خير..
sami1111وفرو من جيوب الغلابه وبعزقو الفلوس برا