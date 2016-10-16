وزارة المالية تحدد موعد صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة

صحيفة المرصد:أوضحت وزارة المالية آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407هـ ، وقد تضمن التعميم الذي اصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين ، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرون من أكتوبر 2016م ، فيما سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2016م ، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً .

تجدر الإشارة إلى أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438هـ ، كما تضمنت التعليمات ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة لإقفال حسابات السنة المالية الحالية .