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وزارة المالية تحدد موعد صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة

16 أكتوبر, 2016 , 13:08 م
وزارة المالية تحدد موعد صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة
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صحيفة المرصد:أوضحت وزارة المالية آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407هـ ، وقد تضمن التعميم الذي اصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين ، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرون من أكتوبر 2016م ، فيما سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2016م ، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً .

تجدر الإشارة إلى أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438هـ ، كما تضمنت التعليمات ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة لإقفال حسابات السنة المالية الحالية .



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    16 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    معجب

    انتم حولتم الراتب على الشهر الميلادي ... ليش لوي الاعناق وبرج العقرب والثدي ..واليوم الوطني برج الميزان يا عمي يناير وفبراير ..بلاش استغفال
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  2. 46
    16 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    الهمداني

    التبذير الله ما يحبه المفروض الراتب يصير شهر نعم شهر لا والناس طيبين وجوديين وكثرهم بيوافقني انه التبذير لا يرضي الله ولا رسوله صح يارجال يااجوديين
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  3. 45
    16 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  4. 44
    16 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    عبادي العمري

    يعني 28 محرم... يوافق يوم جمعة... يعني الراتب يوم الاحد 30 محرم ان شاء الله... اصبرو و احتسبو ههه
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  5. 43
    16 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    وين اذنك ياحبشي

    سهلة يالربع.....كل شهر تحروا رؤية الهلال احد يعرف جوال الزعاق
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  6. 42
    16 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    سمو

    لنا رب يعلم بحالنا حسبي الله ونعم الوكيل
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  7. 41
    16 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    تصحيح / 550 ألف ريال ... وطبعاً تعرفون المرسدس سموه عندنا اليخت
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  8. 40
    16 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    محمد العلي

    اول مره ادري ان العقرب له برج,,انا اعرف برج الحمام,,وبرج المويه,,كنح برجرجر,,هههههههههههههههههههههههههههههه
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  9. 39
    16 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    ولد عمي توه شاري له يخت بــ 550 مليون دولار .. إحنا بخير أحمدوا الله على النعمه
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  10. 38
    16 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    عبدالله

    هل وزارة الكهرباء سوف تصرف الفواتير بالميلادي أو الهجري وايضا المياه وغيرها
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  11. 37
    16 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    يالله يا كريم

    سياسة من جنبها
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  12. 36
    16 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    تعليق رقم 8 hima

    تعليق hima اذ اردت الفساد اسال الله سبحانة وتعالى ان يريح الارض والناس منك
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  13. 35
    16 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    ابو تالا

    من اجل الي كان ما يحس بالقطاع الخاص الحين بيحس ويترحم على ايام الهجري
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  14. 34
    16 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    الهمداني

    والله انه شي طيب انه بقى رواتب للناس الحلوين الاجوديين
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  15. 33
    16 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    الحمد لله

    وفيه بعض التعليقات يريدون يستفزون الشعب ولاكن الحمد لله احنا نحب حكامنا مهما صار الله ثم المليك ثم الوطن
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  16. 32
    16 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    ابوعلى

    لو حطوه برج العنز كان تصرف لأن برج العنز يكثر فيه الحليب
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  17. 31
    16 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    الحمد لله

    يا اخوان الدولة وحكامها عمرهم ما قصروا مع المواطن التعليم مجانا والمستشفيات مجانا هالحين علشان نقصوا البدلات خلاص والله انا في نعمة فالحمد لله.....
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  18. 30
    16 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    يح يح

    يتبع بكذا سيكون فيه ارتفاع في الاسعار وهذا سيكون علا كاهل المواطن مثلا المساحه 50 متر اضربها في 300 والسلام
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  19. 29
    16 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    عبدالعزيز//

    تعليق18 يعني كل مايحصل وراح يحصل والحرب اليمنيه والايرانيه بالشمال جايه مااقنعتك سبحان الله
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  20. 28
    16 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    ابو عبدالله

    الراتب يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦ الموافق ٢٦/١/١٤٣٨
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  21. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    ابومحمد

    قالو عقرب و ثور عشان ما يقولون يناير و فبراير ياخوي الي يرقص ما يغطي ذقنه مثل ما يقول اخوانا السودانيين
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  22. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    يح يح

    الرد رقم 11 هذا وجهي اذا نزل اي اسعار لان حبيبتنا الاامانات جعلت اسعار الرسوم علا المحلات التجاريه المتر 300 وعليك الحسبه عن كل مساحه مسطحه باالمتر
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  23. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    الزبدة

    في آخر السنة سيلهطون علينا راتب شهر كامل..!
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  24. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    عايش

    صرف الرواتب بالشهر الميلادي يخسر المواطن راتب كامل كل ثلاث سنوات ... من الاولى بها ؟؟!! حرمان من علاوه سنويه يخسر المواطن راتب كامل سنويا من الاولى !؟
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  25. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    وش العقرب وش الثور وش الميزان وش الحوت وش الدب .. يعني وين راحت شهورنا العربيه والإسلاميه محرم وصفر إلخ إلخ ... صارت كخه وهي السبب في الأزمه الماليه ؟
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  26. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    أفريقي

    يتهزون بالحبشي اللي أشر على أذنه البعيده وهذولا هم برج وما أدراك ما برج، أرخ بالشهر الميلادي يا راجل وريح الخلق
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  27. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    واثق

    ابفهم شي واحد بما يخص رصيد الاجازات السابق ... ليش تجبرون الموظف على اخذها بأثر رجعي ؟! طيب قولوا محنا معوضينك دراهم وخلاص لاتجبرونه انه ياخذ الاجازه
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  28. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    محايد

    عقرب مين ياعمي تبغا تخوفنا بلعقرب وربي لستلم راتبي لوكان تحطه في شهر الحنش
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  29. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    غنقشاي

    طيب واللي مولود في برج الثور كيف يحسب راتبه
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  30. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    واثق

    احترم القرارات الصادره مع انني استغرب ان تلجأ اكبر دوله مصدره للنفط الى الخصم من مرتباتنا لتسديد نقصها !!!
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  31. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:4085

    العنيد

    اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمنا. .
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  32. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    ايه

    اليوم الذي يسبق يوم الراتب هناك دلالات أن الراتب سينزل غداً من هذه الدلالات ( طول الليلة السابقة ليوم الراتب ستكون 11 ساعة و 24 دقيقة
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  33. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    وتلك الايام....

    طيب الزبدة يعني متى ...كل علم الفلك شرحتوه ولاندري متى صرف الرواتب..ليش دايم وزارتنا تكلم الشعب بطرق ملتوية..
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  34. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    جحفلي اسطورتي

    حركات يا وزارة الماليه كل هاللفه عشان ما يقال الرواتب بالميلادي هههههه عشان يقال بالبرج الشمسي الهجري ههههه وهي كلها نفس الشي
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  35. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    عبير المنى

    ياذا اليل ما صدقت احفظ الاشهر الميلديه احفظ ذلحين الابراج
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  36. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:4085

    العنيد

    اللهم أحسن خواتمنا ،، اللهم ارزقنا سعاده الدارين ،، أللهم ارزقنا العافيه في الدنيا ،، ورزقنا الجنه في الاخره ،، يارب العالمين ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  37. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    ابو سعد

    متى بترخص الاسعار
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  38. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    ايه

    توضيح اكثر سيكون الصرف بإذن الله إذا صار القمر ( صرفة ) أي ( 5 عقرب ) ، في الليلة السابقة سيكون القمر ( زبرة ) أي ( 4 عقرب )
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  39. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    حلم

    طيب الصرف حسب الابراج ؟ وهل الرواتب للاشهر الميلاديه حيث تلافت الوزارة ذكر الاشهر الميلاديه في بيانها يعني هذا اللي بنستبمه راتب محرم والا اكتوبر
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  40. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    hima

    الف مبروك,وعقبال انشاء الله السينماء والمسرح والطرب.
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  41. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    طيرحوران

    هههههههههههههههه
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  42. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    ايه

    يعني 16 من الوسم ألا وهو النوء 3 سماك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    عكش أبو فراعين

    هههههههه تعليق 1
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  44. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    بقايا مشاعر

    اه ي.زمان ي.وزراة الماليه يقعلو عامر ...لاحول ولاقوة الا بالله
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  45. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ساموح

    يالربع المرور عندهم مشكله جيت مرور الدوادمي طلبو علي فحص دوري من رغم وجود اعفا يشمل جميع المحافظات لعدم توفر محطات الفحص شوفو لنا حل
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  46. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 13:12 م
    عدد التعليقات:3356

    ولدالشيوخ

    يجيب الله خير..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  47. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    sami1111

    وفرو من جيوب الغلابه وبعزقو الفلوس برا
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