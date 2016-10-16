القوات العراقية يتأهب لاستعادة الموصل… ومنشورات تنذر السكان

صحيفة المرصد: ألقت القوات الجوية العراقية آلاف المنشورات فوق مدينة الموصل، القابعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” منذ حزيران/يونيو 2014، مساء السبت، استعدادًا للهجوم عليها.

وحذرت القوات العراقية في المنشورات السكان، وطلبت منهم الابتعاد عن مناطق معينة من المدينة وتفادي المواقع التابعة لداعش. كما طلبت منهم البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وأرفقت رقمًا هاتفيًا يمكن للسكان الاتصال به للتبليغ عن أي نشاطات لداعش في المنطقة.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانًا قالت فيه إن المنشورات ستُطلع السكان على “آخر المستجدات والانتصارات”.

وجاء في أحد العناوين اقتباس للرئيس العراقي حيدر العبادي، خص فيه سكان الموصل بالتحديد وقال: “حان وقت الانتصار”. وذُكِر عنوان آخر أن القوات العراقية مستعدة لتحرير الموصل و”استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ويسيطر تنظيم داعش على الموصل منذ حوالي عامين، كما أنه يفرض حصارًا شديدًا على المدينة ويحظر أطباق الأقمار الاصطناعية، مما يحد سكان المنطقة من الاطلاع على ما يجري من حولهم.

CNN