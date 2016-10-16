القوات العراقية يتأهب لاستعادة الموصل… ومنشورات تنذر السكان

صحيفة المرصد: ألقت القوات الجوية العراقية آلاف المنشورات فوق مدينة الموصل، القابعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” منذ حزيران/يونيو 2014، مساء السبت، استعدادًا للهجوم عليها.
وحذرت القوات العراقية في المنشورات السكان، وطلبت منهم الابتعاد عن مناطق معينة من المدينة وتفادي المواقع التابعة لداعش. كما طلبت منهم البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وأرفقت رقمًا هاتفيًا يمكن للسكان الاتصال به للتبليغ عن أي نشاطات لداعش في المنطقة.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانًا قالت فيه إن المنشورات ستُطلع السكان على “آخر المستجدات والانتصارات”.
وجاء في أحد العناوين اقتباس للرئيس العراقي حيدر العبادي، خص فيه سكان الموصل بالتحديد وقال: “حان وقت الانتصار”. وذُكِر عنوان آخر أن القوات العراقية مستعدة لتحرير الموصل و”استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ويسيطر تنظيم داعش على الموصل منذ حوالي عامين، كما أنه يفرض حصارًا شديدًا على المدينة ويحظر أطباق الأقمار الاصطناعية، مما يحد سكان المنطقة من الاطلاع على ما يجري من حولهم.
CNN
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:6
سلطان حجازيمن يقاتل هي القوات الأجنبية و طائرات التحالف . أما الجيش الصفوي و مليشيات الخسة و الدناءة فدورها يأتي بعد الحرب و على الشيوخ و النساء و الضعفاء
معيضاللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم أحدا ، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وحصيداً خامدين وشماتة للشامتين اللهم جمّد الدم في عروقهم ويبّس أوصاله
خارجياللهم اهلك داعش والقاعدة بالحشد الصفوي وأخرج سنة الموصل سالمين
دحوم1يمني/1/انت لست يمني شريف احمد ربك ان دول الخليج تحارب عنك ايران والحوثيين الذين شردوك من اليمن وطردوك شر طرده لو انك رجل يمني جلست مع رجال المقاومه
دحوم1اللهم انصر اهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وشك وشكداعش و جحش والقوات العراق وجهان لعمله واحده اتفقوا على ايباده المسلمين في العراق
وشك وشكرحم الله اهل السنه وجعل مثواهم الجنه
حساويعام 2012 الثوار يقتربون من قتل بشار الجحش وطلع كلام فاضي
يمنياذا تم تحرير الموصل من الدزاعش سوف يزعلون الدواعش الى في الداخل ومن يويدهم من الوهابيين