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تفاصيل جديدة حول القبض على سوري ساوم مواطنة على شرفها مقابل وظيفة

16 أكتوبر, 2016 , 13:48 م
تفاصيل جديدة حول القبض على سوري ساوم مواطنة على شرفها مقابل وظيفة
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صحيفة المرصد-متابعات: قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة المنطقة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى ضوء ما تم رصده من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام وافد سوري الجنسية بابتزاز فتاة سعودية الجنسية مقابل توظيفها ومساومتها على شرفها مستغلاً حاجتها للعمل.

وأضاف الناطق الإعلامي: “عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على جمع المعلومات اللازمة وتحديد هويه المتهم وضبطه حائزاً لجهاز الاتصال المستخدم ولله الحمد وتبين أنه (سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر) يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بمواد البناء ويقيم بمحافظة الخرج”.

وتابع أنه تم التحفظ على المتهم وإيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    نايف العنزي

    لايجب إيداعه يجب إعدامه وتطبيق شرع الله فيه
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  2. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    ابوصفوق

    لابد من تطبيق نظام النقاط وتسلسل جرائمهم وتصنيف الجرائم كجرائم الفساد واستغلال المنصب واخلال الامن ويكون بالتغريم والسجن والاستبعاد والقصاص
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  3. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    ابو سليمان

    حب الوطن وين الوطنيه وحب الوطن حب الوطن الحقيقي هي الغيره على بنات الوطن وقتصاد الوطن واخلاق أبناء وبنات الوطن من كل عابث ونذل ياتي فقير ويصبح مدير
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  4. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:1525

    بلادي زوينا

    أرفعو نطاق العقوبات و خاصة التي تمس الشرف حتى يرتدع كل وافد و مواطن ويفكر الف مرة قبل أرتكاب أي عمل مخل بالشرف . وليكن عبرة لغيرة .
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  5. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:1525

    بلادي زوينا

    سبب تجرأ الوافدين على أعراض المسلمين هو قلة الجزاء الرادع الذي يطبق بحقهم ، في دبي يخاف الوافدين على أنفسهم من قوة الجزاء الرادع ، لماذا لا نطبقه هناء
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  6. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    نبيل العلي

    الى رقم5 مَآتشُوٌفْ الناس الا بعين طبعك… ولو منت خايس ماشفتهم مثلك خايسين
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  7. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    تدحسون البلد بــ 30 مليون أجنبي وكلهم من حثالات الدول العربيه والعجميه وتبون أمن وأمان ؟ أنسو . بكره يجي غيره وغيره ألوف وياما حتشوفوا في قادم الأيام
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  8. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    مواطن ولكن ،،،،

    يعني وش بتسوون له ،، كل الموضوع شهره له فقط كل الموضوع مجرد تعهد وبيرجع لعمله وبيرجع يبتز من جديد
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  9. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:14537

    قلم الحقيقه

    ولاتنسون الفتاة السعودية التي بلغت عنه وكشفته وفضحته يجب مكافئتها وشكرها لأنها وطنية سعودية بنت رجال ماهي أخونجية أخوانية تسرت على هالجرذي ***.
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  10. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    رويليه

    البلدلازم تنظف من هذي الاشكل القذره
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  11. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:14537

    قلم الحقيقه

    ياليت كل أخواني أخونجي يجي يتوسط له لاطلاق سراحه يحذفونه معه في السجن لأن هؤلاء الأخوان هم السبب الرئيسي في تواجد هؤلاء الحثالات السوريين في بلادنا.
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  12. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    البدر

    اتمنى خروج وزيرالداخلية بالتلفزيون السعودي والتحدث عن سكوت وزارة عن جرائم الاجانب
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  13. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:14537

    قلم الحقيقه

    ت3\\\ صدقت فور اعلانه ولائه للجيش الأخواني المسمى الجيش الحر سوف يتقاطرون على مركز الشرطة الأخونجية يتسابقون للتوسط له وكفالته لاطلاق سراحه ولايعودها.
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  14. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    hima

    تمسكوا مين وتسيبو مين,الاجانب بلملايين,كان الله في عون المواطنات والمواطنين الغلابه.
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  15. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    العاصي

    الحمدلله على نعمة الامن ولامان حنا في نعمه دول تحسدنا عليها ياالله تحفظ ولاة امرنا
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  16. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    السلام

    بكر يطلعة واحد من جماعتة من السورين المتجنس ...وترجع حليمة لعدتها القديمة.
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  17. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسه

    أسوري ولفلسطيني ولأردني وليمني ولبنقالي ولمصري أخس وأنجس أبشر على الكره الأرضيه لعنة الله عليهم
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  18. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسه

    رح حرر بلدك يالخيس خل عنك المعاكسات يديوث الميليشيات الشيعيه وروس هانو كرامتك في سوريا ونت جاي تعاكس محارم الناس يديوث يا أبن الديوث
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  19. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    منصور

    ياخوفي بكرايطلع بكفالة والله قهران طلع بكفالةويجيك من يكفله من جماعته والنظام مطاااااااط
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  20. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    طير حوران

    بمجرد انه يثبت حبه للجيش الحر ويلعن بشار الاسد سوف يتم اطلاق سراحه
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  21. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    ابن البلد

    هالفاجر اهله يذبحون في سوريا وهو جاي يعتدي على محارمنا. الله ينتقم منه
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  22. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    كفى كذب

    يعني ينشر اخبار عبر مواقع التواصل لاثارت الناس يجب التوضيح في الاخبار بشكل افضل وليس سرد من غير توضيح
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