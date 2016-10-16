تفاصيل جديدة حول القبض على سوري ساوم مواطنة على شرفها مقابل وظيفة

صحيفة المرصد-متابعات: قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة المنطقة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى ضوء ما تم رصده من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام وافد سوري الجنسية بابتزاز فتاة سعودية الجنسية مقابل توظيفها ومساومتها على شرفها مستغلاً حاجتها للعمل.
وأضاف الناطق الإعلامي: “عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على جمع المعلومات اللازمة وتحديد هويه المتهم وضبطه حائزاً لجهاز الاتصال المستخدم ولله الحمد وتبين أنه (سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر) يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بمواد البناء ويقيم بمحافظة الخرج”.
وتابع أنه تم التحفظ على المتهم وإيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.
تعليقات ( 22 )
نايف العنزيلايجب إيداعه يجب إعدامه وتطبيق شرع الله فيه
ابوصفوقلابد من تطبيق نظام النقاط وتسلسل جرائمهم وتصنيف الجرائم كجرائم الفساد واستغلال المنصب واخلال الامن ويكون بالتغريم والسجن والاستبعاد والقصاص
ابو سليمانحب الوطن وين الوطنيه وحب الوطن حب الوطن الحقيقي هي الغيره على بنات الوطن وقتصاد الوطن واخلاق أبناء وبنات الوطن من كل عابث ونذل ياتي فقير ويصبح مدير
عدد التعليقات:1525
بلادي زويناأرفعو نطاق العقوبات و خاصة التي تمس الشرف حتى يرتدع كل وافد و مواطن ويفكر الف مرة قبل أرتكاب أي عمل مخل بالشرف . وليكن عبرة لغيرة .
عدد التعليقات:1525
بلادي زويناسبب تجرأ الوافدين على أعراض المسلمين هو قلة الجزاء الرادع الذي يطبق بحقهم ، في دبي يخاف الوافدين على أنفسهم من قوة الجزاء الرادع ، لماذا لا نطبقه هناء
نبيل العليالى رقم5 مَآتشُوٌفْ الناس الا بعين طبعك… ولو منت خايس ماشفتهم مثلك خايسين
مواطن ولكن ،،،،يعني وش بتسوون له ،، كل الموضوع شهره له فقط كل الموضوع مجرد تعهد وبيرجع لعمله وبيرجع يبتز من جديد
عدد التعليقات:14537
قلم الحقيقهولاتنسون الفتاة السعودية التي بلغت عنه وكشفته وفضحته يجب مكافئتها وشكرها لأنها وطنية سعودية بنت رجال ماهي أخونجية أخوانية تسرت على هالجرذي ***.
رويليهالبلدلازم تنظف من هذي الاشكل القذره
عدد التعليقات:14537
قلم الحقيقهياليت كل أخواني أخونجي يجي يتوسط له لاطلاق سراحه يحذفونه معه في السجن لأن هؤلاء الأخوان هم السبب الرئيسي في تواجد هؤلاء الحثالات السوريين في بلادنا.
البدراتمنى خروج وزيرالداخلية بالتلفزيون السعودي والتحدث عن سكوت وزارة عن جرائم الاجانب
عدد التعليقات:14537
قلم الحقيقهت3\\\ صدقت فور اعلانه ولائه للجيش الأخواني المسمى الجيش الحر سوف يتقاطرون على مركز الشرطة الأخونجية يتسابقون للتوسط له وكفالته لاطلاق سراحه ولايعودها.
himaتمسكوا مين وتسيبو مين,الاجانب بلملايين,كان الله في عون المواطنات والمواطنين الغلابه.
العاصيالحمدلله على نعمة الامن ولامان حنا في نعمه دول تحسدنا عليها ياالله تحفظ ولاة امرنا
السلامبكر يطلعة واحد من جماعتة من السورين المتجنس ...وترجع حليمة لعدتها القديمة.
أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسهأسوري ولفلسطيني ولأردني وليمني ولبنقالي ولمصري أخس وأنجس أبشر على الكره الأرضيه لعنة الله عليهم
أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسهرح حرر بلدك يالخيس خل عنك المعاكسات يديوث الميليشيات الشيعيه وروس هانو كرامتك في سوريا ونت جاي تعاكس محارم الناس يديوث يا أبن الديوث
منصورياخوفي بكرايطلع بكفالة والله قهران طلع بكفالةويجيك من يكفله من جماعته والنظام مطاااااااط
طير حورانبمجرد انه يثبت حبه للجيش الحر ويلعن بشار الاسد سوف يتم اطلاق سراحه
ابن البلدهالفاجر اهله يذبحون في سوريا وهو جاي يعتدي على محارمنا. الله ينتقم منه
كفى كذبيعني ينشر اخبار عبر مواقع التواصل لاثارت الناس يجب التوضيح في الاخبار بشكل افضل وليس سرد من غير توضيح