تفاصيل جديدة حول القبض على سوري ساوم مواطنة على شرفها مقابل وظيفة

صحيفة المرصد-متابعات: قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة المنطقة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى ضوء ما تم رصده من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام وافد سوري الجنسية بابتزاز فتاة سعودية الجنسية مقابل توظيفها ومساومتها على شرفها مستغلاً حاجتها للعمل.

وأضاف الناطق الإعلامي: “عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على جمع المعلومات اللازمة وتحديد هويه المتهم وضبطه حائزاً لجهاز الاتصال المستخدم ولله الحمد وتبين أنه (سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر) يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بمواد البناء ويقيم بمحافظة الخرج”.

وتابع أنه تم التحفظ على المتهم وإيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.