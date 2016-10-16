خاشقجي بعد دعوة روسيا لمصر والعراق: هما في المعسكر الآخر

صحيفة المرصد:لفت الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أن دعوة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لدول مثل العراق وإيران ومصر لحضور مؤتمر لوزان حول الأزمة السورية يعبر عن أنهم “في المعسكر الآخر” على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “لافروف يعلن انه أرسل دعوات لإيران والعراق ومصر لحضور مؤتمر لوزان لمناقشة الوضع بسوريا، ألم اقل أمس أنهم في المعسكر الاخر؟”

ويأتي تصريح خاشقجي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الرياض والقاهرة على خلفية قيام الأخيرة بالتصويت على مشروع قرار روسي حول سوريا في مجلس الأمن وهو ما انتقده مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي الذي وصف الخطوة المصرية بـ”المؤلمة.”

CNN