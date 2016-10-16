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خاشقجي بعد دعوة روسيا لمصر والعراق: هما في المعسكر الآخر

16 أكتوبر, 2016 , 14:20 م
خاشقجي بعد دعوة روسيا لمصر والعراق: هما في المعسكر الآخر
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صحيفة المرصد:لفت الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أن دعوة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لدول مثل العراق وإيران ومصر لحضور مؤتمر لوزان حول الأزمة السورية يعبر عن أنهم “في المعسكر الآخر” على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “لافروف يعلن انه أرسل دعوات لإيران والعراق ومصر لحضور مؤتمر لوزان لمناقشة الوضع بسوريا، ألم اقل أمس أنهم في المعسكر الاخر؟”

ويأتي تصريح خاشقجي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الرياض والقاهرة على خلفية قيام الأخيرة بالتصويت على مشروع قرار روسي حول سوريا في مجلس الأمن وهو ما انتقده مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي الذي وصف الخطوة المصرية بـ”المؤلمة.”
CNN

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تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    بصراحه كل الحروب ما فهمناها

    وبصراحه اكثر الله يكفينا شرها ونتمنى نعيش بسلام ولدنا على حروب ونشأنا على حروب وكبرنا على حروب وسنهرم ونموت على حروب. هل هذا هو قدرنا؟
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  2. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    سعد

    ما ينلام السيسي مع الروس يدعمون حلفائهم زي بشار اما الامريكان لم يدعمو حسني مبارك اكبر حليف لهم ويمارسو الابتزاز مع حلفائهم
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  3. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    ايه

    على الحكومات والشعوب في العالم الاسلامي طرد الملاليه الارهابية من جميع المنظمات والقضاء على ارهابهم واذنابهم على كامل العالم الاسلامي
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  4. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    د. حسناء

    السلام عليكم ، لماذا الإصرار من قبل الكتاب أن الخلاف بسبب تصويت مصر في مجلس الأمن مع رسيا ضد الشعب السوري الواقع غير هذا فوراء الأكمة ما وراءها يتبع
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  5. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:119

    الشمال

    السيسي خايف يحصل له ماحصل لبشار وعشان كذه يريد الروس لكي يدافعون عنه لو حصل انقلاب زي مافعلة مع مرسي
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