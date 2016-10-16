تعرف على جدول مواعيد إيداع رواتب موظّفي الدولة خلال عام بالشهر الميلادي والهجري-صور

صحيفة المرصد:بعد تغيير موعد صرف رواتب الدولة إلى التقويم الشمسي الهجري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جدولاً يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لهذا العام، ووفقاً للجدول، سيكون موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لهذا العام، بداية من الخامس من برج العقرب، الموافق 26 من شهر محرم.
وكانت وزارة المالية، أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12ه ، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.
تعليقات ( 50 )
راشدقبل شهرين توفى صديقي رحمه الله قلت في نفسي والله ياصديقي انها رحمه لك فكلما طال بنا الزمان قست الحياه والدنيا أكثر وبالنسبه لي انا انتهى الزمن الجميل
مشــعلراتب رمضان ثاني ايام العيد ؟ وش رايكم تغيرون موعد العيد !!
الحربي222الله يبارك فيك ياتعليق 29 فعلا الايه هذي لو تأملوها زين كان فهم الي مايفهم
صريح جداالمشكلة الفواتير ) الاتصالات + الكهرباء + الخ ( كلها بالهجري يعني 11 يوم ***
الهمدانيالله الله هذا كفر النعمه تغسلونبها وتكبونها عند الزبا يل/حكمة ربك انها تكب عشان تكتمل الاية ومامن دابة في الارض الا على الله رزقها وهذه حكمة ربك فهمت
الهمدانيعاطل وعمري35 ويش تقولون الي عاطل ولا حصله وظيفه تعبت وانا ادور واخرتها اشتغلت في حلقه خضار{احنا نتكلم عن الاحياءاما من في وضعك فصلاة الميت تجوز عليه}
معادله مختله(يأتي على الناس زمان لا يبقى فيما يبقى من الإسلام إلا اسمه, ولا من القرآن إلا رسمه, مساجدهم عامرة وهي خرابٌ من الهدى, علماؤهم شر من تحت أديم السماء, )
سعيدانهذا ظلم بحت لانه ٣١ يوم الشهر ***
الله اللههذا كفر النعمه تغسلونبها وتكبونها عند الزبا يل
احمدالله يوفق
عاطل وعمري 35ويش تقولون الي عاطل ولا حصله وظيفه تعبت وانا ادور واخرتها اشتغلت في حلقه خضار ولا استفد شي احمدو الله وشكرو ربكم غيركم مو محصل دخل شهري
السيسيانتو مين هه
الله اللههاك ايه وعيني فيه ملاهي
123اذا الهدف مادي بحت .. خلاص اخصموا من الراتب 11 يوم بالسنة .. وخلونا على الهجري ..
123لأنة الى الآن لم يتم اعتماد التاريخ الميلادي بشكل رسمي .. كلة اقاويل .. اتمنى يكون الخبر اشاعة
الهمداني30-نواف المفروض كل واحد ينزل راتبه على حسب برجه المشكلة نص الشعب برج الثور ههههههههه{لا فيه الحمل وفيه الجدي}ماهو بكيفك تصنفهم ببرج معين خخخخخخخ
عدد التعليقات:1
بسمه23//اماراتي ارتاح احد مسكك على اساس بيكون عندكم سياحه وحياة بدون السعوديين ..ارجع نام الله يهديك شكلك تحلم 🤓اي مكان نبغاه نجيه انتوا ويكند بالنسبه 👌🏻
123اذا اعتمدوا التاريخ الميلادي فمصيبة والله ونحنوا مهبط الوحي..وكذلك بالنسبة لرمضان والعيد بتحصل مشاكل وخاصة اذا توافق الصرف بعد العيد .فارجو عدم التسرع
إنتبه !!ماودكم تلغون اجازة الجمعة والسبت وتخلو الاجازة الاحد
نوافالمفروض كل واحد ينزل راتبه على حسب برجه المشكلة نص الشعب برج الثور هههههههههههههه
اياجماعه الربع شهر رمضان مش موجود في الجدول شهر تسعه يمقن مافيه راتب ولا ايش
الهمدانياهم شي ان الناس مبسوطين من قطع الفلوس الزايدة التي ممكن تبذر او تلهي عن ذكر الله بسفر او تسوق على غير سنع وهذه تحسب لكم لا عليكم ايها الاجاويد
sar-al-saفي هذا الترتيب عده شهور ٢٩ يومبينما في الميلادي واح هو فبراير لايزيد عن ٢٩يوم وبقيه شهور الرواتب مابين ٣٠ و٣١ يوم وهو افضل من الميلدي للكسب
مستشاركحرام راتب شهر رمضان ينزل 2 العيد يعني مافيه عيد ولا فيه ملابس ولا تقدر تعطي والديك اي مبلغ لازم تشوف لك قرض والا .... نطر
اماراتيواخيرا بنرتاح بديرتنا في العيد لاول مره
عدد التعليقات:1
بسمهكل عيلة تشتري حصالة للاوضاع الطارئة 🙄
صومالي وافتخرراتب رمضان ثاني يوم العيد .. السؤال يعني مافي مقاضي العيد السنة دي ؟!!!
عدد التعليقات:1
بسمهرمضان دراسه واختبارات وبدون راتب كماااان 😳ليش مستقصدين الخلق ؟
الهمدانيوالله شي طيب انه باقي فيه رواتب
صفخــهالله يبارك لنا فيها
كفى كذبجاينك يالغرب جاينك ولو كانت بطريقه شوي شوي (حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلناه معكم ). انتهى
شاآآآايب من جبل عسيربابوري رايح ريح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاااي. يعني الراتب لا وافق هجري ولا ميلادي.؟!؟وكم توفر المالية في السنة من رواتبنا بعد كل هذا العصد؟!.
ااببووححممووددراتب رمضان في شعبان .. لا تتوهق وتفصل ثياب .. عز الله قام سوق الدفة واخواتها !!
عج عج فجالملالي راح يزعلون علينا كدا
مشعل العتيبياللحين الابراج تحرك راتب محرم السنه دي 26 والسنه الجايه 7محرم انتيو مين واحنا مين
الحربيلأول مره لا راااااتب في رمضان 😳😳😳
العقربملاحظة ..مع مرور كل سنه يتسع الفارق ومع مرور قرابة الخمس سنوات يفقد الموظف قرابة راتبان كاملان..وفي حالة الكسوف والخسوف ربما يطير راتبك على حسب هههه
هدى نجدتعرف تقول طبق طبقكم فوق طبق طبقنا
عليومالله يجيب الي فيه الخير والعيش الوطن رغم كيد وحقد كل رافضي مجوسي
راي عامبركاتك يا 2030
عدد التعليقات:134
Xx5halidxXوش هالسخافه الحمد لله بس انا ميلادي تاريخ 26 من كل شهر ولا هالحوسه الله يعينكم يا الحكومييين على هالابراج
العقربمع حساب فارق الايام هناك قرابه العشرة ايام عمل في السنه غير مدفوعه الأجر...لاهم اللي خلوها عربي ولا ميلادي !!
جنوبيه *راح نتعود
راشداقتراح ظالم ياظلمه
عُـــــــمـــــــرماكو فرق