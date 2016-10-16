تعرف على جدول مواعيد إيداع رواتب موظّفي الدولة خلال عام بالشهر الميلادي والهجري-صور

صحيفة المرصد:بعد تغيير موعد صرف رواتب الدولة إلى التقويم الشمسي الهجري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جدولاً يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لهذا العام، ووفقاً للجدول، سيكون موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لهذا العام، بداية من الخامس من برج العقرب، الموافق 26 من شهر محرم.

وكانت وزارة المالية، أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12ه ، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.