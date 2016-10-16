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تعرف على جدول مواعيد إيداع رواتب موظّفي الدولة خلال عام بالشهر الميلادي والهجري-صور

16 أكتوبر, 2016 , 14:53 م
تعرف على جدول مواعيد إيداع رواتب موظّفي الدولة خلال عام بالشهر الميلادي والهجري-صور
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صحيفة المرصد:بعد تغيير موعد صرف رواتب الدولة إلى التقويم الشمسي الهجري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جدولاً يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لهذا العام، ووفقاً للجدول، سيكون موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لهذا العام، بداية من الخامس من برج العقرب، الموافق 26 من شهر محرم.

وكانت وزارة المالية، أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12ه ، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.

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تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    16 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    راشد

    قبل شهرين توفى صديقي رحمه الله قلت في نفسي والله ياصديقي انها رحمه لك فكلما طال بنا الزمان قست الحياه والدنيا أكثر وبالنسبه لي انا انتهى الزمن الجميل
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  2. 49
    16 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    مشــعل

    راتب رمضان ثاني ايام العيد ؟ وش رايكم تغيرون موعد العيد !!
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  3. 48
    16 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    الحربي222

    الله يبارك فيك ياتعليق 29 فعلا الايه هذي لو تأملوها زين كان فهم الي مايفهم
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  4. 47
    16 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    صريح جدا

    المشكلة الفواتير ) الاتصالات + الكهرباء + الخ ( كلها بالهجري يعني 11 يوم ***
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  5. 46
    16 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    الهمداني

    الله الله هذا كفر النعمه تغسلونبها وتكبونها عند الزبا يل/حكمة ربك انها تكب عشان تكتمل الاية ومامن دابة في الارض الا على الله رزقها وهذه حكمة ربك فهمت
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  6. 45
    16 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    الهمداني

    عاطل وعمري35 ويش تقولون الي عاطل ولا حصله وظيفه تعبت وانا ادور واخرتها اشتغلت في حلقه خضار{احنا نتكلم عن الاحياءاما من في وضعك فصلاة الميت تجوز عليه}
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  7. 44
    16 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    معادله مختله

    (يأتي على الناس زمان لا يبقى فيما يبقى من الإسلام إلا اسمه, ولا من القرآن إلا رسمه, مساجدهم عامرة وهي خرابٌ من الهدى, علماؤهم شر من تحت أديم السماء, )
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  8. 43
    16 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    سعيدان

    هذا ظلم بحت لانه ٣١ يوم الشهر ***
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  9. 42
    16 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    الله الله

    هذا كفر النعمه تغسلونبها وتكبونها عند الزبا يل
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  10. 41
    16 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    احمد

    الله يوفق
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  11. 40
    16 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    عاطل وعمري 35

    ويش تقولون الي عاطل ولا حصله وظيفه تعبت وانا ادور واخرتها اشتغلت في حلقه خضار ولا استفد شي احمدو الله وشكرو ربكم غيركم مو محصل دخل شهري
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  12. 39
    16 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    السيسي

    انتو مين هه
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  13. 38
    16 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    الله الله

    هاك ايه وعيني فيه ملاهي
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  14. 37
    16 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    123

    اذا الهدف مادي بحت .. خلاص اخصموا من الراتب 11 يوم بالسنة .. وخلونا على الهجري ..
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  15. 36
    16 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    الأوضاع والأحوال والتطورات وتتابعها ... لاتبشر بخير نهائياً ... الله يستر
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  16. 35
    16 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    123

    لأنة الى الآن لم يتم اعتماد التاريخ الميلادي بشكل رسمي .. كلة اقاويل .. اتمنى يكون الخبر اشاعة
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  17. 34
    16 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    الهمداني

    30-نواف المفروض كل واحد ينزل راتبه على حسب برجه المشكلة نص الشعب برج الثور ههههههههه{لا فيه الحمل وفيه الجدي}ماهو بكيفك تصنفهم ببرج معين خخخخخخخ
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  18. 33
    16 أكتوبر, 2016 , 15:48 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    23//اماراتي ارتاح احد مسكك على اساس بيكون عندكم سياحه وحياة بدون السعوديين ..ارجع نام الله يهديك شكلك تحلم 🤓اي مكان نبغاه نجيه انتوا ويكند بالنسبه 👌🏻
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  19. 32
    16 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    123

    اذا اعتمدوا التاريخ الميلادي فمصيبة والله ونحنوا مهبط الوحي..وكذلك بالنسبة لرمضان والعيد بتحصل مشاكل وخاصة اذا توافق الصرف بعد العيد .فارجو عدم التسرع
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  20. 31
    16 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    إنتبه !!

    ماودكم تلغون اجازة الجمعة والسبت وتخلو الاجازة الاحد
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  21. 30
    16 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    نواف

    المفروض كل واحد ينزل راتبه على حسب برجه المشكلة نص الشعب برج الثور هههههههههههههه
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  22. 29
    16 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    قال تعالى ( وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ) صدقت يا إلهى ..
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  23. 28
    16 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    وبكره بيجينا قرارات .. الصوم على حسب رؤية الشهر بالميلادي والأذان والإقامه والصلاة لزوم تكون بالأنقليزي والحج يسمى حج ديسمبر ... إلى أين نحن متجهون ؟
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  24. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    ا

    ياجماعه الربع شهر رمضان مش موجود في الجدول شهر تسعه يمقن مافيه راتب ولا ايش
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  25. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    الهمداني

    اهم شي ان الناس مبسوطين من قطع الفلوس الزايدة التي ممكن تبذر او تلهي عن ذكر الله بسفر او تسوق على غير سنع وهذه تحسب لكم لا عليكم ايها الاجاويد
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  26. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    sar-al-sa

    في هذا الترتيب عده شهور ٢٩ يومبينما في الميلادي واح هو فبراير لايزيد عن ٢٩يوم وبقيه شهور الرواتب مابين ٣٠ و٣١ يوم وهو افضل من الميلدي للكسب
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  27. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    مستشارك

    حرام راتب شهر رمضان ينزل 2 العيد يعني مافيه عيد ولا فيه ملابس ولا تقدر تعطي والديك اي مبلغ لازم تشوف لك قرض والا .... نطر
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  28. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    اماراتي

    واخيرا بنرتاح بديرتنا في العيد لاول مره
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  29. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    كل عيلة تشتري حصالة للاوضاع الطارئة 🙄
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  30. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    صومالي وافتخر

    راتب رمضان ثاني يوم العيد .. السؤال يعني مافي مقاضي العيد السنة دي ؟!!!
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  31. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 15:29 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    رمضان دراسه واختبارات وبدون راتب كماااان 😳ليش مستقصدين الخلق ؟
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  32. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    الهمداني

    والله شي طيب انه باقي فيه رواتب
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  33. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    صفخــه

    الله يبارك لنا فيها
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  34. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    كفى كذب

    جاينك يالغرب جاينك ولو كانت بطريقه شوي شوي (حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلناه معكم ). انتهى
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  35. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    بابوري رايح ريح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاااي. يعني الراتب لا وافق هجري ولا ميلادي.؟!؟وكم توفر المالية في السنة من رواتبنا بعد كل هذا العصد؟!.
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  36. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    ااببووححمموودد

    راتب رمضان في شعبان .. لا تتوهق وتفصل ثياب .. عز الله قام سوق الدفة واخواتها !!
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  37. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    عج عج فج

    الملالي راح يزعلون علينا كدا
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  38. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    الله كريم الله ينصر بلدنا على ماتواجه حرب في الجنوب وتآمر من الشمال وغدر من البعيد والقريب ولانقول إلا اللهم لا تمكن لهم في بلاد الحرمين وأعزنا بعزك
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  39. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    مشعل العتيبي

    اللحين الابراج تحرك راتب محرم السنه دي 26 والسنه الجايه 7محرم انتيو مين واحنا مين
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  40. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    الحربي

    لأول مره لا راااااتب في رمضان 😳😳😳
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  41. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    العقرب

    ملاحظة ..مع مرور كل سنه يتسع الفارق ومع مرور قرابة الخمس سنوات يفقد الموظف قرابة راتبان كاملان..وفي حالة الكسوف والخسوف ربما يطير راتبك على حسب هههه
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  42. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    هدى نجد

    تعرف تقول طبق طبقكم فوق طبق طبقنا
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  43. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    عليوم

    الله يجيب الي فيه الخير والعيش الوطن رغم كيد وحقد كل رافضي مجوسي
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  44. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    راي عام

    بركاتك يا 2030
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  45. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:134

    Xx5halidxX

    وش هالسخافه الحمد لله بس انا ميلادي تاريخ 26 من كل شهر ولا هالحوسه الله يعينكم يا الحكومييين على هالابراج
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  46. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    العقرب

    مع حساب فارق الايام هناك قرابه العشرة ايام عمل في السنه غير مدفوعه الأجر...لاهم اللي خلوها عربي ولا ميلادي !!
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  47. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    جنوبيه *

    راح نتعود
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  48. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    راشد

    اقتراح ظالم ياظلمه
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  49. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    شي جميل ورائع .... ماهذه البحبوحه ورغد العيش هذا الذي نعيشه !!!؟؟؟؟ إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام
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  50. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    عُـــــــمـــــــر

    ماكو فرق
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