صحيفة المرصد:أفادت قناة الجزيرة أنه تم حل مجلس الأمة الكويتي، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وقدمت الحكومة استقالتها، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل.وفي أول تعليق بعد قرار حل المجلس قال النائب صالح عاشور: نبارك للشعب الكويتي حل مجلس الأمة ونتمنى ان تاتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب.

وأضاف عاشور: بالرغم من أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعد الحكومة في كثير من الأشياء ومع ذلك تم الحل.