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حل مجلس الأمة الكويتي

16 أكتوبر, 2016 , 15:11 م
حل مجلس الأمة الكويتي
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صحيفة المرصد:أفادت قناة الجزيرة أنه تم حل مجلس الأمة الكويتي، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وقدمت الحكومة استقالتها، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل.وفي أول تعليق بعد قرار حل المجلس قال النائب صالح عاشور: نبارك للشعب الكويتي حل مجلس الأمة ونتمنى ان تاتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب.

وأضاف عاشور: بالرغم من أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعد الحكومة في كثير من الأشياء ومع ذلك تم الحل.



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    تذهب مطار تجدهم تذهب بنك تجدهم بشياكتهم ومظهرم المحترم يجدون لغة التخاطب مع الآخر بكل أدب وأخلاق لايعلا عليها وثقة في النفس لدى كل واحدة منهم.
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  2. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    والله أنني أكون فخورآ وبقوة وأتباهى أن يكون هناك وطن عربي نموذجي كالامارات.فقط شاهدو الامارتيات وهم يعملون الكل يحترمهم بقوة بجانب المواطنين والأجانب
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  3. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    محمد أحمد \\\\\\ الأخونجية فرع الأخوان صدقني هم السبب لأنهم يتواجدون فيها بكثرة وهم خلف كل كارثة تحل بوطن عربي.شاهد دولة الامارات وكيف هي بدونهم.
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  4. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    زائر70

    الكويت تدهورة الثقافه فيه والاقتصاد من نشئو دعاة الفتنه والبدون دمروا الاقتصاد وتزعز الامن ومجلس الامه صار مثل هوشة ***ضرب في العقل وشتائم
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  5. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الاماراتيين ليس لديهم هذا سني هذا شيعي هذا أبيض وذاك أسود.أو تجد من يتحرش بامرأة عاملة اماراتية أو غير عاملة لأنه يدرك العواقب الكارثية التي تنتظره.
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  6. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    محمد أحمد

    والله والله والله أني أحب الكويت وأحب أهلها بس يأخي الكويت مالها حظ الكل ظالمها لا شوارع زي الناس لا بنية تحتية ل صحة لا تعليم يعني هاذي الجوهر مظلومه
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  7. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أأأفضل نموذج يقتدى به هو النموذج الاماراتي على كافة الصعد سواء على صعيد المواطن ونظرة حكومته له أو على الصعيد الاقتصادي وهو أن مايبنى للوطن والمواطن.
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  8. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الكويت لم تتطور لاعلى صعيد الأفراد ولاعلى صعيدها الاقتصادي بسبب أن مجالسهم النيابية كان يتحكم فيها الأخوان المسلمين الذين أرادو تحويلها دولة أخوان.
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  9. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  10. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    ياسلامي عليكم

    للأسف الكويت أغني دول العالم ولكنها لم تتطور في التعليم والصحه ومشاريع البنيه .
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  11. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    من يتحدث عن الامارات وماوصلت اليه من تقدم ورقي وحرية واحترام للمواطن لديهم ومعاملته على أنه انسان له حقوق وعليه واجبات هو تخلصهم من الأخونجية من زمن.
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  12. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    لالووووووووورد

    قلم الحقيقه أبرك ساعة وبشارة خير حل مجلس ال*** هذا تعليق اسقط الاقنعه وفضح قلم الحقيقه وتبين من يقف في صفه
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  13. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    حساوي

    الي يقول الإمارات متقدمة هذا ماعنده سالفه يكفيك ان السعوديه هي الدولة الوحيدة بالعالم الي تمنع الخمر والبارات وتقيم حد الله
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  14. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    مثقف ومطلع

    خطة جديدة للتخلص من الاسلاميين والقبليين وتسليم المجلس ***بدعوى الانتخابات
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  15. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    زائر70

    ماعندي معرفة كافية عن الكويت ولكن افتكر ان المتشددين صارلهم دورمتنامي في شؤؤن البلادقبل فتره طالبوا في فصل الجنسين في الدراسه وهم مثل اسم يضرولاينفع
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  16. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    تعليق 1

    نعم اضم صوتي لصوتك ، الإمارات متقدمة في كل شي ، نظام أوروبي صارم ، والحكومة مرتاحه والشعب مرتاح .
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  17. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:8

    سلطان حجازي

    هذي الحادثة من اعظم انجازات مجلس الأمة
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  18. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 15:43 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الصورة تغني عن كل كلام وتعليق.***رافع عقاله يضرب ويجلد.هذا وهو محسوب على أنه ممثل للشعب الكويتي.أجل بكرة لجلسو على الكراسي وشـ يفعلون؟؟!.
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  19. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    نواف

    تعليق 4 و 5 ما قالك يا حظكم بمجلس الشورى ههههههههههههههههههه
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  20. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    بن وزه

    تعليق رقم 3 دعوة مضلوم ،ما طولة الله أخذ امانته
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  21. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    حساوي

    الكويت فاهمه الديمقراطية غلط ياحبيبي انت عربي لارحت ولا جيت
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  22. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    صفخــه

    يقول المجلس كان في جيب الحكومه ... سطر7
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  23. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    يقووول للاسف الاحزاب دمرت الكويت وايضا دخلت استخبارات اجنبيه عن طريق الاحزاب التي تدعمها وتمولها واقرب مثاااال. عملاء ايران من الروافض
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  24. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    كنت في برنامج بالتوووك قبل ٥سنوات فيه كويتي في الخمسيات يقول ودي نرجع قبل كان الكويت متطور ولاكن للاسف الشعب طالب بانتخابات مسؤولين و وانشاء احزاب
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  25. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    شجن وفراق

    الله يرحمه العصو الذي جلد الرافضي بعفاله توفي الاسبوع الماضي بسبب عمليه في احد مستشفيات الكويت اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناته
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  26. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أبرك ساعة وبشارة خير حل مجلس ال***
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  27. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 15:16 م
    عدد التعليقات:149

    فاااااهم

    تعلموا من الامارات > حكامها طورا بلادهم و رفهوا مواطنيهم وجعلو بلدهم اسطوره في الحضاره
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