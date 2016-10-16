صحيفة المرصد:أفادت قناة الجزيرة أنه تم حل مجلس الأمة الكويتي، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وقدمت الحكومة استقالتها، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل.وفي أول تعليق بعد قرار حل المجلس قال النائب صالح عاشور: نبارك للشعب الكويتي حل مجلس الأمة ونتمنى ان تاتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب.
وأضاف عاشور: بالرغم من أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعد الحكومة في كثير من الأشياء ومع ذلك تم الحل.
تعليقات ( 27 )
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قلم الحقيقهتذهب مطار تجدهم تذهب بنك تجدهم بشياكتهم ومظهرم المحترم يجدون لغة التخاطب مع الآخر بكل أدب وأخلاق لايعلا عليها وثقة في النفس لدى كل واحدة منهم.
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قلم الحقيقهوالله أنني أكون فخورآ وبقوة وأتباهى أن يكون هناك وطن عربي نموذجي كالامارات.فقط شاهدو الامارتيات وهم يعملون الكل يحترمهم بقوة بجانب المواطنين والأجانب
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قلم الحقيقهمحمد أحمد \\\\\\ الأخونجية فرع الأخوان صدقني هم السبب لأنهم يتواجدون فيها بكثرة وهم خلف كل كارثة تحل بوطن عربي.شاهد دولة الامارات وكيف هي بدونهم.
زائر70الكويت تدهورة الثقافه فيه والاقتصاد من نشئو دعاة الفتنه والبدون دمروا الاقتصاد وتزعز الامن ومجلس الامه صار مثل هوشة ***ضرب في العقل وشتائم
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قلم الحقيقهالاماراتيين ليس لديهم هذا سني هذا شيعي هذا أبيض وذاك أسود.أو تجد من يتحرش بامرأة عاملة اماراتية أو غير عاملة لأنه يدرك العواقب الكارثية التي تنتظره.
محمد أحمدوالله والله والله أني أحب الكويت وأحب أهلها بس يأخي الكويت مالها حظ الكل ظالمها لا شوارع زي الناس لا بنية تحتية ل صحة لا تعليم يعني هاذي الجوهر مظلومه
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قلم الحقيقهأأأفضل نموذج يقتدى به هو النموذج الاماراتي على كافة الصعد سواء على صعيد المواطن ونظرة حكومته له أو على الصعيد الاقتصادي وهو أن مايبنى للوطن والمواطن.
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قلم الحقيقهالكويت لم تتطور لاعلى صعيد الأفراد ولاعلى صعيدها الاقتصادي بسبب أن مجالسهم النيابية كان يتحكم فيها الأخوان المسلمين الذين أرادو تحويلها دولة أخوان.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
ياسلامي عليكمللأسف الكويت أغني دول العالم ولكنها لم تتطور في التعليم والصحه ومشاريع البنيه .
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قلم الحقيقهمن يتحدث عن الامارات وماوصلت اليه من تقدم ورقي وحرية واحترام للمواطن لديهم ومعاملته على أنه انسان له حقوق وعليه واجبات هو تخلصهم من الأخونجية من زمن.
لالوووووووووردقلم الحقيقه أبرك ساعة وبشارة خير حل مجلس ال*** هذا تعليق اسقط الاقنعه وفضح قلم الحقيقه وتبين من يقف في صفه
حساويالي يقول الإمارات متقدمة هذا ماعنده سالفه يكفيك ان السعوديه هي الدولة الوحيدة بالعالم الي تمنع الخمر والبارات وتقيم حد الله
مثقف ومطلعخطة جديدة للتخلص من الاسلاميين والقبليين وتسليم المجلس ***بدعوى الانتخابات
زائر70ماعندي معرفة كافية عن الكويت ولكن افتكر ان المتشددين صارلهم دورمتنامي في شؤؤن البلادقبل فتره طالبوا في فصل الجنسين في الدراسه وهم مثل اسم يضرولاينفع
تعليق 1نعم اضم صوتي لصوتك ، الإمارات متقدمة في كل شي ، نظام أوروبي صارم ، والحكومة مرتاحه والشعب مرتاح .
عدد التعليقات:8
سلطان حجازيهذي الحادثة من اعظم انجازات مجلس الأمة
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالصورة تغني عن كل كلام وتعليق.***رافع عقاله يضرب ويجلد.هذا وهو محسوب على أنه ممثل للشعب الكويتي.أجل بكرة لجلسو على الكراسي وشـ يفعلون؟؟!.
نوافتعليق 4 و 5 ما قالك يا حظكم بمجلس الشورى ههههههههههههههههههه
بن وزهتعليق رقم 3 دعوة مضلوم ،ما طولة الله أخذ امانته
حساويالكويت فاهمه الديمقراطية غلط ياحبيبي انت عربي لارحت ولا جيت
صفخــهيقول المجلس كان في جيب الحكومه ... سطر7
شجن وفراقالله يرحمه العصو الذي جلد الرافضي بعفاله توفي الاسبوع الماضي بسبب عمليه في احد مستشفيات الكويت اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناته
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأبرك ساعة وبشارة خير حل مجلس ال***
عدد التعليقات:149
فاااااهمتعلموا من الامارات > حكامها طورا بلادهم و رفهوا مواطنيهم وجعلو بلدهم اسطوره في الحضاره