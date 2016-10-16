تفاصيل جديدة حول القبض على قتلة المعلم”خليل العميريني” وخطة المتهمين الخمسة في تنفيذ الجريمة

صحيفة المرصد:تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على قتلة المعلم السعودي خليل العمريني والذي عثر عليه مقتولا خنقا داخل شقته بالهرم جنوب الجيزة، وفي حالة تحلل كاملة.
ووفقاً لموقع”العربية نت”قال مصدر أمني مسؤول إن 5 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بينهم سايس الجراج الخاص بالعمارة التي كان يسكن بها.وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من خلال البصمات التي تم رفعها من بعض الأدوات في الشقة من التوصل للمتهمين، والذين اعترفوا بارتكاب الجريمة لسرقه ما معه من أموال.
وأضاف أن المتهمين هم ومحمود أحمد حسانين وشهرته “الأجنبي”، 20 سنة، طالب ومقيم في منشية البكاري بالهرم وحمادة محمد طه “سايس جراج”، 32 سنة، وإسلام جمال وحيد وشهرته “شيتوس”، 20 سنة، طالب، وأحمد عاطف زكريا، 32 سنة وشهرته “آدا”، وحسام الدين محمد وشهرته “كالوشا 19 سنة وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة بغرض السرقة.
وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي وهو سايس الجراج سبق اتهامه في قضيتين خيانة أمانة وقضية سرقة وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات.وبينت التحقيقات مع المتهمين أن سايس الجراج اتفق مع أصدقائه على سرقه المواطن السعودي، وفي صباح يوم الحادث اجتمعوا بالجراج واتفقوا على رسم معالم خطة الجريمة، حيث قام اثنان من المتهمين بالدخول للعقار بعد تسهيل السايس لهما وانتظرا فوق سطح العقار وبمجرد دخول المواطن السعودي أبلغهما السايس هاتفيا بدخوله وعلى الفور هبطا للطابق الذي يسكن فيه، وفور محاولته فتح باب الشقة انقضا عليه وكتما أنفاسه وقاما بخنقه بـ “إيشارب” نسائي خاص بزوجة أحدهما ودفعاه للشقة ولم يتركاه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتبين أن المتهمين الآخرين كانا ينتظران أسفل العقار للتأمين وتسهيل هروب زمليهما بالمسروقات حيث استوليا من القتيل على مبلغ 96 ألف جنيه مصري و4 آلاف ريال سعودي وتم إحالة الجميع للنيابة التي تولت التحقيق.
تعليقات ( 28 )
عدد التعليقات:1
abo aliالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته والحمد لله على القبض على القاتل .ننصح بعدم السفر الى دوله الامن فيها مضطرب والسعودى صيد سهل لكل محرم لانه طيب
عدد التعليقات:1
abo aliالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته والحمد لله على القبض على القاتل .ننصح بعدم السفر الى دوله الامن فيها مضطرب والسعودى صيد سهل لكل محرم لانه طيب
ماوالله يرحمه بس ماحد يروح البلد هادي لو ماقتلوك تكره المكان من التسؤال شفت بعيني ضابط برتبة عقيد يسأل الاجانب في المطار يابيه يابيه
بستي بسمه التمساحماذا يعمل في شارع الهرم ومعه هذه الأموال أكيد أنه يتصدق منها على الفقراء والمساكين في الحي الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عدد التعليقات:1527
بلادي زوينامات الرجل الله يرحمه و القتله سوف يأخذون جزائهم في الدنبا و الأخرة ،، قفلو على الموضوع .
الحق ينقالأستغرب الي يسافرون مصر ايش عاجبهم في مصر لاأمن ولاطبيعه ولااقتصاد وبعضهم يتزوجون مصريات تفكر الواحده في الورث قبل الدخله واذا سافر فتحت الأبواب تحوش !
غراب البين رحمه معهمهذا كله من تخطيط أم فول الرخمه في شارع الهرم
غراب البين رحمه معهمالمواطن السعودي في مصر يقتل وتنهب أمواله من قبل البلطجية رغم أنه تم منح مصر 112 مليار دولار من المساعدات من الخليج العربي
sar-al-saاصبح من المناسب نصح السعوديين بعدم السفر الى مصر في زمننا هذا ويحسن الا يبقى منهم في بلدنا الا من لديه شهاده سلوك حسن من امن بلاده
الله يحفظ لنا ملكناانا لله وانا اليه راجعون
عدد التعليقات:1527
بلادي زويناالحمد لله قبضو على القتله ،، دم المسلم لا يضيع هدرا
عدد التعليقات:1
بسمهالله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله :(
عدد التعليقات:1
بسمهاتقوا الله عيب تتكلمون عن انسان ميت بهذا الشكل وتقذفونه.تعليق1)انت تعرفه؟؟وايش عرفك انه رايح يفلها ؟وسبق ولمح بعضكم في اخبارقبل ان الايشارب لوحده
سالمتسلم يارقم 1 والجميع
يالطيفليه الذكيه 96الف و4000ريال اكتفي بالتعليق هذا
زائررامي ... ويش مناسبة تعليقك؟ أو بس إنك قررت تشخبط. كل هذا كلام فارغ. ماهم بحاجة إلى تخطيط بهذا الدقة. الضحية كان جاهز يُسرق و يُقتل
معادله مختلهسبحان الله شتان بين البلدين (السعوديه ومصر) السعوديه فيها 2مليون مصري آكلين شاربين يتهنون بالأمن والوظائف ومواطنينا يذهبون لمصر ولايعودون إلا مكفنين؟
عدد التعليقات:258
الديدحانالله يرحمه . فعلا البلطجيه وحوش تمشي في كل مكان قاتلهم الله .
فهد بن عبدالرحمنكل هالمبالغ تحملها معك كاش للشقة .. !! أكيد راح تكون هدف للنشالين
راميولكن في النهاية نحن وش دخلنا اذا كان المسؤلين يغرقون البلد بالوافدين براحتهم
خالد القحطانيخذو العبره ياسعوديين ،،، سذاجه وجهل ومهايطه لازم تقلعون من هاالصفات
راميهناك دول اذا ارادة التخلص من المجرمين لديها سفرتهم للسعودية
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخلو قلتو له يابيه؟ يا سعادة البيه! محتاجين شوية فلوس يـ باشه كان عطاكم. ومعروف عن الخليجي الكرم خاصة فـ الخارج..!!
راميابو سليمان .. اعرف بنجلاديشي له عشرين سنة لم يذهب الى بلاده واخبرني احد زملائه بانه لايستطيع العودة خوفاً من ثأر عليه
حساويفي احد يروح مصر اروح اثيوبيا ولا اروح لمصر بتاعت الرز
راميابو سليمان..يا كثرهم لان السفارات السعودية في الخارج لا تطلب منهم سجل سوابق
ابو سليمانانا الي فاقع راسي كم واحد دخل بلادنا من هنوعيه بفيزة عمل ويعيش بيننا وحنا بيطيبيتنا نقول هذا مسكين الله يكفينا شر من به شر
الله لايبلانا ويسترناالمسيكين لقط مكافأة التقاعد وحط رجله على مصر .. يبي يفلها .. مادرى أن المصاريه يشمون ريحة الرز من مسافة 1500 كيلوا ...