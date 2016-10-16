تفاصيل جديدة حول القبض على قتلة المعلم”خليل العميريني” وخطة المتهمين الخمسة في تنفيذ الجريمة

صحيفة المرصد:تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على قتلة المعلم السعودي خليل العمريني والذي عثر عليه مقتولا خنقا داخل شقته بالهرم جنوب الجيزة، وفي حالة تحلل كاملة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال مصدر أمني مسؤول إن 5 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بينهم سايس الجراج الخاص بالعمارة التي كان يسكن بها.وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من خلال البصمات التي تم رفعها من بعض الأدوات في الشقة من التوصل للمتهمين، والذين اعترفوا بارتكاب الجريمة لسرقه ما معه من أموال.

وأضاف أن المتهمين هم ومحمود أحمد حسانين وشهرته “الأجنبي”، 20 سنة، طالب ومقيم في منشية البكاري بالهرم وحمادة محمد طه “سايس جراج”، 32 سنة، وإسلام جمال وحيد وشهرته “شيتوس”، 20 سنة، طالب، وأحمد عاطف زكريا، 32 سنة وشهرته “آدا”، وحسام الدين محمد وشهرته “كالوشا 19 سنة وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة بغرض السرقة.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي وهو سايس الجراج سبق اتهامه في قضيتين خيانة أمانة وقضية سرقة وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات.وبينت التحقيقات مع المتهمين أن سايس الجراج اتفق مع أصدقائه على سرقه المواطن السعودي، وفي صباح يوم الحادث اجتمعوا بالجراج واتفقوا على رسم معالم خطة الجريمة، حيث قام اثنان من المتهمين بالدخول للعقار بعد تسهيل السايس لهما وانتظرا فوق سطح العقار وبمجرد دخول المواطن السعودي أبلغهما السايس هاتفيا بدخوله وعلى الفور هبطا للطابق الذي يسكن فيه، وفور محاولته فتح باب الشقة انقضا عليه وكتما أنفاسه وقاما بخنقه بـ “إيشارب” نسائي خاص بزوجة أحدهما ودفعاه للشقة ولم يتركاه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المتهمين الآخرين كانا ينتظران أسفل العقار للتأمين وتسهيل هروب زمليهما بالمسروقات حيث استوليا من القتيل على مبلغ 96 ألف جنيه مصري و4 آلاف ريال سعودي وتم إحالة الجميع للنيابة التي تولت التحقيق.