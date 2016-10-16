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تفاصيل جديدة حول القبض على قتلة المعلم”خليل العميريني” وخطة المتهمين الخمسة في تنفيذ الجريمة

16 أكتوبر, 2016 , 15:52 م
تفاصيل جديدة حول القبض على قتلة المعلم”خليل العميريني” وخطة المتهمين الخمسة في تنفيذ الجريمة
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صحيفة المرصد:تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على قتلة المعلم السعودي خليل العمريني والذي عثر عليه مقتولا خنقا داخل شقته بالهرم جنوب الجيزة، وفي حالة تحلل كاملة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال مصدر أمني مسؤول إن 5 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بينهم سايس الجراج الخاص بالعمارة التي كان يسكن بها.وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من خلال البصمات التي تم رفعها من بعض الأدوات في الشقة من التوصل للمتهمين، والذين اعترفوا بارتكاب الجريمة لسرقه ما معه من أموال.

وأضاف أن المتهمين هم ومحمود أحمد حسانين وشهرته “الأجنبي”، 20 سنة، طالب ومقيم في منشية البكاري بالهرم وحمادة محمد طه “سايس جراج”، 32 سنة، وإسلام جمال وحيد وشهرته “شيتوس”، 20 سنة، طالب، وأحمد عاطف زكريا، 32 سنة وشهرته “آدا”، وحسام الدين محمد وشهرته “كالوشا 19 سنة وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة بغرض السرقة.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي وهو سايس الجراج سبق اتهامه في قضيتين خيانة أمانة وقضية سرقة وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات.وبينت التحقيقات مع المتهمين أن سايس الجراج اتفق مع أصدقائه على سرقه المواطن السعودي، وفي صباح يوم الحادث اجتمعوا بالجراج واتفقوا على رسم معالم خطة الجريمة، حيث قام اثنان من المتهمين بالدخول للعقار بعد تسهيل السايس لهما وانتظرا فوق سطح العقار وبمجرد دخول المواطن السعودي أبلغهما السايس هاتفيا بدخوله وعلى الفور هبطا للطابق الذي يسكن فيه، وفور محاولته فتح باب الشقة انقضا عليه وكتما أنفاسه وقاما بخنقه بـ “إيشارب” نسائي خاص بزوجة أحدهما ودفعاه للشقة ولم يتركاه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المتهمين الآخرين كانا ينتظران أسفل العقار للتأمين وتسهيل هروب زمليهما بالمسروقات حيث استوليا من القتيل على مبلغ 96 ألف جنيه مصري و4 آلاف ريال سعودي وتم إحالة الجميع للنيابة التي تولت التحقيق.



تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    16 أكتوبر, 2016 , 16:34 م
    عدد التعليقات:1

    abo ali

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته والحمد لله على القبض على القاتل .ننصح بعدم السفر الى دوله الامن فيها مضطرب والسعودى صيد سهل لكل محرم لانه طيب
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  2. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 16:34 م
    عدد التعليقات:1

    abo ali

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته والحمد لله على القبض على القاتل .ننصح بعدم السفر الى دوله الامن فيها مضطرب والسعودى صيد سهل لكل محرم لانه طيب
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  3. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    ماو

    الله يرحمه بس ماحد يروح البلد هادي لو ماقتلوك تكره المكان من التسؤال شفت بعيني ضابط برتبة عقيد يسأل الاجانب في المطار يابيه يابيه
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  4. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    بستي بسمه التمساح

    ماذا يعمل في شارع الهرم ومعه هذه الأموال أكيد أنه يتصدق منها على الفقراء والمساكين في الحي الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
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  5. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:1527

    بلادي زوينا

    مات الرجل الله يرحمه و القتله سوف يأخذون جزائهم في الدنبا و الأخرة ،، قفلو على الموضوع .
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  6. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    الحق ينقال

    أستغرب الي يسافرون مصر ايش عاجبهم في مصر لاأمن ولاطبيعه ولااقتصاد وبعضهم يتزوجون مصريات تفكر الواحده في الورث قبل الدخله واذا سافر فتحت الأبواب تحوش !
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  7. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    غراب البين رحمه معهم

    هذا كله من تخطيط أم فول الرخمه في شارع الهرم
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  8. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    غراب البين رحمه معهم

    المواطن السعودي في مصر يقتل وتنهب أمواله من قبل البلطجية رغم أنه تم منح مصر 112 مليار دولار من المساعدات من الخليج العربي
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  9. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    sar-al-sa

    اصبح من المناسب نصح السعوديين بعدم السفر الى مصر في زمننا هذا ويحسن الا يبقى منهم في بلدنا الا من لديه شهاده سلوك حسن من امن بلاده
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  10. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    انا لله وانا اليه راجعون
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  11. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:1527

    بلادي زوينا

    الحمد لله قبضو على القتله ،، دم المسلم لا يضيع هدرا
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  12. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله :(
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  13. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    اتقوا الله عيب تتكلمون عن انسان ميت بهذا الشكل وتقذفونه.تعليق1)انت تعرفه؟؟وايش عرفك انه رايح يفلها ؟وسبق ولمح بعضكم في اخبارقبل ان الايشارب لوحده
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  14. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    سالم

    تسلم يارقم 1 والجميع
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  15. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    يالطيف

    ليه الذكيه 96الف و4000ريال اكتفي بالتعليق هذا
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  16. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    زائر

    رامي ... ويش مناسبة تعليقك؟ أو بس إنك قررت تشخبط. كل هذا كلام فارغ. ماهم بحاجة إلى تخطيط بهذا الدقة. الضحية كان جاهز يُسرق و يُقتل
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  17. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    معادله مختله

    سبحان الله شتان بين البلدين (السعوديه ومصر) السعوديه فيها 2مليون مصري آكلين شاربين يتهنون بالأمن والوظائف ومواطنينا يذهبون لمصر ولايعودون إلا مكفنين؟
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  18. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:258

    الديدحان

    الله يرحمه . فعلا البلطجيه وحوش تمشي في كل مكان قاتلهم الله .
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  19. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    فهد بن عبدالرحمن

    كل هالمبالغ تحملها معك كاش للشقة .. !! أكيد راح تكون هدف للنشالين
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  20. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    رامي

    ولكن في النهاية نحن وش دخلنا اذا كان المسؤلين يغرقون البلد بالوافدين براحتهم
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  21. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    خالد القحطاني

    خذو العبره ياسعوديين ،،، سذاجه وجهل ومهايطه لازم تقلعون من هاالصفات
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  22. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 16:06 م

    رامي

    هناك دول اذا ارادة التخلص من المجرمين لديها سفرتهم للسعودية
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  23. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    لو قلتو له يابيه؟ يا سعادة البيه! محتاجين شوية فلوس يـ باشه كان عطاكم. ومعروف عن الخليجي الكرم خاصة فـ الخارج..!!
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  24. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    رامي

    ابو سليمان .. اعرف بنجلاديشي له عشرين سنة لم يذهب الى بلاده واخبرني احد زملائه بانه لايستطيع العودة خوفاً من ثأر عليه
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  25. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    حساوي

    في احد يروح مصر اروح اثيوبيا ولا اروح لمصر بتاعت الرز
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  26. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    رامي

    ابو سليمان..يا كثرهم لان السفارات السعودية في الخارج لا تطلب منهم سجل سوابق
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  27. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    ابو سليمان

    انا الي فاقع راسي كم واحد دخل بلادنا من هنوعيه بفيزة عمل ويعيش بيننا وحنا بيطيبيتنا نقول هذا مسكين الله يكفينا شر من به شر
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  28. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    الله لايبلانا ويسترنا

    المسيكين لقط مكافأة التقاعد وحط رجله على مصر .. يبي يفلها .. مادرى أن المصاريه يشمون ريحة الرز من مسافة 1500 كيلوا ...
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