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«التجارة» تحذر مستخدمي جالكسي نوت7 وتدعو لإعادته لاسترداد قيمته

16 أكتوبر, 2016 , 17:14 م
«التجارة» تحذر مستخدمي جالكسي نوت7 وتدعو لإعادته لاسترداد قيمته
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صحيفة المرصد:نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تحذير لمستخدمي جهاز “جالكسي نوت 7” النسخة الأساسية والمستبدلة،وطالبت منهم التوقف الفوري من استخدامه وإعادة الجهاز للوكيل لاسترداد مبلغ الشراء.

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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    ابواحمد

    اقسم بالله اني سلمتهم جوالي قبل 28 يوم سببه مشكلة البطاريه مع الضمان ولم أرى أي نتيجه إصلاح او تعويض واوعدوني أسبوعين لاصلاحه وحتى اليوم لم استلمه
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  2. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:3370

    ولدالشيوخ

    جهاز اي فون.. هو جهاز تنتجه شركة ابل. بالتعاون مع شركة توشيبا اليابانيه..
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  3. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    ليبرالي

    تشكر وزارة التجاره على هذا القرار الحقوقي السليم وهذا الذي كنا نتمناه من الوزارة في حماية المستهلك من اي شي يلحق الضررفي المستهلك والى الامام
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