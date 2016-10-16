«التجارة» تحذر مستخدمي جالكسي نوت7 وتدعو لإعادته لاسترداد قيمته

صحيفة المرصد:نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تحذير لمستخدمي جهاز “جالكسي نوت 7” النسخة الأساسية والمستبدلة،وطالبت منهم التوقف الفوري من استخدامه وإعادة الجهاز للوكيل لاسترداد مبلغ الشراء.