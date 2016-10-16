«التجارة» تحذر مستخدمي جالكسي نوت7 وتدعو لإعادته لاسترداد قيمته

صحيفة المرصد:نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تحذير لمستخدمي جهاز “جالكسي نوت 7” النسخة الأساسية والمستبدلة،وطالبت منهم التوقف الفوري من استخدامه وإعادة الجهاز للوكيل لاسترداد مبلغ الشراء.
صحيفة المرصد:نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”تحذير لمستخدمي جهاز “جالكسي نوت 7” النسخة الأساسية والمستبدلة،وطالبت منهم التوقف الفوري من استخدامه وإعادة الجهاز للوكيل لاسترداد مبلغ الشراء.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 3 )
ابواحمداقسم بالله اني سلمتهم جوالي قبل 28 يوم سببه مشكلة البطاريه مع الضمان ولم أرى أي نتيجه إصلاح او تعويض واوعدوني أسبوعين لاصلاحه وحتى اليوم لم استلمه
عدد التعليقات:3370
ولدالشيوخجهاز اي فون.. هو جهاز تنتجه شركة ابل. بالتعاون مع شركة توشيبا اليابانيه..
ليبراليتشكر وزارة التجاره على هذا القرار الحقوقي السليم وهذا الذي كنا نتمناه من الوزارة في حماية المستهلك من اي شي يلحق الضررفي المستهلك والى الامام