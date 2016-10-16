تعرف على تفاصيل حياة الممثل الكويتي ” عادل المسلم” المتهم بترويج المخدرات

صحيفة المرصد-متابعات: صُدم الجمهور الكويتي والعربي، السبت، بنبأ اعتقال الفنان الكويتي عادل المسلم بعد الكشف عن تورطه في تجارة المخدرات. وهز خبر اعتقال المسلم الأوساط الإعلامية والفنية، فمن هو عادل المسلم وكيف تحوّل من فنان إلى واحد من كبار تجار المخدرات؟.

ولد عادل المسلم في 30 يوليو 1970، في الكويت، وهو ابن المؤلف عبدالله المسلم، وشقيق الفنان عبدالعزيز المسلم الذي ساهم بتأسيس مسرح الشباب.

عمل عادل المسلم منتجًا وممثلاً ومخرجًا مسرحيًا وتلفزيونيًا وكاتبًا ومصممًا ومنفذًا للمعارض، كما عمل في مسرح الرعب الذي أسسه شقيقه عبدالعزيز. بدأ عادل المسلم حياته الفنية منذ كان في السابعة من عمره، خاصة أنه ترعرع في بيت فني، فيما بدأ نشاطه الفعلي منذ العام 1985. حصل على الدكتوراه الفخرية في مجال الفنون والإعلام من إحدى جامعات لندن العام 2013.

ميول سياسية

ورغم انغماس المسلم كليًا في الفن، إلا أنه اعترف في لقاء معه أنه محب للسياسة ورشح نفسه لعضوية مجلس الأمة الكويتي، وتمكن من المنافسة بقوة في العام 2006، وبرر عدم دخوله مجلس الأمة بكونه “ممثلاً” و”فنانًا” فقط، وهو ما جعلهم يستبعدونه.

الزواج

في العام 2016، دخل عادل المسلم القفص الذهبي بعقد قرانه على الفنانة المهرة البحرينية، حيث كان المسلم قد استقدمها سابقًا من البحرين للعمل في المسرح، وبعد شائعات طوال سنوات عن علاقة حب بينهما، أعلنا أخيرًا قرارهما الزواج مع مطلع 2016، واختارا يوم “الفالانتاين” لإقامة زفافهما.

وبدأت شكوك تحوم حوله، منذ أخذت مشاريعه فجأة تزداد وتكبر، فقبل سنوات قليلة فقط، أخذ عدد شركاته الفنية يزداد، كما كثف نشاطاته المسرحية.

ويبدو أنّ محاولات التباهي من قبل زوجته المهرة البحرينية، أوقعت بالمسلم، حيث فوجئ المجتمع الكويتي بالبذخ المفاجئ الذي هبط عليه، خاصة بعد أن صورت المهرة مقطع فيديو للحظة إهداء زوجها لها طائرة خاصة، بل وافتتاحها أيضًا شركة طيران خاصة.

ورغم إصراره على أنّ هذه الأموال نتيجة عمله الفني، لكن الأموال غير المبررة أوقعت به في قبضة الأمن في النهاية. وقام الأمن الكويتي بنشر مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية اعتقال المسلم بعد اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخدرة في مكتبه.

شركة وهمية

بعدما تزايدت الشكوك، دأب عادل المسلم على الحديث عن عمله في مجال الطيران الخاص وتأسيسه لـ 4 شركات في ساعات بتشيكيا، متحدثًا في كل المناسبات تقريبًا عن شركة طيران خاصة قال إن اسمها “كيو8 برايفت جت”. غير أن هذه الشركة تبدو وهمية فلا وجود لها على الأقل في عالم الانترنت. وتقول مصادر مقربة من المسلم إن الطائرة المهداة للمهرة كانت خدعة فهي على ما يبدو طائرة مستأجرة.

مهرجان كان

يقول المسلم وزوجته إنهما أول فنانين خليجيين تتم دعوتهما الى مهرجان كان السينمائي الشهير. غير أن هذا الحضور يبقى محل جدل كبير رغم دفاع المسلم في برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان الماضي بالقول إنه دعي كمنتج.

ويقول مطلعون إن الفنانين حضرا على الأرجح بصفتهما الشخصية لالتقاط الصور من دون أن أي دعوة رسمية من المهرجان العريق.

حياة باذخة

وفي أول تعليق لها بعد القبض على زوجها، كتبت الفنانة البحرينية المهرة: “اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها”، وتلقت بعدها سيلًا من التعليقات والاستفسارات تجاهلت الرد عليها. يذكر أنّ “المهرة” حامل في الأسبوع الـ(20).

والممثلة البحرينية المولودة في 30 يوليو (1991) تزوجت بعادل المسلم، وهي تصغره بـ(21) عامًا بعد قصة حب، يقال إنها امتدت 3 أعوام”.

وشكل العام 2013 نقطة التحول الأهم في حياتها، عندما أخذ بيدها المسلم لصعود سلم النجومية، ومنحها أدوار بطولة في المسرح الكويتي عبر مسرحية الرعب “عاشقة الجن”، ثم توالت أدوار البطولة التي أدتها في 3 مسرحيات كان آخرها “صرخة الأشباح” في (2015).

ظهور لافت

بعد زواجها من المسلم، أصبح ظهور الثنائي في برامج المنوعات ملفتاً ومثيراً في الوقت نفسه، إذ يشعر معهما المتابع بأن اللون الوردي هو الطاغي على حياتهما المخملية الباذخة، لا سيما وأن السؤال الثابت في كل البرامج كان يتمحور حول ثروته التي جمعها في وقت وجيز.

وفي أواخر مارس الماضي، بعد مرور شهر على زواجهما، كان عادل المسلم ضيفاً على برنامج “ليالي الكويت”، وفي مداخلة هاتفية من نصفه الثاني “المهرة” لم تتورع عن كيل عبارات الغزل به أمام المشاهدين، وفي ختام المداخلة طلبت منه عدم الحديث عن “الشركة والأعمال الخاصة به”، خوفاً من الحسد على حد وصفها، فيما فاضت مشاعر المسلم الذي بدا رومانسياً هادئاً.. ولم يتمالك مشاعره، وقال: “مهرة حبيبتي ودنيتي كلها ويكفي أنها أعطتني روحها وحياتها.. وعسى ربي يتمم علينا سعادتنا”.

رومانسية مثيرة للجدل

الرومانسية المثيرة للجدل والانتقادات التي طالت الثنائي لم تتوقف، فالمهرة و”فتى أحلامها” على حد وصفها في جميع إطلالاتها سواء عبر “سناب شات” أو عبر الكاميرات التلفزيونية، أهدت زوجها في مايو الماضي أثناء مؤتمر صحافي للحديث عن تفاصيل مسرحية the phantom””، ما وصفته بـ”أغلى تلفون” أمام الصحافة ووسائل الإعلام.

وعن حياة الترف التي يعيشها، يقول المسلم في إحدى إطلالاته، “إنه أسس 4 شركات في تشيكيا خلال 4 ساعات.” وأضاف: “اللي يبي طيارة مو شيء صعب، لو أجد الشخص اللي أثق فيه أعطيه مفتاح الطريقة شلون ياخذ طيارة، مستعد أوصله وأخليه يملك طيارة في أسبوع الموضوع سهل مو صعب”.

ولعل المسلم لم يكن ليطلق هذا التصريح الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لاحقاً على نطاق واسع وبات أكثر مقاطع الفيديو تداولاً اليوم بعد غموض لف ثروته المتسارعة، لو كان يعلم مصيره.

من جهتها، حرصت “المهرة” التي تعتبر نفسها أول ممثلة خليجية تقف وزوجها على السجادة الحمراء في مهرجان “كان”، على أن تظهر للناس بأن المسلم عاشق متيم بها. كيف لا؟! وهو الذي فاجأها مرتين، الأولى عندما أنشأ مركزاً صحياً للعلاج الطبيعي في تشيكيا يحمل اسمها، وفي المرة الثانية عندما أضاء لها سماء “جسر البوسفور” بقلبين يرفرفان باسمها واسمه.