فيديو يكشف معاناة أسرة سعودية بقرية صعبر في محافظة رابغ.. وخالد الفيصل يتدخل

صحيفة المرصد: كلف مستشار خالد الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل -فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بدراسة حالة أسرة سعودية تعيش في ظروف قاسية بقرية صعبر بمحافظة رابغ.وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مكان سكن لأسرة الذي يتألف من غرفتين متهالكتين، ولا يتوفر بهما أي أثاث.من جهته أوضح رب الأسرة في الفيديو الذي لا يتجاوز مدته 29 ثانية، أنهم يعيشون على هذه الحال منذ سنوات طويلة.