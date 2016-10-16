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فيديو يكشف معاناة أسرة سعودية بقرية صعبر في محافظة رابغ.. وخالد الفيصل يتدخل

16 أكتوبر, 2016 , 17:29 م
فيديو يكشف معاناة أسرة سعودية بقرية صعبر في محافظة رابغ.. وخالد الفيصل يتدخل
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صحيفة المرصد: كلف مستشار خالد الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل -فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بدراسة حالة أسرة سعودية تعيش في ظروف قاسية بقرية صعبر بمحافظة رابغ.وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مكان سكن لأسرة الذي يتألف من غرفتين متهالكتين، ولا يتوفر بهما أي أثاث.من جهته أوضح رب الأسرة في الفيديو الذي لا يتجاوز مدته 29 ثانية، أنهم يعيشون على هذه الحال منذ سنوات طويلة.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    16 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    سار888

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  2. 40
    16 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    سعدون

    اذا تكاتف جميع موظفي الدول مدنين عسكر و قطاع خاص باذن الله لان يوجد فقير في البلاد يوضع حساب حكومي و ضع ماشاء دع الاغنيا.. هذا للموظفين والجزاء عظيم
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  3. 39
    16 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    ابو وديع

    الي يقهرك كمان ان افراد الجمعية الخيرية جيرانهم وساكنين جنبهم في نفس الحي لابد محاسبة الجمعيات ومسؤوليها يجب قطع اياديهم
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  4. 38
    16 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    متعب

    يوجد مناطق في الحجاز و المنطقة الجنوبية والشمالية من شدة الفقر الي فيها تجعلك تشك بأنك في دولة خليجية. .. 😎
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  5. 37
    16 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    سعدون

    للجميع يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوا ولا تعاونوا على الاثم و العدوان لو وضع حساب للفقراء ووضع كل موظف 50 او 100 ريال شهرا خير كثي
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  6. 36
    16 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    ابو وديع

    الي يقول الموضوع في ان اتقي الله في نفسك الأم مريضة بالسكر وبها غرغنية في رجولها والولد تعبان نفسيا واعرفهم شخصيا والي يقهرك ان الجمعية الخيرية جنبهم
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  7. 35
    16 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    متعب

    هؤلا الفقراء السعوديين أولى بالرز الذي يصدر للخارج. .... 😎
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  8. 34
    16 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    والله اقول الحق

    اعرف ناس اذا جات الجميعيه تشوف البيت عشان يكشفون هل هم مستحقين شالو الاجهزه الكهربائية وحطوها عند الجيران وحاسو البيت لا حول ولاقوة الابالله العظيم
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  9. 33
    16 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    ابو وديع

    ياجماعة الخير هذه العائلة اعرفها والله ظروفهم قاسية وابوهم منوم بالمستشفى له شهرين مدري توفى ولا لسى بالمستشفى.. وترا في غيرهم كثير وبجنبهم كمان ..
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  10. 32
    16 أكتوبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:4088

    العنيد

    ايام عمر رضي الله عنه لما مر على حرمه مع اولادها وماعندهم اي شي ياكلونه قالت الله بيننا وبين عمر قالها وما يدري عمر بكم قالت تولى امرنا فيغفل عنا !!!
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  11. 31
    16 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:4088

    العنيد

    طيب وسكان الحي وينهم عنهم مثل عمدة الحي وأمام المسجد ليه ماساعدوهم على الأقل يسجلونهم بالجمعيات الخيريه والضمان الاجتماعي
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  12. 30
    16 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    والله اقول الحق

    المكان وسخ حتى لو الواحد فقير لا زم يهتم بالنظافة احس الموضوع فيه انا واخواتها حتى لو اعيش في البر النظافه لابد منها الحمد لله الذي عافانا
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  13. 29
    16 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    الإيمان بالله..

    الحق لله بأن ... الجمعات الخيريه أصبحت فيها محسوبيات ومعارف ومقربين. ويتركون من هم بأمس الحاجه للصدقه عليهم لا وتلقاهم ياموظفين يامتقاعدين. للأس
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  14. 28
    16 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:4088

    العنيد

    يعني الي مايظهر ويستجدي في وسائل التواصل ماحد يدري عنه
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  15. 27
    16 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    راشد

    يعني توكم تشوفونهم وتدرون عنهم ليه رابغ مافيها دواير حكوميه مافيها أئمة مساجد جمعيات خيريه ترا بيت بسيط وجيد وعلى قدهم بهالمنطقه مايكلف 25 الف ريال
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  16. 26
    16 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    ابن الوغيده

    ويل ثم ويل من يوم لاينفع فيه واسطه عمله بامانه،،للمسؤلين بالضمان والشؤن الاجتماعيه،والله لتسئلن عنهم ،حتى المواطنين،اين زكاتكم، لاتامن عقاب الله
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  17. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    الإيمان بالله..

    التاجر الذي يتاجر من خير هذه البلد المفترض حتى لا يشاور في دفع الزكاوات للمحتاجين.. بل تؤخذ بأمر ولي الأمر.. أو يطرد منها. ويأتون بالبديل.
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  18. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    زمن الذكريات

    الله يرحم حالهم ويغنيهم من فضله
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  19. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    مبغض الدواعش

    الله يكون في عونهم كل العالم تحت ستر الله....
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  20. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    مبغض الدواعش

    هدا سعودي فلوس كتير ههههه
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  21. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    ع . الحربي

    الله يكون في عونهم . *****
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  22. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    مبغض الدواعش

    المشكله دول العالم يحسبون كل سعودي تاجر مساكين🙈🙈
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  23. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    مبغض الدواعش

    الله المستعان فيه ناس عايشه وفيه ناس جعلها العايشه.....
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  24. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    فهد

    شيء يصيبني بالحسرة والألم، إلى متى أمر وجه لبحث حالة وحق المواطن ! وليس محاسبة المقصرين في عملهم،وهل ينتطر نتيجة الدراسة وهل ستنتشله من الفقر والعوز!
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  25. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    مبغض الدواعش

    مخالف للنشر
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  26. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  27. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:1528

    بلادي زوينا

    الفقر و الغناء من الله مقسم الأرزاق و هذا أبتلاء فربما الفقير لفقرة سبب لدخوله الجنه و الغني سبب لدخول النار سبحان الله العظيم ، ما خلق نفس وضيعها
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  28. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  29. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    كل ماشفتو حاله قلتو وين التجار انتم وش فيكم قطو بينكم على عشرة اوخمسين او مئة وساعدوا المحتاج خلو التجار يعرفون وبعدين مشغولين بالتجارة
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  30. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    يح يح

    ياكرهي للمسولين حقين الشوون الاجتماعيه وحقين الضمان لاجوك يترززون امام الكميرات وفعلنا وسوينا واذا جاه المراجع لمكتبه تلقاه مسكر بيبانه تقول في بيته
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  31. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    سبهلل

    الفقر موجود في كل مكان وهذا اللي طلع للإعلام وهناك غيرهم الكثير
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  32. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    الإيمان بالله..

    يا الله أنك تعلم بالفقراء والمساكين والظعفاء الذين لاحول لهم ولا قدره وأيضا تلقأهم متعففين. يالله كن عونآ لهم وأرزقهم من حيث لايحتسبون..
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  33. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    قائم مقام ***

    التاجر مسئوال عن أهله فقط اما الناس فلهم الله والملك فهم رعيته والمسئوال عنهم وش دخل التاجر بهم فقط لما تكون زكاة او صدقة كلامك صح
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  34. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الشتاء قرب لمن يستطيع التصدق على قريب او البحث عن محتاج لكسوة الشتاء هذا تذكير من الان وبالله التوفيق
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  35. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    بقايا مشاعر

    تجارنا كفرو عن ذنوبكم شفطتم دمنا سنين اجرجو زكاة اموالكم علها تشفع لكم تعهدو مثل هذه الحلات حرام نحن في بلد نفطي يكون بيننا مثلهم دول الجوار طمعت بنا
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  36. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    حسب مشاهدتي اكثر من يتصدق الفقراء على بعضهم وليس شرط ان تكون تاجر عشان تتصدق لان الفقير يعرف الفقير من التجربة وان شاءالله كلن فيه خير والله أعلم
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  37. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    بقايا مشاعر

    الله يرحم حالهم صحيح العوز ضاهر لكن انعدم الترتيب والنظافه لابد منها حتى لوان الانسان جالس على كراتين ..الله يعينهم اتمني من تجارنا تبني مثل هؤلاء.يتب
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  38. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    انا لله وانا اليه راجعون
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  39. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  40. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    أبو بنيان

    وين تجارنا عنهم الي كل صيف يهيطون بسيارتهم الفخمة في لندن وباريس
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  41. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    فلاديمير بوتين

    مخالف للنشر
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