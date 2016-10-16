فيديو يكشف معاناة أسرة سعودية بقرية صعبر في محافظة رابغ.. وخالد الفيصل يتدخل

صحيفة المرصد: كلف مستشار خالد الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل -فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بدراسة حالة أسرة سعودية تعيش في ظروف قاسية بقرية صعبر بمحافظة رابغ.وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مكان سكن لأسرة الذي يتألف من غرفتين متهالكتين، ولا يتوفر بهما أي أثاث.من جهته أوضح رب الأسرة في الفيديو الذي لا يتجاوز مدته 29 ثانية، أنهم يعيشون على هذه الحال منذ سنوات طويلة.
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تعليقات ( 41 )
سار888مخالف للنشر
سعدوناذا تكاتف جميع موظفي الدول مدنين عسكر و قطاع خاص باذن الله لان يوجد فقير في البلاد يوضع حساب حكومي و ضع ماشاء دع الاغنيا.. هذا للموظفين والجزاء عظيم
ابو وديعالي يقهرك كمان ان افراد الجمعية الخيرية جيرانهم وساكنين جنبهم في نفس الحي لابد محاسبة الجمعيات ومسؤوليها يجب قطع اياديهم
متعبيوجد مناطق في الحجاز و المنطقة الجنوبية والشمالية من شدة الفقر الي فيها تجعلك تشك بأنك في دولة خليجية. .. 😎
سعدونللجميع يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوا ولا تعاونوا على الاثم و العدوان لو وضع حساب للفقراء ووضع كل موظف 50 او 100 ريال شهرا خير كثي
ابو وديعالي يقول الموضوع في ان اتقي الله في نفسك الأم مريضة بالسكر وبها غرغنية في رجولها والولد تعبان نفسيا واعرفهم شخصيا والي يقهرك ان الجمعية الخيرية جنبهم
متعبهؤلا الفقراء السعوديين أولى بالرز الذي يصدر للخارج. .... 😎
والله اقول الحقاعرف ناس اذا جات الجميعيه تشوف البيت عشان يكشفون هل هم مستحقين شالو الاجهزه الكهربائية وحطوها عند الجيران وحاسو البيت لا حول ولاقوة الابالله العظيم
ابو وديعياجماعة الخير هذه العائلة اعرفها والله ظروفهم قاسية وابوهم منوم بالمستشفى له شهرين مدري توفى ولا لسى بالمستشفى.. وترا في غيرهم كثير وبجنبهم كمان ..
عدد التعليقات:4088
العنيدايام عمر رضي الله عنه لما مر على حرمه مع اولادها وماعندهم اي شي ياكلونه قالت الله بيننا وبين عمر قالها وما يدري عمر بكم قالت تولى امرنا فيغفل عنا !!!
عدد التعليقات:4088
العنيدطيب وسكان الحي وينهم عنهم مثل عمدة الحي وأمام المسجد ليه ماساعدوهم على الأقل يسجلونهم بالجمعيات الخيريه والضمان الاجتماعي
والله اقول الحقالمكان وسخ حتى لو الواحد فقير لا زم يهتم بالنظافة احس الموضوع فيه انا واخواتها حتى لو اعيش في البر النظافه لابد منها الحمد لله الذي عافانا
الإيمان بالله..الحق لله بأن ... الجمعات الخيريه أصبحت فيها محسوبيات ومعارف ومقربين. ويتركون من هم بأمس الحاجه للصدقه عليهم لا وتلقاهم ياموظفين يامتقاعدين. للأس
عدد التعليقات:4088
العنيديعني الي مايظهر ويستجدي في وسائل التواصل ماحد يدري عنه
راشديعني توكم تشوفونهم وتدرون عنهم ليه رابغ مافيها دواير حكوميه مافيها أئمة مساجد جمعيات خيريه ترا بيت بسيط وجيد وعلى قدهم بهالمنطقه مايكلف 25 الف ريال
ابن الوغيدهويل ثم ويل من يوم لاينفع فيه واسطه عمله بامانه،،للمسؤلين بالضمان والشؤن الاجتماعيه،والله لتسئلن عنهم ،حتى المواطنين،اين زكاتكم، لاتامن عقاب الله
الإيمان بالله..التاجر الذي يتاجر من خير هذه البلد المفترض حتى لا يشاور في دفع الزكاوات للمحتاجين.. بل تؤخذ بأمر ولي الأمر.. أو يطرد منها. ويأتون بالبديل.
زمن الذكرياتالله يرحم حالهم ويغنيهم من فضله
مبغض الدواعشالله يكون في عونهم كل العالم تحت ستر الله....
مبغض الدواعشهدا سعودي فلوس كتير ههههه
ع . الحربيالله يكون في عونهم . *****
مبغض الدواعشالمشكله دول العالم يحسبون كل سعودي تاجر مساكين🙈🙈
مبغض الدواعشالله المستعان فيه ناس عايشه وفيه ناس جعلها العايشه.....
فهدشيء يصيبني بالحسرة والألم، إلى متى أمر وجه لبحث حالة وحق المواطن ! وليس محاسبة المقصرين في عملهم،وهل ينتطر نتيجة الدراسة وهل ستنتشله من الفقر والعوز!
مبغض الدواعشمخالف للنشر
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:1528
بلادي زويناالفقر و الغناء من الله مقسم الأرزاق و هذا أبتلاء فربما الفقير لفقرة سبب لدخوله الجنه و الغني سبب لدخول النار سبحان الله العظيم ، ما خلق نفس وضيعها
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
🍉زائر المساء✋🍉🕟كل ماشفتو حاله قلتو وين التجار انتم وش فيكم قطو بينكم على عشرة اوخمسين او مئة وساعدوا المحتاج خلو التجار يعرفون وبعدين مشغولين بالتجارة
يح يحياكرهي للمسولين حقين الشوون الاجتماعيه وحقين الضمان لاجوك يترززون امام الكميرات وفعلنا وسوينا واذا جاه المراجع لمكتبه تلقاه مسكر بيبانه تقول في بيته
سبهللالفقر موجود في كل مكان وهذا اللي طلع للإعلام وهناك غيرهم الكثير
الإيمان بالله..يا الله أنك تعلم بالفقراء والمساكين والظعفاء الذين لاحول لهم ولا قدره وأيضا تلقأهم متعففين. يالله كن عونآ لهم وأرزقهم من حيث لايحتسبون..
قائم مقام ***التاجر مسئوال عن أهله فقط اما الناس فلهم الله والملك فهم رعيته والمسئوال عنهم وش دخل التاجر بهم فقط لما تكون زكاة او صدقة كلامك صح
🍉زائر المساء✋🍉🕟الشتاء قرب لمن يستطيع التصدق على قريب او البحث عن محتاج لكسوة الشتاء هذا تذكير من الان وبالله التوفيق
بقايا مشاعرتجارنا كفرو عن ذنوبكم شفطتم دمنا سنين اجرجو زكاة اموالكم علها تشفع لكم تعهدو مثل هذه الحلات حرام نحن في بلد نفطي يكون بيننا مثلهم دول الجوار طمعت بنا
🍉زائر المساء✋🍉🕟حسب مشاهدتي اكثر من يتصدق الفقراء على بعضهم وليس شرط ان تكون تاجر عشان تتصدق لان الفقير يعرف الفقير من التجربة وان شاءالله كلن فيه خير والله أعلم
بقايا مشاعرالله يرحم حالهم صحيح العوز ضاهر لكن انعدم الترتيب والنظافه لابد منها حتى لوان الانسان جالس على كراتين ..الله يعينهم اتمني من تجارنا تبني مثل هؤلاء.يتب
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمانا لله وانا اليه راجعون
أبو بنيانوين تجارنا عنهم الي كل صيف يهيطون بسيارتهم الفخمة في لندن وباريس
فلاديمير بوتينمخالف للنشر