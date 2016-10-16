بالفيديو: مدرب كاراتيه يستعرض مهارته أمام الطلاب .. شاهد ماذا حدث له مع هذا المعلم !

صحيفة المرصد : في مقطع طريف لمدرب كاراتيه حضر إلى إحدى المدارس بعد أن قدمت المدرسة له دعوة بمناسبة نشاط رياضي مفتوح، فحاول المدرب استعراض المهارات الدفاعية لمحترف الكاراتيه فتقدم له معلم لتطبيق بعض المهارات عليه. لكن الطريف أن هذا المعلم لديه صحة جيدة مكنته من قلب الموازين ضد المدرب وهزمه أمام الطلاب، وسط ضحكات وتصفيق الطلاب.
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تعليقات ( 18 )
لاعب كراتيه سابقالكراتيه ليست بهذا الأسلوب ( هذي مصارعه ) الكراتيه لعبة لاتعتمد على الإلتحام المباشر (هي دفاع عن النفس ) لاتمكن الشخص من التوصل إليك ( هذا لاعب فاشل)
عدد التعليقات:14558
قلم الحقيقهالمفروض بدل طاخ طيخ اطرح لاتطرح وبو شماغ يفرفر حولهم احضرو لهم بيانو مع عازف وعطوها عزف موسيقي ولاأروع يتخللها بعض الأناشيد في حب الوطن والولاء له.
معيضفيه بدوي تهاوش مع فلبيني يلعب كراتيه ومع البدوي عجرا المهم نقز الفلبيني وصكه البدوي في العجرا لين يرفص قال أبك انقز يا طقعان هههههههههه
جنوبيه *المدرب. قزوووم مقارنه مع الي مسكه طويل ومجسم ماشاء الله ههههههه
متابع عن بعدفيه معلق عنده حالة نفسية من كل شيء.ولكن لا غرابة في ذلك لأن من كره الدين وأهله أنزل الله في قلبه الرعب والخوف .. وجعل حياته ضنكا كأنما يصعد في السماء.
معيضيانوف انا أقولك طلعه فوق السطح وشوفه الحمام والديك مركب سن ذهب ههههههههههه
مسمارههههه جنوبي والنعم صحححه ماشاءالله دغابيس وعصييده ومرقه
بطيحان لجبرويهههههههههه رههههيب مشبب💪
معيضنفس جسم وقوة طير شلوى ذيبان من يعرفه ومختفي له كم يوم عن المرصد
نوف المحتشمهياقلم الخنبقه شكل عندك مشكله مع ابوشماغ تلاحقك منذ الصغر ياترى ماهي ؟!
وشك وشكهههههه كلبشه مشبب
الزهرانيكفو يامشبب
عدد التعليقات:14558
قلم الحقيقهنشاط يجيب الهم والغم والاكتئآب قال نشاط طريف ههه. من شفت أبو شماغ يفرفر عندهم ويمهم رايح جاي ونا عارف انه نشاط تحت اشراف أخونجي .هذا حياته طاخ طيخ ههه
عاجلأخطأ لاعب الكرتيه بتسليمه نفسه فكانت النتيجه عكسيه ( رنووووه رن ومردغوه مردغه )
مفقودهذا يذكرني بعافية الظلاميين في البلد
عاشق صلالهتطبيق عملي مضحك أولاً في عالم الكرتية لن يسلمك نفسه بكل سهوله لكي تمسكة بطريقة مريحه ثانياًلا مقارنة في الطول بين المعلم والمدرب في الاخير المدرب غبى