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بالفيديو: مدرب كاراتيه يستعرض مهارته أمام الطلاب .. شاهد ماذا حدث له مع هذا المعلم !

16 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
بالفيديو: مدرب كاراتيه يستعرض مهارته أمام الطلاب .. شاهد ماذا حدث له مع هذا المعلم !
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صحيفة المرصد : في مقطع طريف لمدرب كاراتيه حضر إلى إحدى المدارس بعد أن قدمت المدرسة له دعوة بمناسبة نشاط رياضي مفتوح، فحاول المدرب استعراض المهارات الدفاعية لمحترف الكاراتيه فتقدم له معلم لتطبيق بعض المهارات عليه. لكن الطريف أن هذا المعلم لديه صحة جيدة مكنته من قلب الموازين ضد المدرب وهزمه أمام الطلاب، وسط ضحكات وتصفيق الطلاب.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    لاعب كراتيه سابق

    الكراتيه ليست بهذا الأسلوب ( هذي مصارعه ) الكراتيه لعبة لاتعتمد على الإلتحام المباشر (هي دفاع عن النفس ) لاتمكن الشخص من التوصل إليك ( هذا لاعب فاشل)
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  2. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 18:35 م
    عدد التعليقات:14558

    قلم الحقيقه

    المفروض بدل طاخ طيخ اطرح لاتطرح وبو شماغ يفرفر حولهم احضرو لهم بيانو مع عازف وعطوها عزف موسيقي ولاأروع يتخللها بعض الأناشيد في حب الوطن والولاء له.
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  3. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    معيض

    فيه بدوي تهاوش مع فلبيني يلعب كراتيه ومع البدوي عجرا المهم نقز الفلبيني وصكه البدوي في العجرا لين يرفص قال أبك انقز يا طقعان هههههههههه
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  4. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    المقطع مغبر له 5 سنوات ،،
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  5. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    جنوبيه *

    المدرب. قزوووم مقارنه مع الي مسكه طويل ومجسم ماشاء الله ههههههه
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  6. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    متابع عن بعد

    فيه معلق عنده حالة نفسية من كل شيء.ولكن لا غرابة في ذلك لأن من كره الدين وأهله أنزل الله في قلبه الرعب والخوف .. وجعل حياته ضنكا كأنما يصعد في السماء.
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  7. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    معيض

    يانوف انا أقولك طلعه فوق السطح وشوفه الحمام والديك مركب سن ذهب ههههههههههه
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  8. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    مسمار

    ههههه جنوبي والنعم صحححه ماشاءالله دغابيس وعصييده ومرقه
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  9. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    بطيحان لجبروي

    هههههههههه رههههيب مشبب💪
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  10. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    معيض

    نفس جسم وقوة طير شلوى ذيبان من يعرفه ومختفي له كم يوم عن المرصد
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  11. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    نوف المحتشمه

    ياقلم الخنبقه شكل عندك مشكله مع ابوشماغ تلاحقك منذ الصغر ياترى ماهي ؟!
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  12. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    وشك وشك

    هههههه كلبشه مشبب
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  13. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    لو طلع فسوه
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  14. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    الزهراني

    كفو يامشبب
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  15. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:14558

    قلم الحقيقه

    نشاط يجيب الهم والغم والاكتئآب قال نشاط طريف ههه. من شفت أبو شماغ يفرفر عندهم ويمهم رايح جاي ونا عارف انه نشاط تحت اشراف أخونجي .هذا حياته طاخ طيخ ههه
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  16. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    عاجل

    أخطأ لاعب الكرتيه بتسليمه نفسه فكانت النتيجه عكسيه ( رنووووه رن ومردغوه مردغه )
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  17. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    مفقود

    هذا يذكرني بعافية الظلاميين في البلد
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  18. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    عاشق صلاله

    تطبيق عملي مضحك أولاً في عالم الكرتية لن يسلمك نفسه بكل سهوله لكي تمسكة بطريقة مريحه ثانياًلا مقارنة في الطول بين المعلم والمدرب في الاخير المدرب غبى
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