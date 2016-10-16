بالفيديو: مدرب كاراتيه يستعرض مهارته أمام الطلاب .. شاهد ماذا حدث له مع هذا المعلم !

صحيفة المرصد : في مقطع طريف لمدرب كاراتيه حضر إلى إحدى المدارس بعد أن قدمت المدرسة له دعوة بمناسبة نشاط رياضي مفتوح، فحاول المدرب استعراض المهارات الدفاعية لمحترف الكاراتيه فتقدم له معلم لتطبيق بعض المهارات عليه. لكن الطريف أن هذا المعلم لديه صحة جيدة مكنته من قلب الموازين ضد المدرب وهزمه أمام الطلاب، وسط ضحكات وتصفيق الطلاب.