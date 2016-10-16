المرور ينشر فيديو يوضح خدمة “موجز” للتعرف على تاريخ السيارة المستعملة عند الشراء

صحيفة المرصد :قدّم المرور السعودي خدمة “موجز” للتعريف بالسيارات المستعملة التي يرغب صاحبها في بيعها للآخرين.

وتتيح خدمة “موجز” التعرف على تاريخ السيارة المستعملة ومواصفاتها، والحوادث التي تعرضت لها، وتاريخ آخر فحص تم للسيارة.

وتهدف خدمة موجز؛ إلى رفع مستوى الشفافية، وتوفير الجهد والوقت للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة، وتحديد التقييم المناسب لسعر السيارة المستعملة عند بيعها.وتستمد خدمة موجز، بياناتها من المرور السعودي، وشركات التأمين على السيارات.