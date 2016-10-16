صحيفة المرصد :قدّم المرور السعودي خدمة “موجز” للتعريف بالسيارات المستعملة التي يرغب صاحبها في بيعها للآخرين.
وتتيح خدمة “موجز” التعرف على تاريخ السيارة المستعملة ومواصفاتها، والحوادث التي تعرضت لها، وتاريخ آخر فحص تم للسيارة.
وتهدف خدمة موجز؛ إلى رفع مستوى الشفافية، وتوفير الجهد والوقت للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة، وتحديد التقييم المناسب لسعر السيارة المستعملة عند بيعها.وتستمد خدمة موجز، بياناتها من المرور السعودي، وشركات التأمين على السيارات.
المرور ينشر فيديو يوضح خدمة “موجز” للتعرف على تاريخ السيارة المستعملة عند الشراء
صحيفة المرصد :قدّم المرور السعودي خدمة “موجز” للتعريف بالسيارات المستعملة التي يرغب صاحبها في بيعها للآخرين.
تعليقات ( 15 )
أبو عمادالى مدير المرور في الرياض لماذا ربطت الفحص في المحافظات قبل توفر محطات الفحص هل تعلم ان جميع المحافظات عندهم اعفا من الفحص وشكرا
ياخرطي ارفع عمر السيارات المستخدمه للإستيراد من 5سنوات الى 10تكبس السيارات في دول الخليج وموديلها 2005وطالع أسمح بستيرادها اطيب من 2010عندنا
يالطيفبصراحة خطاء إظهار معلومات عن اي سيارة حتى لو كانت تسير في الشارع عن طريق موجز له سلبيات كارثية أكثر من فائدته
ياخرطي ارفع عمر السيارات المستخدمه للإستيراد من 5سنوات الى 10جهاز ياباني ب150 او اقرب مركز ب50ريال يكشف السمكره ويخدمني طول العمر وفحص المكينه والقير ضروري عند الميكانيكي مامنه فايده شفط فلوس
يالطيففيه مشكله وخطيرة الي هي أخذ رقم السيارة وطلع رقم الهاتف أو اسم صاحب السيارة وأخذ معلومات عن الشخص الذي اريدة يعني تعطيني معلومات وأنا مرتاح فيسرنا خبر
إبتسامة هوليودموجز المرور ﻷخبار السيارات.. آخر الموجز..ههه. الله يوفقهم..
إبتسامة هوليودشكرا للمرور..بس حصلتوا فلوس نشتري مستعل او جديد!! ...أكثر الشراء منتهي بالتمليك...باقي رمش عيوننا لسى ماخذوه شركات التقسيط..
سعيدالمستفيد منها الشريطة وأصحاب المعارض لأنهم هم الوحيدين القادرين على الاطلاع على هذة المعلومات. .كان بالإمكان أن تكون عن طريق أبشر ليستفيد منها المواطن
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالاخدمة جميلة لفضح الشريطية والحرامية الي يبيعوا السيارات مضروبة
عادليدورن فلوس اي شكل دفع تقرير
عادليدورن فلوس اي شكل دفع تقرير
ارز 👊 نجدخدمه مالها داعي كم كلفت الميزانية هذا راي
ارز 👊 نجدخدمات كثيره لكي يرتاح ذوي الدخل المحدود