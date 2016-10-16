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المرور ينشر فيديو يوضح خدمة “موجز” للتعرف على تاريخ السيارة المستعملة عند الشراء

16 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
المرور ينشر فيديو يوضح خدمة “موجز” للتعرف على تاريخ السيارة المستعملة عند الشراء
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صحيفة المرصد :قدّم المرور السعودي خدمة “موجز” للتعريف بالسيارات المستعملة التي يرغب صاحبها في بيعها للآخرين.
وتتيح خدمة “موجز” التعرف على تاريخ السيارة المستعملة ومواصفاتها، والحوادث التي تعرضت لها، وتاريخ آخر فحص تم للسيارة.
وتهدف خدمة موجز؛ إلى رفع مستوى الشفافية، وتوفير الجهد والوقت للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة، وتحديد التقييم المناسب لسعر السيارة المستعملة عند بيعها.وتستمد خدمة موجز، بياناتها من المرور السعودي، وشركات التأمين على السيارات.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    الزبده .. هو الحصول على الرسوم مقابل التقرير .... ( يعني فلوووووووووووووس )
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  2. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    أبو عماد

    الى مدير المرور في الرياض لماذا ربطت الفحص في المحافظات قبل توفر محطات الفحص هل تعلم ان جميع المحافظات عندهم اعفا من الفحص وشكرا
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  3. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    ياخرطي ارفع عمر السيارات المستخدمه للإستيراد من 5سنوات الى 10

    تكبس السيارات في دول الخليج وموديلها 2005وطالع أسمح بستيرادها اطيب من 2010عندنا
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  4. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    يالطيف

    بصراحة خطاء إظهار معلومات عن اي سيارة حتى لو كانت تسير في الشارع عن طريق موجز له سلبيات كارثية أكثر من فائدته
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  5. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    ياخرطي ارفع عمر السيارات المستخدمه للإستيراد من 5سنوات الى 10

    جهاز ياباني ب150 او اقرب مركز ب50ريال يكشف السمكره ويخدمني طول العمر وفحص المكينه والقير ضروري عند الميكانيكي مامنه فايده شفط فلوس
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  6. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    يالطيف

    فيه مشكله وخطيرة الي هي أخذ رقم السيارة وطلع رقم الهاتف أو اسم صاحب السيارة وأخذ معلومات عن الشخص الذي اريدة يعني تعطيني معلومات وأنا مرتاح فيسرنا خبر
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  7. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    إبتسامة هوليود

    موجز المرور ﻷخبار السيارات.. آخر الموجز..ههه. الله يوفقهم..
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  8. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    إبتسامة هوليود

    شكرا للمرور..بس حصلتوا فلوس نشتري مستعل او جديد!! ...أكثر الشراء منتهي بالتمليك...باقي رمش عيوننا لسى ماخذوه شركات التقسيط..
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  9. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    سعيد

    المستفيد منها الشريطة وأصحاب المعارض لأنهم هم الوحيدين القادرين على الاطلاع على هذة المعلومات. .كان بالإمكان أن تكون عن طريق أبشر ليستفيد منها المواطن
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  10. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  11. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    خالد ابو تالا

    خدمة جميلة لفضح الشريطية والحرامية الي يبيعوا السيارات مضروبة
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  12. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    عادل

    يدورن فلوس اي شكل دفع تقرير
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  13. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    عادل

    يدورن فلوس اي شكل دفع تقرير
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  14. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    ارز 👊 نجد

    خدمه مالها داعي كم كلفت الميزانية هذا راي
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  15. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    ارز 👊 نجد

    خدمات كثيره لكي يرتاح ذوي الدخل المحدود
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