بالصور.. المواطن “الشراري” يكشف كيف اصطاد ذئبين مفترسين فجراً ويروي قصة نجاته من ذئب كبير

صحيفة المرصد: كشف صائد الذئاب المفترسة شمال العيساوية بمحافظة القريات، حسن بن الأسمر الشراري عن تفاصيل مطاردته ذئاباً مفترسة فجر أمس، حيث تمكّن خلال تلك المطاردة من القبض على ذئبين ضمن مجموعة ذئاب اعتدت على أغنامه وقتلت اثنين منها.

وأضاف بحسب “سبق”: “قبل ثلاثة أيام كنا نياماً في صحراء الحماد التي تبعد عن مزرعتنا 20 كيلومترا وأيقظنا الذئب بعد تعثره بشجرة “رمث” وكان الصوت الذي خرج بسبب تعثره بالشجرة سببا لإيقاظنا من النوم، واتخذنا الهروب نحو السيارة وقمنا بمطاردته فجراً، وتمكنا من قتله وهو بحجم كبير، ونحمد الله أن نجانا منه حيث أننا لم نشاهد بمثل حجمه سابقاً، ولو عدنا للنوم دون أن نقتله لهجم علينا وقتلنا ونحن نيام.

وقال “الشراري”: يوم أمس وفي مزرعتنا قامت مجموعة من الذئاب بقتل اثنين من الأغنام، وسبق ذلك افتراس أغنام كثيرة من المزارع المجاورة لنا، وأن هذه الذئاب تسير حتى تقطع الطريق الدولي المؤدي للقريات وتتجه نحو المنازل والمزارع بحثاً عن الطعام.

وتابع: “قمنا بمطاردة ذئبين وبعد عملية إجهادهما تعبا ووقفا ثم قمنا باصطيادهما، وذلك صباحاً أثناء خروجها من المزارع، ومن أراد التوثيق سيجد أثر الذئاب بشكل يومي باتجاه المزارع، وندعو أصحاب المزارع المجاورة والمتنزهين للحذر من خطرها.”