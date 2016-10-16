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بالصور.. المواطن “الشراري” يكشف كيف اصطاد ذئبين مفترسين فجراً ويروي قصة نجاته من ذئب كبير

16 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
بالصور.. المواطن “الشراري” يكشف كيف اصطاد ذئبين مفترسين فجراً ويروي قصة نجاته من ذئب كبير
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صحيفة المرصد: كشف صائد الذئاب المفترسة شمال العيساوية بمحافظة القريات، حسن بن الأسمر الشراري عن تفاصيل مطاردته ذئاباً مفترسة فجر أمس، حيث تمكّن خلال تلك المطاردة من القبض على ذئبين ضمن مجموعة ذئاب اعتدت على أغنامه وقتلت اثنين منها.

وأضاف بحسب “سبق”: “قبل ثلاثة أيام كنا نياماً في صحراء الحماد التي تبعد عن مزرعتنا 20 كيلومترا وأيقظنا الذئب بعد تعثره بشجرة “رمث” وكان الصوت الذي خرج بسبب تعثره بالشجرة سببا لإيقاظنا من النوم، واتخذنا الهروب نحو السيارة وقمنا بمطاردته فجراً، وتمكنا من قتله وهو بحجم كبير، ونحمد الله أن نجانا منه حيث أننا لم نشاهد بمثل حجمه سابقاً، ولو عدنا للنوم دون أن نقتله لهجم علينا وقتلنا ونحن نيام.

وقال “الشراري”: يوم أمس وفي مزرعتنا قامت مجموعة من الذئاب بقتل اثنين من الأغنام، وسبق ذلك افتراس أغنام كثيرة من المزارع المجاورة لنا، وأن هذه الذئاب تسير حتى تقطع الطريق الدولي المؤدي للقريات وتتجه نحو المنازل والمزارع بحثاً عن الطعام.

وتابع: “قمنا بمطاردة ذئبين وبعد عملية إجهادهما تعبا ووقفا ثم قمنا باصطيادهما، وذلك صباحاً أثناء خروجها من المزارع، ومن أراد التوثيق سيجد أثر الذئاب بشكل يومي باتجاه المزارع، وندعو أصحاب المزارع المجاورة والمتنزهين للحذر من خطرها.”

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    والله خطر يتواجدن بالمدن والقرى الكلاب والذئاب رعب 💔زمان كان الكلب لطيف واللحين تغير الكلب لأحد يسميه "وفي" هذا يمكن زمان بهذا الزمن تغير 💔
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  2. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللحين الكلب🐕 صار متوحش فما بالكم بالذئب 💔
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  3. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    المسير

    الذيب مفسد يذبح اكثر من وحده يتعبث في الحلال ولاياكل الا واحده
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  4. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    هناك أنواع من الكلاب للحراسه وأشرسها الكلب القوقازي قاهر الدببه ... كلاب الكانغال تركيه ... ودوبرمان الألمانيه ....
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  5. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    عشتار بندر الحمدان

    المثل يقول : لا تفنى الغنم و لا يموت الذيب ..... وزارة الزراعة تعوضك عن الغنم و الذئب يترك في بيئته للحفاظ عليه من الانقراض .
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  6. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:3371

    ولدالشيوخ

    معوض خير يـ ابو الغنم فـ الغنم.. السؤال وين راح او بالأصح وش بتسون في الذئاب! اعترف بيني وبينك ما راح اقول لحد..
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  7. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    وشعليكم ما جربتو حرت صاحب الحلال الي يكد صحته وماله ويربي غنم وعلف لهن وحالته حاله ويجي حضرت الذيب ويذبح ويمشي سلامات لاكن علي الملازيم انهن طاحن بذيب
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  8. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    ياااي وين الرحمه اي رحمه يالكول حلاله الغنم حقته بمزرعته اي بداخل حوش ولوهو كلب اعزكم الله وكان موذي يجوز قتله كيف بذيب لاكن عفارم عليه ربطهن هو الذيب
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  9. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:1844

    عاشق الجورري

    حراام قتل الذئاب بدأت تنقرض في المملكة للقتل الجائر ،
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  10. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    احمد

    حرام وين الرحمة بمخلوق الله
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  11. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    saud

    بس اترك عنك والله شنب يالشراري
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  12. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 19:12 م
    عدد التعليقات:5638

    الرحااال

    الذئاب خلقت لتفترس..وقتلها المفروض لايتم الا اذا واجهتك..اذا لم تذهب الذئاب الى بيتك فلا داعي لقتلها..حصن شبك اغنامك جيدا..حينها الذئاب لن تأتي
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  13. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    جنوبيه *

    الله يخلف عليك فيها سبحان الله بطبيعت الذئاب متوحشه
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  14. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    احمد

    مخالف للنشر
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  15. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    777

    ضع شبك مربع حول اغنامك فهذه الذئاب نادره وتسوى الف راس من الأغنام انت بفعلك تدمر الحياة الفطريه
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  16. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    متعب

    ياشيخ هذا زمان كله أنعامي. .... الذيب جائع وشبعانه حصانيها. ... 😎
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  17. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ارز 👊 نجد

    تكوين لجنة وورشة عمل وانتداب جميع القطاعات وخارج دوام ورصد مبلغ مليارات عشان نشوف سبب المشكلة لكي يرتاح ذوي الدخل المحدود من الذئاب شرايكم ههههههههه
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  18. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ارز 👊 نجد

    تكوين لجنة وورشة عمل وانتداب جميع القطاعات وخارج دوام ورصد مبلغ مليارات عشان نشوف سبب المشكلة لكي يرتاح ذوي الدخل المحدود من الذئاب شرايكم
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  19. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ؟؟؟

    أتمنى وضع كلاب حراسه مدربه
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  20. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:11639

    برق الحرم

    ((((((((( مكتف _ الذئاب)))))))))
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