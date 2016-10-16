بالصور.. المواطن “الشراري” يكشف كيف اصطاد ذئبين مفترسين فجراً ويروي قصة نجاته من ذئب كبير

صحيفة المرصد: كشف صائد الذئاب المفترسة شمال العيساوية بمحافظة القريات، حسن بن الأسمر الشراري عن تفاصيل مطاردته ذئاباً مفترسة فجر أمس، حيث تمكّن خلال تلك المطاردة من القبض على ذئبين ضمن مجموعة ذئاب اعتدت على أغنامه وقتلت اثنين منها.
وأضاف بحسب “سبق”: “قبل ثلاثة أيام كنا نياماً في صحراء الحماد التي تبعد عن مزرعتنا 20 كيلومترا وأيقظنا الذئب بعد تعثره بشجرة “رمث” وكان الصوت الذي خرج بسبب تعثره بالشجرة سببا لإيقاظنا من النوم، واتخذنا الهروب نحو السيارة وقمنا بمطاردته فجراً، وتمكنا من قتله وهو بحجم كبير، ونحمد الله أن نجانا منه حيث أننا لم نشاهد بمثل حجمه سابقاً، ولو عدنا للنوم دون أن نقتله لهجم علينا وقتلنا ونحن نيام.
وقال “الشراري”: يوم أمس وفي مزرعتنا قامت مجموعة من الذئاب بقتل اثنين من الأغنام، وسبق ذلك افتراس أغنام كثيرة من المزارع المجاورة لنا، وأن هذه الذئاب تسير حتى تقطع الطريق الدولي المؤدي للقريات وتتجه نحو المنازل والمزارع بحثاً عن الطعام.
وتابع: “قمنا بمطاردة ذئبين وبعد عملية إجهادهما تعبا ووقفا ثم قمنا باصطيادهما، وذلك صباحاً أثناء خروجها من المزارع، ومن أراد التوثيق سيجد أثر الذئاب بشكل يومي باتجاه المزارع، وندعو أصحاب المزارع المجاورة والمتنزهين للحذر من خطرها.”
تعليقات ( 20 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩والله خطر يتواجدن بالمدن والقرى الكلاب والذئاب رعب 💔زمان كان الكلب لطيف واللحين تغير الكلب لأحد يسميه "وفي" هذا يمكن زمان بهذا الزمن تغير 💔
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللحين الكلب🐕 صار متوحش فما بالكم بالذئب 💔
المسيرالذيب مفسد يذبح اكثر من وحده يتعبث في الحلال ولاياكل الا واحده
عشتار بندر الحمدانالمثل يقول : لا تفنى الغنم و لا يموت الذيب ..... وزارة الزراعة تعوضك عن الغنم و الذئب يترك في بيئته للحفاظ عليه من الانقراض .
عدد التعليقات:3371
ولدالشيوخمعوض خير يـ ابو الغنم فـ الغنم.. السؤال وين راح او بالأصح وش بتسون في الذئاب! اعترف بيني وبينك ما راح اقول لحد..
عدد التعليقات:1844
عاشق الجورريحراام قتل الذئاب بدأت تنقرض في المملكة للقتل الجائر ،
احمدحرام وين الرحمة بمخلوق الله
saudبس اترك عنك والله شنب يالشراري
عدد التعليقات:5638
الرحااالالذئاب خلقت لتفترس..وقتلها المفروض لايتم الا اذا واجهتك..اذا لم تذهب الذئاب الى بيتك فلا داعي لقتلها..حصن شبك اغنامك جيدا..حينها الذئاب لن تأتي
جنوبيه *الله يخلف عليك فيها سبحان الله بطبيعت الذئاب متوحشه
احمدمخالف للنشر
777ضع شبك مربع حول اغنامك فهذه الذئاب نادره وتسوى الف راس من الأغنام انت بفعلك تدمر الحياة الفطريه
متعبياشيخ هذا زمان كله أنعامي. .... الذيب جائع وشبعانه حصانيها. ... 😎
ارز 👊 نجدتكوين لجنة وورشة عمل وانتداب جميع القطاعات وخارج دوام ورصد مبلغ مليارات عشان نشوف سبب المشكلة لكي يرتاح ذوي الدخل المحدود من الذئاب شرايكم ههههههههه
ارز 👊 نجدتكوين لجنة وورشة عمل وانتداب جميع القطاعات وخارج دوام ورصد مبلغ مليارات عشان نشوف سبب المشكلة لكي يرتاح ذوي الدخل المحدود من الذئاب شرايكم
؟؟؟أتمنى وضع كلاب حراسه مدربه
عدد التعليقات:11639
برق الحرم((((((((( مكتف _ الذئاب)))))))))