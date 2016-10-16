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لماذا دلع العالم “أينشتاين“ لسانه في هذه الصورة؟

16 أكتوبر, 2016 , 19:26 م
لماذا دلع العالم “أينشتاين“ لسانه في هذه الصورة؟
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صحيفة المرصد : صورة شهيرة طبعت العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين، ولعل كل قارئ صادفها في سياق قراءة أي تقرير قديم أم جديد عن سيرة أينشتاين.
وتظهر تلك الصورة أينشتاين بالأبيض والأسود ماداً لسانه. تلك اللقطة الساخرة باتت تستعمل دوماً في الحديث عن العالم، الذي عرف عنه أنه كانت لديه بعض العادات الغريبة!
وتعود قصة صورة ألبرت هذه، بحسب موقع “صور تاريخية نادرة”، إلى عام 1951، عند الاحتفال بعيد ميلاده الـ72، ويومها طلب منه مصور يدعى أرثر ساسي أن يبتسم بمناسبة عيد ميلاده، تخليداً لتلك المناسبة، فما كان من أينشتاين إلا أن بادره بمد لسانه معتقداً أن المصور لن يفلح في التقاط اللحظة!لكن المصور غافله ونجح في تخليد إحدى “أطرف اللحظات” للعالم الشهير! وفقا لموقع العربية



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    مع الخيل ياشقرا

    اكيد معلم في ذاك الشي.
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  2. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    مفقود

    هذا هو العالم فعلا ولو خلق من امتنا لرأيته ممتطيا ناقة ويحمل سيفا ويقتل ويسبي بحجة,...؟؟
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  3. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    الشايب

    اكيد ايران هي السبب ..
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  4. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    جحا

    شكله شكل واحد ***.
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  5. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    جحا

    هذا وين قد شفته اكيد ممثل ***.
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  6. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    مفقود

    هذا هو العالم فعلا وليس حفظة كتب التراث والاساطير من ذوي اللحوم المسمومة, هذا لو قال لك ان السماء انشقت فصدقه, اتبع عقلك وودع الظلام
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  7. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    فوال الخرطوم

    يمتكن لسانه طويل،!
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  8. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:2171

    توووووونسية

    وكأنه يقول لعالم الحاضر انتم ولا شي في وجود انشتاينات كثر ولا حد داري لأن الغم والهم مسيطر على العالم برمته ..لكني قرأت غير ذلك في ما يخص هذه الصورة.؟
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  9. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    عبدالعزيز الشمري

    مخ عجيب يستحق ان تُجرى عليه دراسات وبحوث ؛ مخ غير وجه العالم، مخ مكن امريكا ان تحكم العالم وتحكم سيطرتها عليه .. فعلاً مخ نادر الوجود
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