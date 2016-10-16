لماذا دلع العالم “أينشتاين“ لسانه في هذه الصورة؟

صحيفة المرصد : صورة شهيرة طبعت العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين، ولعل كل قارئ صادفها في سياق قراءة أي تقرير قديم أم جديد عن سيرة أينشتاين.

وتظهر تلك الصورة أينشتاين بالأبيض والأسود ماداً لسانه. تلك اللقطة الساخرة باتت تستعمل دوماً في الحديث عن العالم، الذي عرف عنه أنه كانت لديه بعض العادات الغريبة!

وتعود قصة صورة ألبرت هذه، بحسب موقع “صور تاريخية نادرة”، إلى عام 1951، عند الاحتفال بعيد ميلاده الـ72، ويومها طلب منه مصور يدعى أرثر ساسي أن يبتسم بمناسبة عيد ميلاده، تخليداً لتلك المناسبة، فما كان من أينشتاين إلا أن بادره بمد لسانه معتقداً أن المصور لن يفلح في التقاط اللحظة!لكن المصور غافله ونجح في تخليد إحدى “أطرف اللحظات” للعالم الشهير! وفقا لموقع العربية