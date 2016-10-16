صحيفة المرصد : صورة شهيرة طبعت العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين، ولعل كل قارئ صادفها في سياق قراءة أي تقرير قديم أم جديد عن سيرة أينشتاين.
وتظهر تلك الصورة أينشتاين بالأبيض والأسود ماداً لسانه. تلك اللقطة الساخرة باتت تستعمل دوماً في الحديث عن العالم، الذي عرف عنه أنه كانت لديه بعض العادات الغريبة!
وتعود قصة صورة ألبرت هذه، بحسب موقع “صور تاريخية نادرة”، إلى عام 1951، عند الاحتفال بعيد ميلاده الـ72، ويومها طلب منه مصور يدعى أرثر ساسي أن يبتسم بمناسبة عيد ميلاده، تخليداً لتلك المناسبة، فما كان من أينشتاين إلا أن بادره بمد لسانه معتقداً أن المصور لن يفلح في التقاط اللحظة!لكن المصور غافله ونجح في تخليد إحدى “أطرف اللحظات” للعالم الشهير! وفقا لموقع العربية
لماذا دلع العالم “أينشتاين“ لسانه في هذه الصورة؟
صحيفة المرصد : صورة شهيرة طبعت العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين، ولعل كل قارئ صادفها في سياق قراءة أي تقرير قديم أم جديد عن سيرة أينشتاين.
تعليقات ( 9 )
مع الخيل ياشقرااكيد معلم في ذاك الشي.
مفقودهذا هو العالم فعلا ولو خلق من امتنا لرأيته ممتطيا ناقة ويحمل سيفا ويقتل ويسبي بحجة,...؟؟
الشايباكيد ايران هي السبب ..
جحاشكله شكل واحد ***.
جحاهذا وين قد شفته اكيد ممثل ***.
مفقودهذا هو العالم فعلا وليس حفظة كتب التراث والاساطير من ذوي اللحوم المسمومة, هذا لو قال لك ان السماء انشقت فصدقه, اتبع عقلك وودع الظلام
فوال الخرطوميمتكن لسانه طويل،!
عدد التعليقات:2171
توووووونسيةوكأنه يقول لعالم الحاضر انتم ولا شي في وجود انشتاينات كثر ولا حد داري لأن الغم والهم مسيطر على العالم برمته ..لكني قرأت غير ذلك في ما يخص هذه الصورة.؟
عبدالعزيز الشمريمخ عجيب يستحق ان تُجرى عليه دراسات وبحوث ؛ مخ غير وجه العالم، مخ مكن امريكا ان تحكم العالم وتحكم سيطرتها عليه .. فعلاً مخ نادر الوجود