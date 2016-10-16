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“الكلباني” و”الفراج” يتفاعلان مع هاشتاق “صرف الرواتب بالأبراج”!

16 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
“الكلباني” و”الفراج” يتفاعلان مع هاشتاق “صرف الرواتب بالأبراج”!
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صحيفة المرصد: أشعل هاشتاق #صرف_الرواتب_بالابراج موقع التدوين المصغر “تويتر” بعد أن أنشأه المغردون بالمملكة إثر تحول رواتب موظفي الدولة إلى الأشهر الشمسية، ليصبح الأكثر تداولاً على تويتر بالمملكة خلال الوقت الحالي.

من جانبه علّق الشيخ عادل الكلباني مشاركاً في الهاشتاق: “وش بيسوون الناس في (السرطان)؟”، وأضاف تغريدة أخرى قال فيها: “لا إسلام ولا أهل الكتاب”.

وقال وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على فضائية “إم بي سي أكشن” في تغريدة مشاركة في الهاشتاق: ” لو كان البيان بأن صرف رواتب موظفي الدولة يوم 27 ميلادي من كل شهر لكان أسهل استيعابا للناس ، الفلسفة في الصياغة مشكلة”.

وذكر المغردون في الهاشتاق أنهم اضطروا إلى حفظ الأشهر الشمسية، وذلك للتعرف على وقت صرف رواتبهم.

وقال مغرد: “إن راتب هذا الشهر سيتم استلامه في الخامس من برج (العقرب) لأنهم (لسعوا) منه العلاوة السنوية”.

وقال آخر: “قالوا بالميلادي والحين بالأبراج.. وفيه عرض أفضل وهو (راتب عليك وراتب علينا) هههههههه”.

يذكر أن وزارة المالية أكدت أن التعميم الذي أصدرته بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمّن تحديد اليوم 5 من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م.

وعليه سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016م، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    شيهانة💤💧

    أحد(ن) يجي عرفه يسّرك وينفـعك :: وأحد(ن) يجي عرفه بليّا مــســـرّه ؟؟ وأحد(ن) ليّامن طحت ياقف ويرفـعك :: وأحـد(ن) ي ليتــه بـس يكفيــك شــره”!!
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  2. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    أتمنى أن تتخذ الأجرات المناسبة, على كل من لا يحترم القرارات والانظمة,

    حتى يكون عبرة لغيرة..
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  3. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    فوال الخرطوم

    ودنا نزرع الطيب في ارض الطيبيين.. ﻷجل لجا الحصاد نحصد ثمرها.. ودنا الحكومة تودع الرواتب بالبنوك.. وآخر الشهر بالهجري نستلمها..
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  4. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    ركاااان

    تعليق 123 ههههههههههههههه اضحكتني الله يسعدك
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  5. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    لايجوز قراءة أو سماع أو مشاهدة ما يسمى بالأبراج ، وهي من الشعوذة المحرمة حتى لمن يتسلى بها .. ورواتبنا سنتسلمها بتواريخ الأبراج . مهزله أين العلماء ؟؟
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  6. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    الهدف هو إرضاء الغرب وفي نفس الوقت طمس الدين والعادات والتقاليد . بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى ( للغرباء ) المتمسكين بدينهم والمحافظين عليه
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  7. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    منصور66

    ماحد يعرف ساحر تذكرون ذك الساحر البنانى الحدب الى عنده كوره احديعرف رقمه حسبى الله عليه
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  8. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    طلب على طبق ورد.

    ودنا حكومتنا مشكورة..ترد الراتب هجري..وترد لنا يوم الخميس اجازة.. ..ودنا مستقبلا...واذا مافيه!!no.فعسى الدنيا فدى للحكومة
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  9. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    123

    ياليت الدولة حفظها الله قبل ان تبت في قرار يخص المواطن ان تطرح القرار للحوار والتصويت . لأن المواطن هو المستفيد والمتضرر .. وامرهم شورى بينهم
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  10. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    لاتنسون هناك جن 👹يستلمون رواتب معنا في الوطن مايتعاملون الا بالابراج يعني وش برجك اعلمك ايش انت وايش بيكون وضعك
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  11. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    هايدي

    راتب ناقص وبعد مسوين نزوله لغز مو الابراج بدعة اشلون نعتمدها الي يبي يقضي لرمضان من هذا الشهر يبداء الوضع مايطمئن
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  12. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    ا

    بالميلادي بالهجري بالشمسي بالقمري اهم شي الراتب ينزل
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  13. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    شيهانة💤💧

    آصلاً سريع البديهة والفطين اللبيب اللماح مايحتاج شرح يفهمها وهي طايرة.. وإن حصل ومافهمها وهذا يحدث نادراً يوقفها وبعد يفهمها يطيرها😂😹
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  14. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  15. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    ارز 👊 نجد

    أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
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  17. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    شيهانة💤💧

    😂لكن! للأمانة عقرب🦂عن عقرب🦂تفرق.. عرفتوا گيــف🤔
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  18. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    شيهانة💤💧

    دام المسألة فيها عقرب🦂أنا متأكدة أن فيه راتب زيادة ف برج الأفعى🐍😛
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  19. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    صبحي

    انا بروح للامارات خلاص باخذ الجنسيه واعطيكم جنسيتي.
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  20. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    راسم غلاك

    صراحة ابداع انتوا كذا وفرتوا راتب 11 يوم شدوا حيلكم بشوية قرارت وحركات زي كذا صدقوني تحلوا مشكلة عجز الميزانية
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  21. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    فلاديمير بوتين

    الابراج للراتب . الميلادي للموعيد وحجوزات الطيران. الهجري للمناسبات الدينية رمضان والحج. شعب مميز في كل شيئ
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  22. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    شيهانة💤💧

    عادي فيه ناس سبحان الله عندهم مناعة ماتأثر فيهم قرصة العقرب🦂🤔
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  23. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    عبدالله

    قولو في 27 ميلادي في كل شهر واتركو الفلسفة الزايدة كفاية الراتب مقصص
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  24. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    شيهانة💤💧

    أول راتب من العقرب🦂يالله مقسوم خير😜قرصتها والقبر😊
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  25. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    شيهانة💤💧

    😂ولّعـت🔥
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