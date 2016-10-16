“الكلباني” و”الفراج” يتفاعلان مع هاشتاق “صرف الرواتب بالأبراج”!

صحيفة المرصد: أشعل هاشتاق #صرف_الرواتب_بالابراج موقع التدوين المصغر “تويتر” بعد أن أنشأه المغردون بالمملكة إثر تحول رواتب موظفي الدولة إلى الأشهر الشمسية، ليصبح الأكثر تداولاً على تويتر بالمملكة خلال الوقت الحالي.

من جانبه علّق الشيخ عادل الكلباني مشاركاً في الهاشتاق: “وش بيسوون الناس في (السرطان)؟”، وأضاف تغريدة أخرى قال فيها: “لا إسلام ولا أهل الكتاب”.

وقال وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على فضائية “إم بي سي أكشن” في تغريدة مشاركة في الهاشتاق: ” لو كان البيان بأن صرف رواتب موظفي الدولة يوم 27 ميلادي من كل شهر لكان أسهل استيعابا للناس ، الفلسفة في الصياغة مشكلة”.

وذكر المغردون في الهاشتاق أنهم اضطروا إلى حفظ الأشهر الشمسية، وذلك للتعرف على وقت صرف رواتبهم.

وقال مغرد: “إن راتب هذا الشهر سيتم استلامه في الخامس من برج (العقرب) لأنهم (لسعوا) منه العلاوة السنوية”.

وقال آخر: “قالوا بالميلادي والحين بالأبراج.. وفيه عرض أفضل وهو (راتب عليك وراتب علينا) هههههههه”.

يذكر أن وزارة المالية أكدت أن التعميم الذي أصدرته بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمّن تحديد اليوم 5 من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م.

وعليه سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016م، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً.