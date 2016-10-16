قصيدة “تُفَصّل” جسد المرأة بعنوان “حان وقت الصلاة” تثير جدلاً بالنادي الأدبي بالمدينة

صحيفة المرصد: أثارت قصيدة فصّلت جسد المرأة بعنوان “حان وقت الصلاة” للشاعر محمد التركي جدلاً وسجالاً بالنادي الأدبي بالمدينة المنورة، وذلك بسبب حضور تفاصيل لجسد المرأة باعتبار هذه التفاصيل أتت من ثقافات غربية ويونانية.

وبحسب “عكاظ” فإن التركي أجاب أن القصائد تحتاج للقراءة أكثر من مرة وأن المعنى بعيد كليًا عن ذلك، وأن الحكم من مرة واحدة لا يصح.

وكان النادي الأدبي بالمدينة المنورة قد أحيا، أمس الأول، أمسية شعرية جمعت الشاعرين عبدالله السفياني صاحب ديوان «وأموت يا أمي وفي صدري كلام» ومحمد التركي صاحب ديوان «بريد يومي لعنوان مفقود».

قرأ الشاعران في ثلاث مناورات، ابتدأها الشاعر الدكتور عبدالله السفياني ببيت من قصيدته «يارب إنا متعبون؛ حياتنا ظمأ ونبض مسيرنا استسقاء»، وأكمل التركي بنصوص متنوعة «ما ذنب صورتنا، لا تلتفت فجميعهم موتى، لحن الغياب عزفته كله»، وقرأ أيضًا مجموعة من القصائد «عقرب العمر، والحب آخر اللعبة، ظلمة أخيرة، حان وقت الصلاة، أمي» والتي كان لها الحضور الأول أمام الجمهور.