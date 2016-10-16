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قصيدة “تُفَصّل” جسد المرأة بعنوان “حان وقت الصلاة” تثير جدلاً بالنادي الأدبي بالمدينة

16 أكتوبر, 2016 , 19:52 م
قصيدة “تُفَصّل” جسد المرأة بعنوان “حان وقت الصلاة” تثير جدلاً بالنادي الأدبي بالمدينة
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صحيفة المرصد: أثارت قصيدة فصّلت جسد المرأة بعنوان “حان وقت الصلاة” للشاعر محمد التركي جدلاً وسجالاً بالنادي الأدبي بالمدينة المنورة، وذلك بسبب حضور تفاصيل لجسد المرأة باعتبار هذه التفاصيل أتت من ثقافات غربية ويونانية.

وبحسب “عكاظ” فإن التركي أجاب أن القصائد تحتاج للقراءة أكثر من مرة وأن المعنى بعيد كليًا عن ذلك، وأن الحكم من مرة واحدة لا يصح.

وكان النادي الأدبي بالمدينة المنورة قد أحيا، أمس الأول، أمسية شعرية جمعت الشاعرين عبدالله السفياني صاحب ديوان «وأموت يا أمي وفي صدري كلام» ومحمد التركي صاحب ديوان «بريد يومي لعنوان مفقود».

قرأ الشاعران في ثلاث مناورات، ابتدأها الشاعر الدكتور عبدالله السفياني ببيت من قصيدته «يارب إنا متعبون؛ حياتنا ظمأ ونبض مسيرنا استسقاء»، وأكمل التركي بنصوص متنوعة «ما ذنب صورتنا، لا تلتفت فجميعهم موتى، لحن الغياب عزفته كله»، وقرأ أيضًا مجموعة من القصائد «عقرب العمر، والحب آخر اللعبة، ظلمة أخيرة، حان وقت الصلاة، أمي» والتي كان لها الحضور الأول أمام الجمهور.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    أكملوها شعراء الغرب وهي ما هي ناقصة الموضات والقنوات واﻷفﻻم.( ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )العقيدة تشبهوا بهم وصروا شيعة وخوارج وصوفية والمجون تشبهوا به
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  2. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    خالد القحطاني

    أشعر بالغثيان
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  3. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    الله من الفضاوة ... وقل الدبره ... مشغلينا بالقصايد وبأخبار الفنانات وأهل الكوره وأهل الطرب .. وكأننا نعيش في بحبوحه من الترف والفراغ
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  4. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    اذكار المساء

    اية الكرسي قبل ان تنام
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  5. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    اذكار المساء

    اية الكرسي قبل ان تنام
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  6. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    لا تهجروا القران وتدبروا اياته
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  7. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    جنوبيه *

    ابي القصيده اابي اقراها لجل نرد على الشاعر المهذب ههه
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  8. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ "
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  9. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    وقال الرسول يارب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا
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  10. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    هايدي

    نبي القصيدة طيب عشان مجهزة كلام للشاعر وماابي أقوله لين اسمع القصيدة
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  11. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    مشعل العتيبي

    ت1 وش عنده خلف بن هدال
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  12. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:1844

    عاشق الجورري

    تفصيل جسد المرأة و هل يغفل علينا التفصيل ،، كويتي و لا حجازي (( تفصيل ثوب ))
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  13. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    بقايا مشاعر

    وين القصيده عشان نحكم نجيزها والا .. لا
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