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بالصور: شاهد أين عقد محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي ؟!

16 أكتوبر, 2016 , 20:18 م
بالصور: شاهد أين عقد محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي ؟!
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صحيفة المرصد: عقد اليوم مجلس الوزراء الإماراتي جلسته الأسبوعية داخل إحدى المدارس بمنطقة رأس الخيمة، حيث دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من الطلاب الأوائل لحضور الاجتماع.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حضور الطلاب اجتماع مجلس الوزراء هو لتأكيد التزام جميع أعضاء المجلس بالعمل من أجلهم ومن أجل مستقبلهم”، مضيفاً: “أكدت للطلاب أثناء الاجتماع بأننا نعمل من أجلهم ومن أجل جميع أبناء وبنات الإمارات .. ونريدهم أن يركزوا في تفوقهم العلمي من أجل مستقبل بلدهم”.

وأوضح محمد بن راشد خلال تغريدة أخرى: “ناقشنا خلال الاجتماع خطة للتعجيل بتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية 2021، واعتمدنا تشكيل 36 فريق متخصص من 550 مسئول حكومي للتنفيذ”.

وقال: “ناقشنا خلال الاجتماع أيضا البيانات المالية الموحدة للدولة واعتمدنا الحسابات الختامية لمجموعة من الجهات الاتحادية”، وأضاف: “واعتمدنا أيضا اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحةالجوية واستكشاف واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية”.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    ابوعبدالله

    الله الله ماشاء الله يا امااارات ومستقبل باهر
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  2. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    سار888

    محمد بن راشد رجل يعمل بصمت جعل بلده صاروخ في ألتقدم والازدهار وألحياة الكريمه لشعبه وفقه الله ..يستأهل شعب ألامارات ألوفي كل خير
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  3. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    عبد الله

    قيادةشابة تعمل من اجل الشباب وتعرف اهمية الشباب للمستقبل ***
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  4. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

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    لله دره من اداري ناجح
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  5. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    خالد الزهراني

    سبحان الله احس ان الاخوان الاماراتيين من كوكب آخر كل شي متفردين فيه ولهم السبق في كل شي
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  6. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    فلاديمير بوتين

    الامارات تسبق دول الخليج الاخرى بـــ 100 سنة ضوئية .
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