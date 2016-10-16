بالفيديو: الشيخ محمد بن راشد يمازح الفنانة “غادة عبدالرازق” ويرحب بها في الإمارات

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو، قامت بتصويره الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يربت على كتف الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ليرحب بها في الإمارات.
وظهر في الفيديو الشيخ محمد بن راشد، بعد أن قام من طاولة الطعام التي كان يجلس عليها في أحد المطاعم بدولة الإمارات ليرحب بالفنانة غادة عبدالرازق، في لمحة تعكس التواضع الذي يتمتع به حاكم دبي.
ومن جانبها علّقت الإعلامية مهيرة على ما حدث بأن قالت: “قمة الذوق، جاء للطاولة يسلم قمة الذوق والرقي ما في أحد مثله والله”، وذلك في إشارة إلى تصرف الشيخ محمد بن راشد.
تعليقات ( 25 )
لو كنت تحت حكمهلو كنت تحت حكمه راح اسال ثلاث اساله : انا مرتاح اقتصاديا؟ انا مرتاح امنيا ؟ انا مرتاح خداماتيا؟ اذا كانت الاجابه نعم فا اقول الله يطول بعمرك
مباركههاااا توقعت بس حنا ال نشطح هذا بالعلن الله اعلم بالمخفي لو نزه نفسه عنهن افضل تسجل ضده ولا تناسب مكانته لو اكتفى بالحديث نص مصيبه ؟
....السنارة غمزت ... زغرطي ياانشراح
Nasser7777لو الي طاق كتفها شخص عادي لو بالغلط كان قامت على راسه القيامه.. وتحولت غاده فجئه لمحتشمه وقمت التخلف وجيته عند الطاوله تحرش ....زمن القطط
عبد الرحمنمخالف
فراجت 7 يمكن مسوينها فيك .
الخطابتقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية (ولا تبرّجن تبرُّج الجاهلية الأُولى)
تناتيفتذكرت الحفلة التي دعيت لها شاكيرا والعديد من مشاهير الفانين والفنانات العالميين في جزيرة ما
مافي ذوقهالحين صارت الطبطبة علي اكتاف النسوان قمة الذوق؟ قمة السخافة يامهيرة انت وإياها.
الخطابكل حفرة يُمكن أن تحترز منها القدم إلا حفرة القبر، والعاقل يُعد ليوم سقوطه فيها، فإنه سيندم على كل خطوة قبلها إلا ما كان لله .
عيصونعم لن نعلق احتراما للاخوة اهل الامارات !!
الخطابمن لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبّه الله تحت الأرض ..
مودير كبيرلو الحركه هاذي سواها واحد فقير كان قالو تحرش...... بس من الشيوخ الكبار يقول عنها قمت الذوق ههههههههههههه
الخطابالشهرة الحقيقية في السماء، ومن أعظم أسبابها كثرة ذكر الله، قال الله (إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)
حسانطيب ليش النظارة الشمسية؟؟
العتيبيالحممممممه مايحتاج يغبط
آل مكتوم وآل نهيان شيوخ الفخر والعزتعليق 3 غيره سوى أكثر من كذا بكثير يا حليلهم حليلاه
مع الخيل******
عزوزقمت الذوق اجل !؟ أمممممممم ! الموضوع مكهرب
المنصفالشيخ محمد بن راشد ونعم الرجل متواضع ومثقف ورياضي
07يا حليلة يحب يمزح ولمس كتفها يا زقنه زقناه 😂😂😂
خاقا باقاهذا الحاكم ولا بلاش . الناس عايشه في كنفه في رقه ودلال وحرية وتواضع وفضيله .الله يحفظه ❤ قلبه ينبض حب وحياة
عدد التعليقات:14571
قلم الحقيقهتعجز الكلمات عن وصف هذا الشيخ الاماراتي الانسان المتواضع الذي يشارك العامة من الناس في كل مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم وجلساتهم شخصية لامثيل لها مطلقآ.