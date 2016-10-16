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بالفيديو: الشيخ محمد بن راشد يمازح الفنانة “غادة عبدالرازق” ويرحب بها في الإمارات

16 أكتوبر, 2016 , 23:12 م
بالفيديو: الشيخ محمد بن راشد يمازح الفنانة “غادة عبدالرازق” ويرحب بها في الإمارات
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو، قامت بتصويره الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يربت على كتف الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ليرحب بها في الإمارات.

وظهر في الفيديو الشيخ محمد بن راشد، بعد أن قام من طاولة الطعام التي كان يجلس عليها في أحد المطاعم بدولة الإمارات ليرحب بالفنانة غادة عبدالرازق، في لمحة تعكس التواضع الذي يتمتع به حاكم دبي.

ومن جانبها علّقت الإعلامية مهيرة على ما حدث بأن قالت: “قمة الذوق، جاء للطاولة يسلم قمة الذوق والرقي ما في أحد مثله والله”، وذلك في إشارة إلى تصرف الشيخ محمد بن راشد.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    لو كنت تحت حكمه

    لو كنت تحت حكمه راح اسال ثلاث اساله : انا مرتاح اقتصاديا؟ انا مرتاح امنيا ؟ انا مرتاح خداماتيا؟ اذا كانت الاجابه نعم فا اقول الله يطول بعمرك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  2. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    مبارك

    ههاااا توقعت بس حنا ال نشطح هذا بالعلن الله اعلم بالمخفي لو نزه نفسه عنهن افضل تسجل ضده ولا تناسب مكانته لو اكتفى بالحديث نص مصيبه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    ....

    السنارة غمزت ... زغرطي ياانشراح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    Nasser7777

    لو الي طاق كتفها شخص عادي لو بالغلط كان قامت على راسه القيامه.. وتحولت غاده فجئه لمحتشمه وقمت التخلف وجيته عند الطاوله تحرش ....زمن القطط
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  5. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    عبد الرحمن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    فراج

    ت 7 يمكن مسوينها فيك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    الخطاب

    تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية (ولا تبرّجن تبرُّج الجاهلية الأُولى)
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    تناتيف

    تذكرت الحفلة التي دعيت لها شاكيرا والعديد من مشاهير الفانين والفنانات العالميين في جزيرة ما
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    مافي ذوق

    هالحين صارت الطبطبة علي اكتاف النسوان قمة الذوق؟ قمة السخافة يامهيرة انت وإياها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  10. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    الخطاب

    كل حفرة يُمكن أن تحترز منها القدم إلا حفرة القبر، والعاقل يُعد ليوم سقوطه فيها، فإنه سيندم على كل خطوة قبلها إلا ما كان لله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    عيصو

    نعم لن نعلق احتراما للاخوة اهل الامارات !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    الخطاب

    من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبّه الله تحت الأرض ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  13. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    مودير كبير

    لو الحركه هاذي سواها واحد فقير كان قالو تحرش...... بس من الشيوخ الكبار يقول عنها قمت الذوق ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  14. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    ها كيف لحمة والا مو لحمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  15. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    الخطاب

    الشهرة الحقيقية في السماء، ومن أعظم أسبابها كثرة ذكر الله، قال الله (إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  16. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    نحترم ( الشعب ) الاماراتي الشقيق الغيور على دينه وعرضه ولذلك لن نعلق بشيء على هذا الفيديو احتراما لهم خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  17. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    حسان

    طيب ليش النظارة الشمسية؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    العتيبي

    الحممممممه مايحتاج يغبط
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    آل مكتوم وآل نهيان شيوخ الفخر والعز

    تعليق 3 غيره سوى أكثر من كذا بكثير يا حليلهم حليلاه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    مع الخيل

    ******
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    عزوز

    قمت الذوق اجل !؟ أمممممممم ! الموضوع مكهرب
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  22. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    المنصف

    الشيخ محمد بن راشد ونعم الرجل متواضع ومثقف ورياضي
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  23. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    07

    يا حليلة يحب يمزح ولمس كتفها يا زقنه زقناه 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    خاقا باقا

    هذا الحاكم ولا بلاش . الناس عايشه في كنفه في رقه ودلال وحرية وتواضع وفضيله .الله يحفظه ❤ قلبه ينبض حب وحياة
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  25. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:14571

    قلم الحقيقه

    تعجز الكلمات عن وصف هذا الشيخ الاماراتي الانسان المتواضع الذي يشارك العامة من الناس في كل مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم وجلساتهم شخصية لامثيل لها مطلقآ.
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)

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