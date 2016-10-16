بالفيديو: الشيخ محمد بن راشد يمازح الفنانة “غادة عبدالرازق” ويرحب بها في الإمارات

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو، قامت بتصويره الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يربت على كتف الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ليرحب بها في الإمارات.

وظهر في الفيديو الشيخ محمد بن راشد، بعد أن قام من طاولة الطعام التي كان يجلس عليها في أحد المطاعم بدولة الإمارات ليرحب بالفنانة غادة عبدالرازق، في لمحة تعكس التواضع الذي يتمتع به حاكم دبي.

ومن جانبها علّقت الإعلامية مهيرة على ما حدث بأن قالت: “قمة الذوق، جاء للطاولة يسلم قمة الذوق والرقي ما في أحد مثله والله”، وذلك في إشارة إلى تصرف الشيخ محمد بن راشد.