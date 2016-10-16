بالفيديو : مرابط بالحد الجنوبي يوجه رسالة للشعب السعودي

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي يوجِّه فيه رسالة للمسلمين بضرورة الإلتفاف حول المملكة وقياداتها.حيث قال فى رسالته : «رسالة منى لجميع المسلمين التفوا حول بلاد الحرمين، التفوا حول خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن نايف وليُّ العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لأنهم لا يخصون المملكة فقط وإنما يخصون الأمة العربية أجمع» .وأنهى رسالته قائلاً «بإذن الله يقودونا لبر الأمان».