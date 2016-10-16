بالفيديو : مرابط بالحد الجنوبي يوجه رسالة للشعب السعودي

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي يوجِّه فيه رسالة للمسلمين بضرورة الإلتفاف حول المملكة وقياداتها.حيث قال فى رسالته : «رسالة منى لجميع المسلمين التفوا حول بلاد الحرمين، التفوا حول خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن نايف وليُّ العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لأنهم لا يخصون المملكة فقط وإنما يخصون الأمة العربية أجمع» .وأنهى رسالته قائلاً «بإذن الله يقودونا لبر الأمان».
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تعليقات ( 10 )
جلموديسلم راسك وراس ابوك . والله انك فخر لوطنك ولاهلك يالطيب كفووو تتبع كفوو. وعدونا مهزوم وذليل باذن الله . اعدموهم واحرقوا كل حوثي قذر يعتدي على وطنا
فهد العرمانيانتبهوا لليبراليين يا حكومتنا الرشيدة
فهد العرمانيسوف يوقف التمدد الفارسي عندة حدودة وهي الشرق الأوسط(سوريا العراق لبنان)وراح تساندهم امريكا وروسيا على احتلال باقي الدول العربية وسوف يدحرون باذن الله
فهد العرمانيالفرس يحاولون ان يطفؤ نور الله ، والله متم نورة ولو كرهوا الفرس عبدة القبور
فهد العرمانيمتى يجي اليوم اللي اكون فيه مرابط على الحد الجنوبي ، وجميعنا نقف كالبنيان المرصوص في حفظ شريعة خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
خالد الزهرانيالله يوفقه ماقال إلا الصدق
عليومانشهد انكم رجالها ..علموا الحوثي وشلون المراجل ادعسوا على راسه وراس الخميني سيدهم القذر ..فديناكم ياعيال سلمان .. انشهد انكم كفووها يارجالنا البواسل
مفقودفي الدول المتقدمة عسكريا تمنع اللحية لانها تتعارض مع الالتزام العسكري وتشوه المنظر
مسمارشفتو الفرق ماشاءالله تبارك الرحمن وجهه يشع بالايمان وشوفو وجيه الروافض عليها غبره ترهقها قتره هؤلاء هم احفاد الصحابه
ع . الحربيالحين يجي***الخنبقة **إيران ويقول هذا أخونجي أو داعشي عشانه ملتحي اللهم أنصر جنودنا في الحد الجنوبي وأنصر الجيش الحر على بشار***ونظامه