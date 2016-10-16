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بالفيديو : تركي يقتل طليقته طعناً في اسطنبول

16 أكتوبر, 2016 , 22:29 م
بالفيديو : تركي يقتل طليقته طعناً في اسطنبول
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو دموي يظهر لحظة قتل تركية على يد طليقها بإحدى شوارع اسطنبول .

ولقيت الضحية، سيجدام كوك (35 عاما) وهي أم لطفلين، حتفها على يدي زوجها السابق مصطفى كارا، الذي طلقها قبل 10 سنوات.

وكانت الضحية في طريقها إلى أحد مكاتب البريد الساعة العاشرة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، لإرسال متعلقات إلى طفليها اللذين كانا برفقة والدهما وهو زوجها الثاني، عندما ترصدها طليقها السابق، وأخرج سكينا من طيات ملابسه وشرع في طعنها بجنون.

فيما سقطت الضحية على الأرض، سارع القاتل بمحاولة الهرب وسط ذهول المارة الذين طاردوه، وحاصروه داخل متجر، إلى أن جاءت الشرطة وألقت القبض عليه ، وسارع أحد المارة بنقل الضحية إلى مستشفى قريب، ولكن الأطباء لم ينجحوا في إسعافها وقضت هناك.

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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    حساوي

    اكيد زوجته *** ولا مستحيل يذبحها بسبب تافه
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  2. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    مشعل العتيبي

    الله يرحمها كأني أونسه
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  3. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    في تركيا

    قتل في وسط الشارع !!
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  4. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    في تركيا

    المجرم الخائن في كل وطن
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  5. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    مدمر

    لاحول ولا قوة الا بلله
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  6. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    خاقا باقا

    نسأل الله السلامة والعافية
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