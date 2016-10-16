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الحكم بِجَلد مسؤول كبير في «صحة مكة» لاتهامه موظفاً بـ«الاعتلال النفسي»

16 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
الحكم بِجَلد مسؤول كبير في «صحة مكة» لاتهامه موظفاً بـ«الاعتلال النفسي»
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صحيفة المرصد : أصدر قاضٍ في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكمًا بجلد مسؤول كبير بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ٢٠ جلدة؛ لاتهامه أحد الموظفين بأنه يعاني من اعتلالات نفسية. وبرأ القاضي، مسؤولًا آخر في نفس القضية وصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضده، وفقا لـصحيفة ”المدينة”.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    الهاشمي

    ٢٠ قليلة بحقة ! ليتها ٢٠٠٠ لتسلطة
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  2. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    العويد

    هل سيطبق الجلد وتسجل سابقة قذف بالجنون!
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  3. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    يالطيف

    هل سيطبق الجلد الله اعلم لاكن اشك لانه مسؤل وعند جلدة سيصاب اغلب المسؤلين بالفوبيا ونصير نعالجهم
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  4. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    الخبر الصحيح

    ياليته جعلها ٢٠٠ جلده عشان يتأدب زين واللي مثله
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  5. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    معيض

    فليحيا العدل فليحيا العدل
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