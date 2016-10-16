الحكم بِجَلد مسؤول كبير في «صحة مكة» لاتهامه موظفاً بـ«الاعتلال النفسي»

صحيفة المرصد : أصدر قاضٍ في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكمًا بجلد مسؤول كبير بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ٢٠ جلدة؛ لاتهامه أحد الموظفين بأنه يعاني من اعتلالات نفسية. وبرأ القاضي، مسؤولًا آخر في نفس القضية وصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضده، وفقا لـصحيفة ”المدينة”.