بالفيديو: مواطن يغطي رضيع بـ “آلاف الريالات” لأنه سمي باسمه!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يقدم العانية لمولود لأنه سمي باسمه “علي” وقد حظي المقطع بتداول لافت على مواقع السوشيال ميديا.

وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض فقد وصف البعض أن ذلك نوع من أنواع “الهياط”، واختلف معهم أصحاب الرأي الآخر حيث قالوا بأنه من مظاهر الكرم التي تنتشر بين القبائل.

وظل الرجل الذي كان يقدم العانية يردد: “أبشر بالعانية يا علي، تبي موتر ولا تبي فلوس؟!”.