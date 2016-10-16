بالفيديو: مواطن يغطي رضيع بـ “آلاف الريالات” لأنه سمي باسمه!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يقدم العانية لمولود لأنه سمي باسمه “علي” وقد حظي المقطع بتداول لافت على مواقع السوشيال ميديا.
وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض فقد وصف البعض أن ذلك نوع من أنواع “الهياط”، واختلف معهم أصحاب الرأي الآخر حيث قالوا بأنه من مظاهر الكرم التي تنتشر بين القبائل.
وظل الرجل الذي كان يقدم العانية يردد: “أبشر بالعانية يا علي، تبي موتر ولا تبي فلوس؟!”.
تعليقات ( 26 )
دقق بقوةتعميتوا انتم الخمس ماية ليست فلوسناهذه 500 ريال قطريه
المملوحهياط والمفروض ان الدوله تسحبها منه لان المهايطيه ماعادو يقدرون النعمه
ابو عليالسلام عليكم . ترى يا صاحب المقطع الليلة جاني ولد وسمبته باسمك تيامناً بك واطلب ملاييين عانيه الله يوفقك
ابو سليمانبحركاتكم هذي نكبتو الشعب وتدهورة مداخيلهم نقص رواتب ركود عقاري انهيار اسهم ارتفاع سلع وخدمات مأء كهرب بنزين والقادم الله يكفينا شره
باب الشماللاحول ولاقوة الابالله
مصلحاعتقد فلوس العانيه مضروبه ماتسوا شي ركزوا في الخمس مية مطبوعة الهياط ذابحها ياليت فيه قانون يمنع المهايط و المهايطي يسجن و يغرم
باب الشمالوالله ماعمل المقطع هذا الا شخص يريد أن يظهر الشعب السعودي الباذخ وانة لايوجد فقراء ومحتاجين اقول لهذا الشخص لابارك الله بك ولا بمالك..
عدنغنى بدون علم هذا حال شعب الأندلس لكم عبره
فليحانالخبل كتم انفاس الولد مسكين.
الله فوقاشكروا الله واتركوا هالتصرفات اللي ما منها الا الشر
سعودقسم بالله عندنا ناس متخلفة وهمج ومرضانه ويفشلون وعقولهم صغار الله لايبارك فيهم ؟بااسباب تصرفات ***بكره يصير فينا مثل الدول الفقيرة
رقيب مظليحسبنى الله ونعم الوكيل يلعن ام القبيله ألي بالشكل هذا انا قبيلي ولا يشرفني مثل هذا الهياط لو قارنتو هذا الخبر بخبر سابق عن احوال أسره في رابغ
سار888يستأهل علي بس أنك كتمت نفسه بالدراهم يدور الهواء مايحصله
ابو علي من اليوماقول انا اول مولود بيجيني بسميه علي بس هذا وينه
عدد التعليقات:14571
قلم الحقيقهالله لايوفقك وعساها تكون عليك وبالآ.نتمنى ملاحقته والقبض عليه وايداعه السجن فورآ لمحاكمته ومعرفة مصدر فلوسه ياخوف يطلع عندنا كويتي عادل مسلم آخر.
الطفل المولود مناعته ضعيفه وانت تحط عليه فلوس ماسكها الف شخصكان عطيتهم لوجه الله بدون تصوير وهياط وكسبت اجر ومعروف الله يهديك
07ومازال مسلسل الهياط مستمر شكلكم ماتبون لين ينزل من الله العقاب فيعم القاصي والداني اعوذ بالله منكم
زائرسبهلل ... لك من أسمك نصيب! قل لي : ليه عادات سيئة؟ لأنك ما تقدر تفهمها ولا تقدر تسويها ولا عندك المستوى من الجود والكرم والبذل حتى تسوي مثل علي!!!
ضابط ايقاعرجعنا للهياط والكلام الفاضي لاحول ولاقوة الا بالله
نوارة أبويحالات فردية ونادرة جدا لكن هناك من يتعمد نشرها على نطاق واسع في محاولة لإعطاء إنطباع ان الشعب فاحش الثراء
ساميةعلي علي علي علي علي ياعلي عليا عليا الله يحفظك ياعلي أسم يستحق مكسر الأصنام علي علية السلام
جسوميعني حتى المزح والسعادة والوناسة مستكثرينها علينا ؟؟؟؟ يوجد اطفال بمجرد ولادتهم يصرف لهم راتب
عليلا ابي موتر ههههه ماشاء الله عليه ونعم السمي
احمدصور الفيدو واسحب الفلوس يابو علي
سبهللالا تنتهي هذه العادات السيئة من المجتمع