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بالفيديو: مواطن يغطي رضيع بـ “آلاف الريالات” لأنه سمي باسمه!

16 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
بالفيديو: مواطن يغطي رضيع بـ “آلاف الريالات” لأنه سمي باسمه!
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يقدم العانية لمولود لأنه سمي باسمه “علي” وقد حظي المقطع بتداول لافت على مواقع السوشيال ميديا.

وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض فقد وصف البعض أن ذلك نوع من أنواع “الهياط”، واختلف معهم أصحاب الرأي الآخر حيث قالوا بأنه من مظاهر الكرم التي تنتشر بين القبائل.

وظل الرجل الذي كان يقدم العانية يردد: “أبشر بالعانية يا علي، تبي موتر ولا تبي فلوس؟!”.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    دقق بقوة

    تعميتوا انتم الخمس ماية ليست فلوسناهذه 500 ريال قطريه
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  2. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    المملوح

    هياط والمفروض ان الدوله تسحبها منه لان المهايطيه ماعادو يقدرون النعمه
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  3. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    ابو علي

    السلام عليكم . ترى يا صاحب المقطع الليلة جاني ولد وسمبته باسمك تيامناً بك واطلب ملاييين عانيه الله يوفقك
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  4. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    ابو سليمان

    بحركاتكم هذي نكبتو الشعب وتدهورة مداخيلهم نقص رواتب ركود عقاري انهيار اسهم ارتفاع سلع وخدمات مأء كهرب بنزين والقادم الله يكفينا شره
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  5. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    اسأل الله ان يجازي كل مهايط ومبذر بالنعمة بما يستحق ويجعله يرى الفقر عيان بيان وانجنا من هياطهم يارب العالمين
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  6. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    باب الشمال

    لاحول ولاقوة الابالله
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  7. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    مصلح

    اعتقد فلوس العانيه مضروبه ماتسوا شي ركزوا في الخمس مية مطبوعة الهياط ذابحها ياليت فيه قانون يمنع المهايط و المهايطي يسجن و يغرم
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  8. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    باب الشمال

    والله ماعمل المقطع هذا الا شخص يريد أن يظهر الشعب السعودي الباذخ وانة لايوجد فقراء ومحتاجين اقول لهذا الشخص لابارك الله بك ولا بمالك..
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  9. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    عدن

    غنى بدون علم هذا حال شعب الأندلس لكم عبره
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  10. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    فليحان

    الخبل كتم انفاس الولد مسكين.
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  11. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    الله فوق

    اشكروا الله واتركوا هالتصرفات اللي ما منها الا الشر
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  12. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    سعود

    قسم بالله عندنا ناس متخلفة وهمج ومرضانه ويفشلون وعقولهم صغار الله لايبارك فيهم ؟بااسباب تصرفات ***بكره يصير فينا مثل الدول الفقيرة
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  13. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    رقيب مظلي

    حسبنى الله ونعم الوكيل يلعن ام القبيله ألي بالشكل هذا انا قبيلي ولا يشرفني مثل هذا الهياط لو قارنتو هذا الخبر بخبر سابق عن احوال أسره في رابغ
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  14. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    سار888

    يستأهل علي بس أنك كتمت نفسه بالدراهم يدور الهواء مايحصله
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  15. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    ابو علي من اليوم

    اقول انا اول مولود بيجيني بسميه علي بس هذا وينه
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  16. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 23:36 م
    عدد التعليقات:14571

    قلم الحقيقه

    الله لايوفقك وعساها تكون عليك وبالآ.نتمنى ملاحقته والقبض عليه وايداعه السجن فورآ لمحاكمته ومعرفة مصدر فلوسه ياخوف يطلع عندنا كويتي عادل مسلم آخر.
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  17. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    الطفل المولود مناعته ضعيفه وانت تحط عليه فلوس ماسكها الف شخص

    كان عطيتهم لوجه الله بدون تصوير وهياط وكسبت اجر ومعروف الله يهديك
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  18. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    07

    ومازال مسلسل الهياط مستمر شكلكم ماتبون لين ينزل من الله العقاب فيعم القاصي والداني اعوذ بالله منكم
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  19. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    زائر

    سبهلل ... لك من أسمك نصيب! قل لي : ليه عادات سيئة؟ لأنك ما تقدر تفهمها ولا تقدر تسويها ولا عندك المستوى من الجود والكرم والبذل حتى تسوي مثل علي!!!
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  20. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    ضابط ايقاع

    رجعنا للهياط والكلام الفاضي لاحول ولاقوة الا بالله
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  21. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    نوارة أبوي

    حالات فردية ونادرة جدا لكن هناك من يتعمد نشرها على نطاق واسع في محاولة لإعطاء إنطباع ان الشعب فاحش الثراء
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  22. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    سامية

    علي علي علي علي علي ياعلي عليا عليا الله يحفظك ياعلي أسم يستحق مكسر الأصنام علي علية السلام
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  23. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    جسوم

    يعني حتى المزح والسعادة والوناسة مستكثرينها علينا ؟؟؟؟ يوجد اطفال بمجرد ولادتهم يصرف لهم راتب
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  24. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    علي

    لا ابي موتر ههههه ماشاء الله عليه ونعم السمي
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  25. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    احمد

    صور الفيدو واسحب الفلوس يابو علي
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  26. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    سبهلل

    الا تنتهي هذه العادات السيئة من المجتمع
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