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موظفون: موعد صرف الرواتب الجديد لا يتناسب مع المناسبات الدينية وسيخلق أزمة مالية وسنكون ضحايا!

16 أكتوبر, 2016 , 23:46 م
موظفون: موعد صرف الرواتب الجديد لا يتناسب مع المناسبات الدينية وسيخلق أزمة مالية وسنكون ضحايا!
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صحيفة المرصد: خلا إعلان وزارة المالية اليوم من أي توضيح بخصوص مواعيد صرف الرواتب قبل المناسبات الدينية والأعياد المرتبطة بالأشهر الهجرية.

وبحسب “سبق” فإن ذلك الأمر سيدخل عددًا كبيرًا من الموظفين في نفق الحسابات والديون الآجلة، مطالبين الوزارة بإعادة النظر وتحديد مواعيد خاصة لصرف الرواتب التي تسبق هذه المناسبات بتقديمها 5 أيام على أقل الأحوال.

وقال عدد من الموظفين: “المواعيد التي نشرتها وزارة المالية اليوم لا تتناسب إطلاقاً مع هذه المناسبات، وخاصة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، كما اعتدنا عليه في السابق؛ وهو الأمر الذي لا يمكننا معه توفير الالتزامات الخاصة بها، وبالتأكيد سنكون ضحايا “لتجار بيع الآجل”.

وأضافوا: “وفقاً لما نشرته وزارة المالية في تنظميها الجديد فإن راتب شهر ثمانية سيكون في 30 شعبان الموافق يوم الجمعة 26 مايو 2017م، وهذا اليوم يوافق إجازة رسمية للبنوك، ويترتب على ذلك أن يكون الصرف يوم السبت ويوافق اليوم الأول من شهر رمضان”.

وأشاروا إلى أن راتب شهر رمضان المرتبطة معه التزامات العيد سيكون موعد صرفه بعد العيد الأول؛ أي في 2 شوال الموافق يوم الاثنين 26 يونيو 2017م؛ ما يعني أن هذه المواعيد ستخلق أزمة مالية حقيقية لدى كثير من الأسر.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    17 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    الله المستعان

    الحمد لله على كل حال واللى كاتبه الله يسير
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  2. 39
    17 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    الله المستعان

    الحمد لله على كل حال واللى كاتبه الله يسير
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  3. 38
    17 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    عُـــــــمـــــــر

    من شفت فيها الثور والدلو والخروف ونا غاسل يدي من الفكره يمكن فكرة ابو الفكر اللي مخلي الشعب ساكن في فكره
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  4. 37
    17 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    خليجي

    أقول لمن وضع شهور الأبراج هذا عبث بمقدرات أمة شهر رمضان العيد الناس تقضية بدون احتفال
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  5. 36
    17 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    محنك

    جاء رجل إلى حكيم فسأله قائلا : ماذا تعرف عن برج العقرب فقال له الحكيم بكل هدوء وحكمة : أكل ***لا أتوطى ببطنك
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  6. 35
    17 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    خليجي

    مطلوب صرف المرتبات بشهر هجري او ميلادي وحركات الأبراج اتركونا منها فلاداعي لكثرة العبث
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  7. 34
    17 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    عفاف اللحياني

    جميع أخوانكم موظفين القطاع الخاص تصرف رواتبهم في الأشهر الميلاديه وعايشين حياتهم . الظاهر أن موظفين القطاع الحكومي تعودو على الدلع ويجب تأديبهم
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  8. 33
    17 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    شمس و قمر

    بما انو لا يوجد مجلس امه منتخب من قبل الشعب ياترى من يدافع ويتكلم بسمك يامواطن
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  9. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    خليجي

    هههههههههههه غريبة أشهر مافيها راتب اول مره اسمع عنها وينك ياوزارة العمل وزارة المالية حوليها لنطاق الأحمر
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  10. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص
    عدد التعليقات:20

    فولاذ

    من الاصل غلط التعامل بالميلادي المفروض نفتخر بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعدين اسماء الاشهر الميلادية بعضها يشير الى اسماء اصنام غلط في غلط
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    بقايا مشاعر

    بالنسبه لراتب رمضان موعده رايع المعتادينزل على20رمضان وتصرفه قبل العيد ونضي شهر 10دين الحين تتدين للعيد وراتب 10تسدد يعني مديون مديون ومسافة السكه
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  12. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    ....

    تاكل حرام وش الله محلل لك يوم في الشهر بدون عمل وتدعي الدين مهو حرام تاخذ يوميه وانت نايم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    رحنا فيها

    طيب واللي ما يعرف برجه وشهو كيف يتصرف في هذه الحاله وكيف يعرف موعد صرف راتبه يا وزارة المالية ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ابو جواهر

    المفروض يحجرو على أموال البعض المهايط تشتري من شأن تتفشخر قدام العالم أنك تاجر وانت ساحب قروض مطفر وصلة المسخره يستخرج قرض ويشتري جمل وناقه ب100000
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  15. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    العنزي

    والله سمعت فتوى للفوزان ان اسماء هذه الأشهر حرام وفيها شي من الشعوذه وين راحت الفتوى
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  16. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    توووت

    عزيزي الزوج اذا سمعت زوجتك تقول هذا ***مانزل راتبه لاتستعجل تراها ماتقصدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    اللي بعدو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    عبدالرحمن المقبل

    الموظف الخفي يكفي تذمر نحن ماضون في تحقيق الرؤيه وسيتم اصطيادك كمعوك من معوّقاتها
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  19. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    ابو جواهر

    مثلكم مثل البشر موظفين القطاع الخاص مهو نفس وضعكم ومسلمين وعليهم التزمات ويوم طبق عليكم النظام تحتج بدين والالتزامات
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  20. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    وهل سيكون بالميلادي ام بالابراج ام بالهجري الشمسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    صبحي

    لو ودهم ياخذون رويتبك ومايعطونك منه شي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    النايف

    من فاز الاهلي بالدوري والدنيا مدري وش جرالها جتنا فرمته شامله ليته واصل 35 بدون يمكن مشت الامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    العويد

    الشبعان على الجايع بطي
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  24. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    يجب ان نتغير ونتأقلم

    التغيير جميل والأجمل أن نواكب تلك التغييرات التي تصب بصالح الوطن والمواطن.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  25. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    الله فوق

    انا ما ادري اللي وضع الرواتب في هذه الأوقات كيف يصير مسئول ما يعرف واقع الناس هو يظن الناس كلها مليانه فلوس ما عندنا الا التجار والتجار بعد في ازمات
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  26. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    عبادي العمري

    القادم مذهل أكثر هههه
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  27. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    مصلح

    نحن مع ماتراه الدولة أيدها الله بنصرة اقتصدوا و وفروا عند ٧ أشهر تعلموا التوفير لو كل شهر ٥٠٠ ريال بتحصلها لكن التبذير و المباهات شاغله كثير من الناس
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  28. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    كيف

    سبحان الله ( راح تعتادون على الجديد كما هو الحال مع الجمعه والسبت ) ولكن ابن آدم سبحان الله ( مجيم على وضع اول ) شغل قديم هههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  29. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    راجي رحمة ربه

    ايش رايكم يالله علقوا على الكلام كيف نقضي أو نتسلف ملابس العيد مقاضي رمضان ماأدري اللي اقترح وين عقله مااقول إلا الله لا يوفقه عمري مادعيت بس ازمه لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    جابر

    لا ازمه ولا شي. انتم شعب غالبيتكم ماتعرفوا التوفير ابدا وفر من الشهر الي راح مبلغ لرمضان او وفر كل شهر من الان لرمضان وغيره اما هالكلام الفاشل ماينفع
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  31. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    فارس نجد

    اللي مناسبات دينيه عادي الراتب اللي قبله سددوا الالتزام اللي عليكم وتمشي الامور ضربات استباقيه ما راح يتغير شئء
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  32. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    كيف

    فكر معنا والامور تياسير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    خالد الجعيد

    صدق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  34. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    خالد الجعيد

    وداعاً يا تقويمنا الهجري وداعاً وداعاً وياء مر الفراقُ امضيت ما بيننا حقبتاً زمناً لا اشتكيت ولا انق
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  35. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    فارس نجد

    اللي مناسبات دينيه عادي الراتب اللي قبله سددوا الالتزام اللي عليكم وتمشي الامور ضربات استباقيه ما راح يتغير شئء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    عبدالله

    عادي حنا شركات ولنا 20 سنة نستلم بالميلادي وعادي وامورنا ماشيه صح
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  37. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    كيف

    اعملوا ادخار قبل بشهر وقد يتم التقديم ( علمها عند الله )
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    رؤية 2030

    شكل هالموضفين مالهم علم في الرؤية الجميلة للمملكة عام 2030 انتظروا وستشاهدون الخير ورواتبكم ستفيظ عليكم ولن تجدوا وقتا لصرفه ، الدعوى يبي لها شوية فكر
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  39. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    المزن

    🌺فترة بسيطة ونتعود 🌺
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  40. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    كيف

    يسمعون بالمناسبات ( ادخروا أو الادخار كذلك تسمعون فيه )
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