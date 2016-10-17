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وفد بشار الأسد في القاهرة علناً

17 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص
وفد بشار الأسد في القاهرة علناً
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صحيفة المرصد – وكالات:وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وفد رفيع من نظام بشار الأسد، في زيارة تستغرق عدة ساعات؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، إن “وفدًا سوريًا يضم 6 مسؤولين بالنظام السوري وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمًا من دمشق”.

وأضاف أن “عناصر من المخابرات الحربية المصرية كانوا في استقبال الوفد السوري”، من دون أن يوضح أسماء أعضاء الوفد السوري أو مناصبهم.

وأشار المصدر إلى أن الوفد السوري توجّه بصحبة عناصر المخابرات للقاء مسؤول مصري.

ولفت إلى أن الزيارة تستغرق ساعات لبحث “آخر التطورات بسوريا وجهود الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار سوريا، ورفع الأعباء عن السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية”، وفق تعبيره.

ولم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة، وكذلك لم يعلن النظام السوري عنها.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    17 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    ابراهيم

    العب بعيد اكياس أرز مش ممليه عينك تبي آيه آدم السوري وبتكون عميل ايران بلمنطقه هيها ت هيهات دام الله ووالدنا وملكنا سلمان الحزم وشعبن محب لوطنه
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  2. 39
    17 أكتوبر, 2016 , 2:34 ص

    المختصر

    الله اعلم سوف يكون مصير السيسي مثل مصير القذافي
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  3. 38
    17 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    خاطر

    اهم شي شعبنايكون مع القيادةبعدطاعةالله ولايهمنااحدحتى لونعيش في عزلةعن العالم اهم شي مانفرط في امنناايران مسيطرةعاى المنطقةوالاعداءمن كل جانب الوحدة
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  4. 37
    17 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    ام ايلين

    😳
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  5. 36
    17 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    ريما Rima

    **** لكن راح يجي لك يوم تعض اصابع الندم خل بشار ال🐭😡ينفعك□■
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  6. 35
    17 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص
    عدد التعليقات:2172

    توووووونسية

    وجهان لعملة واحدة الله ينتقم منهم ضيعو شعوبهم .... في مثل هذه المواقف اقول فقط شكرا زين العابدين فضلت شعبك الي رفضك على مصالحك Brvooooo
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  7. 34
    17 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    دحوم1

    لاحد يسافر مصر ترا الاوضاع ماهي زينه سرقات وقتل وحكم العسكر مشكله لقوسعودي مقتول في شقته الله يعز بلاد الحرمين الشريفين ويحفظ ولاةامرنا ويسددخطاهم
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  8. 33
    17 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    دحوم1

    الشعب المصري العربي يريد جمال حسني مبارك ريس للمصر العربيه لانهم لايحبون السيسي اكلهم لحم حمير وزاد الكهرباءوغلاء بالسمنه والسكر وخان السعوديه وسوريا
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  9. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    سجى الليل

    ناقصهم وفد الحوثيين وتضبط الوفود
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  10. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    سويدي

    **الطرفين / يا شعب مصر و الله لا يرضى بمثل هذه الأفعال إلا** أتمنى تصححوا مسار ثورتكم
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  11. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    ابو عبدالعزيز

    فكره تصالحو مع بشار وقفو الحرب ودعم المليشيات وانتهت حرب سورياء بشار ما بيسقط روسيا وايران ومصر والعراق تدعم شرعيته بشار يجلس والحرب توقف وانتهيت
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  12. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    ابن بالبلد

    مصر تبغا رزززز اللهم اضرب الظالمين ببعض واخرجنا من بينهم سالمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    سويدي

    و الله ودي أعرف وين الشعب المصري عن حركات هذا كنا نعرف أنه ***
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  14. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    الحكمة ضالة المؤمن

    سؤال ماذا استفدنا من حلفنا مع أمريكا غير المشاكل في المنطقة . لذلك علينا التحلي بالحكمة والتصالح مع الدول القريبة . ومد اليد لروسيا .
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  15. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    سعد1

    راح السيسي يجمع الرزمن بشار ﻻيهمه
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  16. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    قلب الاسد

    معنا الله ونتوكل عليه والله اننا منصورين رغم كل شئ ولن يعجزنا لا سيسي ولا غيره اللمملكه بشعبها ورجالها كل شبر من الارض سيحميه 10 باذن الله
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  17. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    saud

    وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) ...
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  18. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    محمد العمري

    قريبا سيسقط ال vCard و اللي معاه
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  19. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    saud

    اتلم المتعوس (بشار) علي خايب الرجا (السيسي) ولايهزون شعره بالسعوديه الغاليه
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  20. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    صرخة صمت

    السيسي غدر بالخليج الي اقتصاد مصر قائم على مساعداتها ، لايهمه سوى مصلحته الشخصية
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  21. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    هدى

    هذه اللقاءات السريه والغامضه حركات الرواغض ودسائسهم بدات ايران اللعب بارض الكنانه..مثل العراق واليمن وسوريا! فالحذرياشعب100مليون !؟
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  22. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    مخالف
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  23. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    كلنا فداء للوطن

    الله يستر نقعد في الاخير بدون حلفاء واصدقاء فيه مشكله !!!
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  24. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    صبحي

    ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله لن يضيع دماء المسلمين ولكل ظالم نهاية مؤلمه.
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  25. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

    صرخة صمت

    السيسي زادت الضغوطات الداخليه من شعبه وبدأت الاصوات المعارضة ترتفع في الداخل بسبب سياسته لشعبه والمبنيه ع اخذ مال الشعب وتجويعهم سياسته فاشله
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  26. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    سعد1

    من ضمن المباحثات حسب الخبر!طرق مواجهة المنظمات اﻻرهابيه..يعني مايفعله اﻻرهابيين بشارالقرد بشعبه وبوتن السفاح المجرم بطائراته باخواننا بسوريا وش نسميه؟
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  27. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    كيف

    مسافه السكه
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  28. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    فهد العرماني

    اهم شي يجب على بشار و السيسي طرد المليشيات الايرانية والافغانية و البنانية والعراقية وبعدها تضبط الامور طبعاً بدون تدخل روسيا
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  29. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    صرخة صمت

    السيسي جالس يتخبط وهو عارف انه ماراح يطول ويجلس كثير في الكرسي عشان كذا مش مهتم الى بجمع المال له وخصوصآ بعد ماشعبه ثار عليه وضيق ع شعبه في العيشه
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  30. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    مواطن

    ستكشف لنا الايام القادمه الداعمون الحقيقيون لجماعه الحوثي غير ايران وروسيا يا لها من نكبه طعنات تتوالى
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  31. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    خنبوقه وينك من علوم عمك السيسي وﻻ تختفي في مثل هاذي المواضيع
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  32. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    wad

    و على فكره السيسي لن يتخذ قرار بعيد عن الامارات..يعني الامارات لها ضلع كبير بالموضوع.خاصه ان الامارات متفقه على بقاء الاسد ولها تعاملات مازالت معهم
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  33. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    wad

    انا مستغرب ليش مستغربين من موقف السيسي..؟ اصلا السيسي من مسك مصر اول قرار اتخذه فتح السفاره السوريه وعودة العلاقه بعد ان علقها مرسي
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  34. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    الله يصلخ وجهك يابشار وكذلك السيسي
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  35. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    ابو مخلد

    سياسه السيسي ماشيه بالمكيده ما عنده حنكه الله يخارج الشعب المصري من حكمه البائس
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  36. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    نسري

    قلت من قبل مصر بدون اخوان هاذي حاله يجب علي الدول الخلجيه تعديل الوضع في مصر بي اسرع وقت ممكن
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  37. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    الله فوق

    الله فوق يا سيسي
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  38. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    احساس خالد

    آفة المرء اثنتان حب كاس وإلف كيس والنفوس اذا بغيت تعرفها ارم الفلوس تنكشف زيف الشعارات اذا حمي الوطيس ترجع الأذناب اذناب وتبقى الروس روس وصف لcc
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  39. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    ابو محمد

    ( الطيور على اشكالها تقع )
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  40. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    براق

    ووزير خارجيه الامارات اليوم يزور تركيا لا يصح الا الصحيح
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