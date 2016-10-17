وفد بشار الأسد في القاهرة علناً

صحيفة المرصد – وكالات:وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وفد رفيع من نظام بشار الأسد، في زيارة تستغرق عدة ساعات؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.
ونقلت وكالة “الأناضول”، عن مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، إن “وفدًا سوريًا يضم 6 مسؤولين بالنظام السوري وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمًا من دمشق”.
وأضاف أن “عناصر من المخابرات الحربية المصرية كانوا في استقبال الوفد السوري”، من دون أن يوضح أسماء أعضاء الوفد السوري أو مناصبهم.
وأشار المصدر إلى أن الوفد السوري توجّه بصحبة عناصر المخابرات للقاء مسؤول مصري.
ولفت إلى أن الزيارة تستغرق ساعات لبحث “آخر التطورات بسوريا وجهود الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار سوريا، ورفع الأعباء عن السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية”، وفق تعبيره.
ولم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة، وكذلك لم يعلن النظام السوري عنها.
تعليقات ( 40 )
ابراهيمالعب بعيد اكياس أرز مش ممليه عينك تبي آيه آدم السوري وبتكون عميل ايران بلمنطقه هيها ت هيهات دام الله ووالدنا وملكنا سلمان الحزم وشعبن محب لوطنه
المختصرالله اعلم سوف يكون مصير السيسي مثل مصير القذافي
خاطراهم شي شعبنايكون مع القيادةبعدطاعةالله ولايهمنااحدحتى لونعيش في عزلةعن العالم اهم شي مانفرط في امنناايران مسيطرةعاى المنطقةوالاعداءمن كل جانب الوحدة
ام ايلين😳
ريما Rima**** لكن راح يجي لك يوم تعض اصابع الندم خل بشار ال🐭😡ينفعك□■
عدد التعليقات:2172
توووووونسيةوجهان لعملة واحدة الله ينتقم منهم ضيعو شعوبهم .... في مثل هذه المواقف اقول فقط شكرا زين العابدين فضلت شعبك الي رفضك على مصالحك Brvooooo
دحوم1لاحد يسافر مصر ترا الاوضاع ماهي زينه سرقات وقتل وحكم العسكر مشكله لقوسعودي مقتول في شقته الله يعز بلاد الحرمين الشريفين ويحفظ ولاةامرنا ويسددخطاهم
دحوم1الشعب المصري العربي يريد جمال حسني مبارك ريس للمصر العربيه لانهم لايحبون السيسي اكلهم لحم حمير وزاد الكهرباءوغلاء بالسمنه والسكر وخان السعوديه وسوريا
سجى الليلناقصهم وفد الحوثيين وتضبط الوفود
سويدي**الطرفين / يا شعب مصر و الله لا يرضى بمثل هذه الأفعال إلا** أتمنى تصححوا مسار ثورتكم
ابو عبدالعزيزفكره تصالحو مع بشار وقفو الحرب ودعم المليشيات وانتهت حرب سورياء بشار ما بيسقط روسيا وايران ومصر والعراق تدعم شرعيته بشار يجلس والحرب توقف وانتهيت
ابن بالبلدمصر تبغا رزززز اللهم اضرب الظالمين ببعض واخرجنا من بينهم سالمين
سويديو الله ودي أعرف وين الشعب المصري عن حركات هذا كنا نعرف أنه ***
الحكمة ضالة المؤمنسؤال ماذا استفدنا من حلفنا مع أمريكا غير المشاكل في المنطقة . لذلك علينا التحلي بالحكمة والتصالح مع الدول القريبة . ومد اليد لروسيا .
سعد1راح السيسي يجمع الرزمن بشار ﻻيهمه
قلب الاسدمعنا الله ونتوكل عليه والله اننا منصورين رغم كل شئ ولن يعجزنا لا سيسي ولا غيره اللمملكه بشعبها ورجالها كل شبر من الارض سيحميه 10 باذن الله
saudوَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) ...
محمد العمريقريبا سيسقط ال vCard و اللي معاه
saudاتلم المتعوس (بشار) علي خايب الرجا (السيسي) ولايهزون شعره بالسعوديه الغاليه
صرخة صمتالسيسي غدر بالخليج الي اقتصاد مصر قائم على مساعداتها ، لايهمه سوى مصلحته الشخصية
هدىهذه اللقاءات السريه والغامضه حركات الرواغض ودسائسهم بدات ايران اللعب بارض الكنانه..مثل العراق واليمن وسوريا! فالحذرياشعب100مليون !؟
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"مخالف
كلنا فداء للوطنالله يستر نقعد في الاخير بدون حلفاء واصدقاء فيه مشكله !!!
صبحيويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله لن يضيع دماء المسلمين ولكل ظالم نهاية مؤلمه.
صرخة صمتالسيسي زادت الضغوطات الداخليه من شعبه وبدأت الاصوات المعارضة ترتفع في الداخل بسبب سياسته لشعبه والمبنيه ع اخذ مال الشعب وتجويعهم سياسته فاشله
سعد1من ضمن المباحثات حسب الخبر!طرق مواجهة المنظمات اﻻرهابيه..يعني مايفعله اﻻرهابيين بشارالقرد بشعبه وبوتن السفاح المجرم بطائراته باخواننا بسوريا وش نسميه؟
كيفمسافه السكه
فهد العرمانياهم شي يجب على بشار و السيسي طرد المليشيات الايرانية والافغانية و البنانية والعراقية وبعدها تضبط الامور طبعاً بدون تدخل روسيا
صرخة صمتالسيسي جالس يتخبط وهو عارف انه ماراح يطول ويجلس كثير في الكرسي عشان كذا مش مهتم الى بجمع المال له وخصوصآ بعد ماشعبه ثار عليه وضيق ع شعبه في العيشه
مواطنستكشف لنا الايام القادمه الداعمون الحقيقيون لجماعه الحوثي غير ايران وروسيا يا لها من نكبه طعنات تتوالى
wadو على فكره السيسي لن يتخذ قرار بعيد عن الامارات..يعني الامارات لها ضلع كبير بالموضوع.خاصه ان الامارات متفقه على بقاء الاسد ولها تعاملات مازالت معهم
wadانا مستغرب ليش مستغربين من موقف السيسي..؟ اصلا السيسي من مسك مصر اول قرار اتخذه فتح السفاره السوريه وعودة العلاقه بعد ان علقها مرسي
ابو مخلدسياسه السيسي ماشيه بالمكيده ما عنده حنكه الله يخارج الشعب المصري من حكمه البائس
نسريقلت من قبل مصر بدون اخوان هاذي حاله يجب علي الدول الخلجيه تعديل الوضع في مصر بي اسرع وقت ممكن
الله فوقالله فوق يا سيسي
احساس خالدآفة المرء اثنتان حب كاس وإلف كيس والنفوس اذا بغيت تعرفها ارم الفلوس تنكشف زيف الشعارات اذا حمي الوطيس ترجع الأذناب اذناب وتبقى الروس روس وصف لcc
ابو محمد( الطيور على اشكالها تقع )
براقووزير خارجيه الامارات اليوم يزور تركيا لا يصح الا الصحيح