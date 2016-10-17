وفد بشار الأسد في القاهرة علناً

صحيفة المرصد – وكالات:وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وفد رفيع من نظام بشار الأسد، في زيارة تستغرق عدة ساعات؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، إن “وفدًا سوريًا يضم 6 مسؤولين بالنظام السوري وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمًا من دمشق”.

وأضاف أن “عناصر من المخابرات الحربية المصرية كانوا في استقبال الوفد السوري”، من دون أن يوضح أسماء أعضاء الوفد السوري أو مناصبهم.

وأشار المصدر إلى أن الوفد السوري توجّه بصحبة عناصر المخابرات للقاء مسؤول مصري.

ولفت إلى أن الزيارة تستغرق ساعات لبحث “آخر التطورات بسوريا وجهود الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار سوريا، ورفع الأعباء عن السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية”، وفق تعبيره.

ولم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة، وكذلك لم يعلن النظام السوري عنها.