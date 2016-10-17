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صحيفة أمريكية تكشف.. السر وراء التقارب المتزايد بين مصر و روسيا

17 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص
صحيفة أمريكية تكشف.. السر وراء التقارب المتزايد بين مصر و روسيا
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية, إن القاهرة ترى في موسكو, الحليف الموثوق في هذه المرحلة, لأنها على عكس واشنطن, لا تهتم بموضوع حقوق الإنسان في مصر, كما أنها تشكل مصدرا هاما للسياح الأجانب القادمين إلى شرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 أكتوبر, تعليقا على إعلان القاهرة وموسكو عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر, أن النظام الحالي في مصر لا يريد الاعتماد بشكل كامل على أمريكا، خاصة أنها تخلت في السابق عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي كان يعتمد عليها بشكل أساسي, حسب تعبيرها.

وتحدثت الصحيفة عن مفاجأة مفادها أن تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي حول سوريا, ربما يعود إلى رغبة القاهرة في عدم إغضاب موسكو في هذا التوقيت, حيث تجري الدولتان محادثات لاستئناف الرحلات السياحية بينهما, بعد توقفها في أعقاب حادث إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء أواخر أكتوبر من العام الماضي.

وخلصت “وول ستريت جورنال” إلى القول :” إن موسكو صديق له أهمية خاصة بالنسبة للقاهرة في هذه المرحلة، لأنها على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، لا تهتم بالشأن الداخلي لمصر, كما تتشاركان نفس العداء للإسلاميين”.

وكانت السعودية وقطر انتقدتا تصويت مصر في 8 أكتوبر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، لم يلق تأييدا إلا من أربع دول فقط.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

ونقلت “الجزيرة” عن المعلمي قوله بعد التصويت :”كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر”.

وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعا مضادا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بالمهزلة، مشيرا إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات.
وقال المعلمي إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت. تجدر الإشارة إلى أن مصر هي عضو غير دائم بمجلس الأمن، بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.

ومن جهتها, وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف, وقالت :”إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة”.

وأضافت مندوبة قطر “كما قال سفير المملكة العربية السعودية.. سنتحرك ونعمل مع الدول الصديقة للشعب السوري لنعرف ما هي الخيارات الأخرى التي يمكن عملها”.

وأكدت أن خطابا سيُرفع إلى رئيس مجلس الأمن بعد أن توقع عليه عشرات الدول، يتضمن احتجاجا على ما حدث في جلسة مجلس الأمن السبت الموافق 8 أكتوبر ، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    كيف

    العالم حيص بيص ( السيسي سحب على امريكا ؛ امريكا سحبت على المكسيك ؛ كوبا سحبت على روسيا ؛ روسيا سحبت على اوكرانيا ؛ بريطانيا سحبت على القارة العجوز )
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  2. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    سمران الحربي

    لعبة القط و الفار السيسي ما رايح يطول على الكرسي الشعب المصري واعي و يعرف وين مصيره والمصالحه مع دول الخليج
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  3. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    مبارك

    شح الرز ويدور عليه عند الروس والايراني ع حساب دماء السوريين تجاره وبعد انكشاف نيته ضد المصالح السعوديه ف وقت الازمه اصبح يجاهر ويبتز غيروه مثل ماجبتو
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  4. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    كيف

    وول ستريت تتحدث عن حقوق الانسان ( بالله ياوول ستريت وماهي حقوق الامريكيين في عبث اسرائيل بالامريكيين منذ 70 عاماً )
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  5. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    ونحن نرى مع الله النصر والعزة والرفعة دنيا واخرة . لو تحالف العالم كله ضدنا نحن مع الله متحالفين بالدين مستمسكين ولن نخذع ونركع الا لله جل جلاله .
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  6. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    كيف

    وول ستريت ( كتاباتهم لخلط الحابل بالنابل وفق مصالحهم ) يعبثون بالشرق الاوسط وبعدها يعبثون بالشرق الادنى ( يسمعون بالبطيخ )
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  7. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    ريفال

    الشمس قرعت روؤسهم الاثنين
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  8. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    كيف

    وول ستريت جورنال حيص بيص ؛ تغير العالم جعل وول ستريت تعتقد أن اليوم مثل عشرة سنين مضت ( الحمد على نعمه العقل )
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  9. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    عزام

    بوتن أتعب كل حكام العالم بهدوئه وثباته ووثوقه من قوته وجعلهم في حيرة من أمرهم متخبطين . ليس تفاخر به ولاكن معرفتك لحقيقة خصمك قد تغير كل الامور
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  10. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    سويدي

    باعنا ببلاش و شعب مصر لن يرضى بأفعاله غير المنطقية و قيل قديماً * يا من شرى له من حلاله علّه * حنا اللي نصبناه لكن يمهل و لا يهمل
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  11. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    باعو الأخوه الاسلامية ونصرة المظلوم في سبيل كسب الأموال من سياحة ** روسيا ، حسبي الله عليكم من بشر
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  12. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    ******

    هذا زمن الفتن والهرج والمرج والحروب والتكتلات والأحقاد ونكران الجميل وعقوق الدين والوالدين ... والظاهر أن العلوم ماهي مطوله
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  13. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    استشاري

    ناقص اردوغان يكون بينهم
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  14. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    تنويه

    ***** أما عن تحالفه مع بوتن . فهوا يضن أن الاخوان وداعش المتواجدين بمصر وتخربيهما الحاصل داخل مصر وبالاخص سينا. سببها السعوديه
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  15. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    من السنغال

    ونحن أيضاً لابد ان نتحالف مع كوريا الشماليه ونري العالم قوتنا .
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  16. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    ليبرالي

    بيسوي زي بشار تدعمه روسيا ما درى ان المصريين بيخلعون اضراسه من فمه
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  17. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    محمد

    مع الأزمة في مصر أكيد سيكون هنالك تعاونات بينها وبين روسيا في جميع المجالات والدليل وجود الوفد السوري بالقاهرة
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  18. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    مجرد نصيحة عادية عابرة

    اذا اردنا الخروج من هذي الدوامات .علينا مد اليد لروسيا.. للأسف اتضح ان أمريكا تغذي المشاكل في المنطقة.علينا وبسرعة التوافق مع روسيا
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  19. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    زائر١

    مهرول الى روسيا يبيها تقف معاه اذا ثارت ثوره في وجهه
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  20. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    mar

    المصلحه فوق اي اعتبار وكماقال السيسي تدفه اهلا اما بلاش ماعندي حاجه ببلاش
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