تعرف على السر وراء تقبيل لواء ركن ليد جندي بتبوك! – صورة

صحيفة المرصد:قام قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء ركن ظافر الشهري في نهاية حفل أقيم لتكريم المصابين وذوي الشهداء في عمليتَيْ عاصفة الحزم وإعادة الأمل بتقبيل يد أحد المصابين المبتورة ، في حين بادر الجندي بتقبيل رأس القائد.

كما أوضح الشهري ، أن تقبيله ليد الجندي المبتورة جاء كتعبير منه عن شكر الجندي لما قدمه من تضحيات في سبيل دينه ووطنه، فيما بادر الجندي بتقبيل رأسه تقديراً له على بادرته الحسنة وفقاً لموقع سبق .