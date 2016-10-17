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تعرف على السر وراء تقبيل لواء ركن ليد جندي بتبوك! – صورة

17 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص
تعرف على السر وراء تقبيل لواء ركن ليد جندي بتبوك! – صورة
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صحيفة المرصد:قام قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء ركن ظافر الشهري في نهاية حفل أقيم لتكريم المصابين وذوي الشهداء في عمليتَيْ عاصفة الحزم وإعادة الأمل بتقبيل يد أحد المصابين المبتورة ، في حين بادر الجندي بتقبيل رأس القائد.

كما أوضح الشهري ، أن تقبيله ليد الجندي المبتورة جاء كتعبير منه عن شكر الجندي لما قدمه من تضحيات في سبيل دينه ووطنه، فيما بادر الجندي بتقبيل رأسه تقديراً له على بادرته الحسنة وفقاً لموقع سبق .

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    سلمان

    في الوقت الي ابناءنا يقتلون في سبيل الوطن الاجانب المشردين من السوريين واليمنية اكثر من 7 مليون منهم لاعبين ومتهنيين بالبلد
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  2. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 2:20 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    الله يعوضه بخير ويجعل ما قدمه شفيعاً له.ما قام به اللواء يدل على وعي وإنسانية وإحاس بالمسؤلية.يسمى كريم من يجود بماله .. ومن جاد بالتفس الكريمة اكرم.
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  3. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    فيصلاوي

    الرجال يضحون بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن في الحد الجنوبي وهناك من يترك الاجانب يستولون حتى على الاراضي في جده ... هزلت
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  4. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    فيصلاوي

    موقف رجولي من اللواء ركن ظافر الشهري ...قائد بكل ماتعنيه الكلمة
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