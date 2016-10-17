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شاهد: فيديو يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لمدة عام

17 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص
شاهد: فيديو يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لمدة عام
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صحيفة المرصد:أوضح فيديو تفاصيل آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر في 25 / 12 / 1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م / 6 الصادر في 12 / 4 / 1407هـ .

طبقا للتعميم بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين ، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م.



تعليقات ( 1 )

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    17 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    الله فوق

    ايام المناسبات رمضان مافيه راتب والله صعبه كثير حنا والله ما ندري وش نسوي قرارات كل يوم تزيد صعوووبه
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