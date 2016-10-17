شاهد: فيديو يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لمدة عام

صحيفة المرصد:أوضح فيديو تفاصيل آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر في 25 / 12 / 1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م / 6 الصادر في 12 / 4 / 1407هـ .

طبقا للتعميم بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين ، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م.