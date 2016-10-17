فيديو : صدمة أثناء مزاد لبيع مخطط عقاري مكتمل الخدمات في بريدة

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله لمزاد حي مكتمل الخدمات ببريدة تواصل ركود سوق العقارات وذلك وسط كثرة من العروض مع قلة الطلب على الشراء.

كما أوضح الفيديو علني أقيم ببريدة لحي مكتمل الخدمات وفيه مستوصف ومدرسة ونصفه به سكان، ومع ذلك فتح باب المزاد بـ ٢٠٠ ريال للمتر ولم يرتفع السعر وتم البيع رغم وجود بنك البلاد، مع تقديم عروض للتقسيط.