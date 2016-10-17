فيديو : صدمة أثناء مزاد لبيع مخطط عقاري مكتمل الخدمات في بريدة

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله لمزاد حي مكتمل الخدمات ببريدة تواصل ركود سوق العقارات وذلك وسط كثرة من العروض مع قلة الطلب على الشراء.
كما أوضح الفيديو علني أقيم ببريدة لحي مكتمل الخدمات وفيه مستوصف ومدرسة ونصفه به سكان، ومع ذلك فتح باب المزاد بـ ٢٠٠ ريال للمتر ولم يرتفع السعر وتم البيع رغم وجود بنك البلاد، مع تقديم عروض للتقسيط.
تعليقات ( 9 )
ابو شلشبإذن الله يوصل سعر المتر ب200 ريال في المنطقه الشرقيه والرياض وجده
شاآآآايب من جبل عسيرما سعت كم مساحة القطعة ولو قلنا مساحتها 400 م يعني 200×400=80000 يا بلاش؟!؟ عندنا مثل يقول:- (يحسب الممطور إن الحيا مملي).الله يعين اللي ما يملك سكن.
زائريجيك واحد يقول الاسعار متماسكه الحقوا عليها كأن الاراضي والمساكن بتخلص ضحكتم على وزير الاسكان عندما قال الاسكان فكر نعم صحييح
ساريسيوله مافيه طبيعي راح ينهار العقار والقادم افضل الذكي من يصرف الي عنده قبل غيره
زائرحتى الرواتب استكثروها عليهم
زائراخاف يحسبونها المتحسبين بأن الناس ساكنة بأملاكم ومو محتاجين سكن وما يسحوبنها الناس سارت طفاره
ابو سليمانالناس في حالة شد الحزام وترقب ومعرفة متى ينزل الراتب ووضع الراتب بعد الخصومات ولاخ فاتح مزاد بيع اراضي اتظر لين تفيق الناس من الصدمه
كيفاذا صار المتر بريالين تكون كويس للاستثمار
عدد التعليقات:7304
الحرمانطيب حلو مكتمل وتوه بادي وسعر ب 200 مفروض 100 150 🔨🦂