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فيديو : صدمة أثناء مزاد لبيع مخطط عقاري مكتمل الخدمات في بريدة

17 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص
فيديو : صدمة أثناء مزاد لبيع مخطط عقاري مكتمل الخدمات في بريدة
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صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم تداوله لمزاد حي مكتمل الخدمات ببريدة تواصل ركود سوق العقارات وذلك وسط كثرة من العروض مع قلة الطلب على الشراء.

كما أوضح الفيديو علني أقيم ببريدة لحي مكتمل الخدمات وفيه مستوصف ومدرسة ونصفه به سكان، ومع ذلك فتح باب المزاد بـ ٢٠٠ ريال للمتر ولم يرتفع السعر وتم البيع رغم وجود بنك البلاد، مع تقديم عروض للتقسيط.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    ابو شلش

    بإذن الله يوصل سعر المتر ب200 ريال في المنطقه الشرقيه والرياض وجده
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  2. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    ما سعت كم مساحة القطعة ولو قلنا مساحتها 400 م يعني 200×400=80000 يا بلاش؟!؟ عندنا مثل يقول:- (يحسب الممطور إن الحيا مملي).الله يعين اللي ما يملك سكن.
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  3. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    زائر

    يجيك واحد يقول الاسعار متماسكه الحقوا عليها كأن الاراضي والمساكن بتخلص ضحكتم على وزير الاسكان عندما قال الاسكان فكر نعم صحييح
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  4. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    ساري

    سيوله مافيه طبيعي راح ينهار العقار والقادم افضل الذكي من يصرف الي عنده قبل غيره
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  5. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    زائر

    حتى الرواتب استكثروها عليهم
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  6. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    زائر

    اخاف يحسبونها المتحسبين بأن الناس ساكنة بأملاكم ومو محتاجين سكن وما يسحوبنها الناس سارت طفاره
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  7. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    ابو سليمان

    الناس في حالة شد الحزام وترقب ومعرفة متى ينزل الراتب ووضع الراتب بعد الخصومات ولاخ فاتح مزاد بيع اراضي اتظر لين تفيق الناس من الصدمه
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  8. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    كيف

    اذا صار المتر بريالين تكون كويس للاستثمار
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  9. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص
    عدد التعليقات:7304

    الحرمان

    طيب حلو مكتمل وتوه بادي وسعر ب 200 مفروض 100 150 🔨🦂
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