فيديو..طارق بن طالب : أنا ضد تجنيس “السومة” وهنالك من هو أولى

صحيفة المرصد – عطية الكحيلي : أبدى المحلل الرياضي طارق بن طالب عبر “برنامج الملعب ” المذاع على القناة الرياضية السعودية رأيه في قضية تجنيس اللاعب عمر السومة مهاجم الفريق الأهلاوي قائلاً : أن نظام الاتحاد السوري لكورة القدم للفئات السنية وضع شرطا يمنع اللاعب من المشاركة في المنتخب السعودي مضيفاً بأنه غير مقتنع بتجنيس اللاعب وضد التجنيس بشكل عام معللاً كلامه بأن هنالك من هو أولى بتجنيس “السومة” كأبناء السعوديات من الأجانب كما أن ذلك سيدفع لفتح الباب للبحث عن لاعبين في المراكز الأخرى ولن يجد اللاعب السعودي الفرصة للمشاركة ، خاتماَ حديثه بأن هذا القرار سيادي ويجب احترامه .
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تعليقات ( 4 )
صقر الجنوبمع كامل إحترامي للاعب الخلوق عمر السومة , كلام الإعلامي صحيح 100% هناك من هو أولى من السومة مثل زوجات المواطنين و أزواج و أبناء المواطنات .
غصبجبته على الجرح بس لن يجنس السومه بل سيمنح جوز سفر سعودي فقط نامل من الدولة تجنيس الى من ام سعوديه ويحط له شروط
منصورصدقت ياطارق بن طالب فيه منهواولا بالجنسية وماذايقدم السومةللبلداختراعات نوويةرفع اقتصادالبلدعالم ذرةالبلدمليان من هالنوعيات وعبئ كبيرومش ناقص زيادةعدد
يارب لك الحمداوافقك الراي اخوي طارق