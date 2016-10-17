فيديو..طارق بن طالب : أنا ضد تجنيس “السومة” وهنالك من هو أولى

صحيفة المرصد – عطية الكحيلي : أبدى المحلل الرياضي طارق بن طالب عبر “برنامج الملعب ” المذاع على القناة الرياضية السعودية رأيه في قضية تجنيس اللاعب عمر السومة مهاجم الفريق الأهلاوي قائلاً : أن نظام الاتحاد السوري لكورة القدم للفئات السنية وضع شرطا يمنع اللاعب من المشاركة في المنتخب السعودي مضيفاً بأنه غير مقتنع بتجنيس اللاعب وضد التجنيس بشكل عام معللاً كلامه بأن هنالك من هو أولى بتجنيس “السومة” كأبناء السعوديات من الأجانب كما أن ذلك سيدفع لفتح الباب للبحث عن لاعبين في المراكز الأخرى ولن يجد اللاعب السعودي الفرصة للمشاركة ، خاتماَ حديثه بأن هذا القرار سيادي ويجب احترامه .