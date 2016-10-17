بالفيديو : قصة نجاح في قطاع الجوالات يحكيها شاب سعودي ويكشف عن دخله الشهري

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة mbc في برنامج الثامنة لشاب سعودي يحكي قصة استثماره في قطاع الجوالات .
هذا وقد كشف الشاب أن صاقي دخله الشهري يتعدى 15 ألف ريال ، مضيفاً أن ما دفعه للاستثمار في هذا المجال، هو توطين قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أنه يعمل في وظيفته في الصباح وفي مشروعه بالمساء.
تعليقات ( 16 )
himaتماما كما قلنا العائق بين المواطن وحرية الرزق الملايين من العماله الوافده الغير هادفه ومن ورائهم هوامير الفيز.
راميمن السواق الجولات يجمعون الاموال ثم يذهب احد هؤلا الزيود في اجازة ويقوم بتوصيل الاموال ونفس الكلام في سوق الذهب ..الموضوع الامن القومي للبلد
راميوزارة الداخلية اصابتهم في مقتل بهذا القرار لانها جففت اكبر مصدر لتمويل الحوثي وعفاش الخطوة الثانية مجمعات الملابس التي يمتلكها هؤلا
اضم صوتي لتعليق 8زيادة على ذلك يجب ان نصبر على المواطن ونصبر على السوق . فلا زال هناك شركات وأسواق جملة تماطل في توفير الجولات ومستلزماتها لسعوديين . ويقف خلفها أجانب
رامياذهب الا تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ستجد نفس المعرفات التي تهاجم هذا القرار تمجد في عفاش و الحوثي
راميجميع المقيمين احترموا قرارات الدولة ..الا الزيود اليمنيين ينشرون الهشتاقات ويشوشرون من أجل احباط القرار والزيدي في بلدة لايمتلك جوال ابوكشاف
راميوتكمل وزارة الداخلية حملاتها التفتيشية على العماله السائبة وخصوصاً المتسولين المتسللين الفارين عن حماية اعراضهم زيود اليمن
راميياوزارة العمل نريد الخطوة الثانية والثالثة حتى يتم توطين قطاع التجزئة بالكامل
راميلن ينجح هذا القرار مالم يكن هناك عقوبات رادعة بترحيل العامل بشكل فوري وغرامة مالية لاتقل عن 20 الف على الكفيل السعودي وحملات تفتيش على مدار الساعة
راميليس من الضروري ان يكون في كل شارع 200 محل اتصالات طبق هذا القرار بالقوة الجبرية
ساميتعلموا من قنوات واعلام مصر الكذاب الي انفضحو بالنهاية بسبب كذبهم على الناس
راميالزيود اليمنيين يحاربون هذا القرار في جميع المواقع
سلماننعم سباكين وخدامين في الوقت الي يشتغل فيه المتشردين الوافدين من السوريين واليمنيه مدراء واصحابب شركات ومناصب برواتب عالية ويبتزوا السعوديات على اعراضه
خااالدقوية كثير