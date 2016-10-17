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بالفيديو : قصة نجاح في قطاع الجوالات يحكيها شاب سعودي ويكشف عن دخله الشهري

17 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص
بالفيديو : قصة نجاح في قطاع الجوالات يحكيها شاب سعودي ويكشف عن دخله الشهري
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة mbc في برنامج الثامنة لشاب سعودي يحكي قصة استثماره في قطاع الجوالات .

هذا وقد كشف الشاب أن صاقي دخله الشهري يتعدى 15 ألف ريال ، مضيفاً أن ما دفعه للاستثمار في هذا المجال، هو توطين قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أنه يعمل في وظيفته في الصباح وفي مشروعه بالمساء.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    hima

    تماما كما قلنا العائق بين المواطن وحرية الرزق الملايين من العماله الوافده الغير هادفه ومن ورائهم هوامير الفيز.
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  2. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص

    رامي

    من السواق الجولات يجمعون الاموال ثم يذهب احد هؤلا الزيود في اجازة ويقوم بتوصيل الاموال ونفس الكلام في سوق الذهب ..الموضوع الامن القومي للبلد
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  3. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    رامي

    وزارة الداخلية اصابتهم في مقتل بهذا القرار لانها جففت اكبر مصدر لتمويل الحوثي وعفاش الخطوة الثانية مجمعات الملابس التي يمتلكها هؤلا
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  4. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    اضم صوتي لتعليق 8

    زيادة على ذلك يجب ان نصبر على المواطن ونصبر على السوق . فلا زال هناك شركات وأسواق جملة تماطل في توفير الجولات ومستلزماتها لسعوديين . ويقف خلفها أجانب
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  5. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    رامي

    اذهب الا تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ستجد نفس المعرفات التي تهاجم هذا القرار تمجد في عفاش و الحوثي
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  6. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    رامي

    جميع المقيمين احترموا قرارات الدولة ..الا الزيود اليمنيين ينشرون الهشتاقات ويشوشرون من أجل احباط القرار والزيدي في بلدة لايمتلك جوال ابوكشاف
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  7. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    رامي

    وتكمل وزارة الداخلية حملاتها التفتيشية على العماله السائبة وخصوصاً المتسولين المتسللين الفارين عن حماية اعراضهم زيود اليمن
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  8. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    رامي

    ياوزارة العمل نريد الخطوة الثانية والثالثة حتى يتم توطين قطاع التجزئة بالكامل
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  9. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    رامي

    لن ينجح هذا القرار مالم يكن هناك عقوبات رادعة بترحيل العامل بشكل فوري وغرامة مالية لاتقل عن 20 الف على الكفيل السعودي وحملات تفتيش على مدار الساعة
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  10. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    رامي

    ليس من الضروري ان يكون في كل شارع 200 محل اتصالات طبق هذا القرار بالقوة الجبرية
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  11. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    سامي

    تعلموا من قنوات واعلام مصر الكذاب الي انفضحو بالنهاية بسبب كذبهم على الناس
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  12. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    رامي

    الزيود اليمنيين يحاربون هذا القرار في جميع المواقع
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  13. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    انا اعرف رجال يضارب في سوق الأسهم السعودي بمبلغ 500 الف و يحقق أرباح من 30 إلى 35 الف ريال شهريا
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  14. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    سلمان

    نعم سباكين وخدامين في الوقت الي يشتغل فيه المتشردين الوافدين من السوريين واليمنيه مدراء واصحابب شركات ومناصب برواتب عالية ويبتزوا السعوديات على اعراضه
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  15. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    ماكل الناس مثلك فلاتحكم من خلال تجربه شخصيه
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  16. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    خااالد

    قوية كثير
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