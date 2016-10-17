بالفيديو : قصة نجاح في قطاع الجوالات يحكيها شاب سعودي ويكشف عن دخله الشهري

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة mbc في برنامج الثامنة لشاب سعودي يحكي قصة استثماره في قطاع الجوالات .

هذا وقد كشف الشاب أن صاقي دخله الشهري يتعدى 15 ألف ريال ، مضيفاً أن ما دفعه للاستثمار في هذا المجال، هو توطين قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أنه يعمل في وظيفته في الصباح وفي مشروعه بالمساء.