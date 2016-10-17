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بالفيديو : لحظة استهداف مجموعة كاملة من قوات الأسد في حماة بصاروخ “تاو”

17 أكتوبر, 2016 , 3:34 ص
بالفيديو : لحظة استهداف مجموعة كاملة من قوات الأسد في حماة بصاروخ “تاو”
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صحيفة المرصد:أظهر مقطع فيديو نشره الثوار السوريين لحظة استهداف مجموعة عناصر لقوات نظام بشار بصاروخ تاو في حماة ، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، كما تم قتل أكثر من 20 عنصراً من القوات المهاجمة، وأسر مجموعة عناصر على أطراف القرية.

حيث أوضح الفيديو تجمع عدد من قوات الأسد قبل أن يفاجئهم صاروخ تاو ويبيدهم في لحظات .



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 4:26 ص

    العسيري

    برد برد
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  2. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 4:24 ص

    حرب غير متكافأة راح ضحيتها الاطفال والنساء والشيوخ الكبار في السن
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  3. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 4:09 ص

    هربو وتركو زملاهم وهذا دليل على انهم جبناء همه نفسه
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  4. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    امريكا جالسه تلعب لعبة خطره في المنطقة ولن يمر علينا موضوع استهداف المدمرة

    هذي حركات لزيادة الضغط علينا لكي نذعن لها . أتمنى الحذر . الحين في سوريا نعرف روسيا والمقاومة وتركيا والسعودية وقطر . أمريكا ماذا تريد من الملف السوري
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  5. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    كونان 2016

    الله يعطيك العافية يابو عمر .اللهم انصر اخواننا المجاهدين الصادقين فوق كل ارض وتحت كل سماء
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  6. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    يجب انهاء الملف السوري فورا ووضع امريكا في فك الدب الروسي

    المقاومة والدول الداعمة لها قوية لكن أمريكا تماطل . وبهذا الشكل ستطول الحرب بدون فائدة مجرد استنزاف وزيادة الشقاق بين الدول المجاورة .
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  7. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    ابا حفص

    سلمت يمينك يا أبا عمر
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  8. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص

    الـزعــيــم

    اللهم انصرالمجاهدين في الشام وانصرهم على المجوسي بشار وزبانيته ,,و*** السيسي***
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