بالفيديو : لحظة استهداف مجموعة كاملة من قوات الأسد في حماة بصاروخ “تاو”

صحيفة المرصد:أظهر مقطع فيديو نشره الثوار السوريين لحظة استهداف مجموعة عناصر لقوات نظام بشار بصاروخ تاو في حماة ، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، كما تم قتل أكثر من 20 عنصراً من القوات المهاجمة، وأسر مجموعة عناصر على أطراف القرية.

حيث أوضح الفيديو تجمع عدد من قوات الأسد قبل أن يفاجئهم صاروخ تاو ويبيدهم في لحظات .