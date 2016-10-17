بالفيديو : لحظة استهداف مجموعة كاملة من قوات الأسد في حماة بصاروخ “تاو”

صحيفة المرصد:أظهر مقطع فيديو نشره الثوار السوريين لحظة استهداف مجموعة عناصر لقوات نظام بشار بصاروخ تاو في حماة ، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، كما تم قتل أكثر من 20 عنصراً من القوات المهاجمة، وأسر مجموعة عناصر على أطراف القرية.
حيث أوضح الفيديو تجمع عدد من قوات الأسد قبل أن يفاجئهم صاروخ تاو ويبيدهم في لحظات .
تعليقات ( 8 )
العسيريبرد برد
امريكا جالسه تلعب لعبة خطره في المنطقة ولن يمر علينا موضوع استهداف المدمرةهذي حركات لزيادة الضغط علينا لكي نذعن لها . أتمنى الحذر . الحين في سوريا نعرف روسيا والمقاومة وتركيا والسعودية وقطر . أمريكا ماذا تريد من الملف السوري
كونان 2016الله يعطيك العافية يابو عمر .اللهم انصر اخواننا المجاهدين الصادقين فوق كل ارض وتحت كل سماء
يجب انهاء الملف السوري فورا ووضع امريكا في فك الدب الروسيالمقاومة والدول الداعمة لها قوية لكن أمريكا تماطل . وبهذا الشكل ستطول الحرب بدون فائدة مجرد استنزاف وزيادة الشقاق بين الدول المجاورة .
ابا حفصسلمت يمينك يا أبا عمر
الـزعــيــماللهم انصرالمجاهدين في الشام وانصرهم على المجوسي بشار وزبانيته ,,و*** السيسي***